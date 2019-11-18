EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1069  73
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1342) корабль (1266) Россия (74299) Загороднюк (81) Международный суд ООН (100)

 Возвратив корабли, Россия выполнила решение Международного морского трибунала, - Загороднюк

Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вернут в Военно-морские силы ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в своем telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Глава ведомства отметил, что возвращение захваченных в ноябре 2018 года судов - не акт доброй воли с российской стороны. "Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После возвращения трех задержанных Россией украинских судов состоится их проверка и экспертиза, - МИД

Он уточнил, что после получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть на службу.

Возвратив корабли, Россия выполнила решение Международного морского трибунала, - Загороднюк 01

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ контролирует 7% территории Украины, там уже шестой год совершаются военные преступления и нарушаются права человека, - нардеп Василенко. ВИДЕО

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины.

Также читайте: В деле о захвате украинских кораблей Россия должна заплатить компенсацию, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3160375
 
 
 Топ комментарии
 
Передача Украине военных кораблей не связана с решением трибунала, - пресс-секретарь президента РФ Песков


Так, кто правду говорит ?.... Возвратив корабли, Россия выполнила решение Международного морского трибунала, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 630
 показать весь комментарий
 
Брешет как все зебилы. Важнейшие вещдоки или уничтожены, или остались в параше. Возвратив корабли, Россия выполнила решение Международного морского трибунала, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3229
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спасибо президенту Петру Алексеевичу Порошенко!!!
 показать весь комментарий
 
 
в твоїх словах є доля правди - якщо б Петро не наробив стільки помилок, то цими клоунами при владі б і не пахло
 показать весь комментарий
 
 
Монику привели к власти скорее не ошибки Пороха, а сговор олигархов и дремучая тупизна люмпена.

Возвратив корабли, Россия выполнила решение Международного морского трибунала, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4071
 показать весь комментарий
 
 
Я не пойму, они что ничем не будут наказаны за разбой на Азове? Вернули украденные суда и все? А компенсация за задержание моряков, за бандитизм?
 показать весь комментарий
 
 
Пипец... Они Крым забрали и половину Донбасса! А Вы о какой-то скорлупе железной...
 показать весь комментарий
 
 
Вони хочуть аби ми визнали провокацію біля Керченського мосту (обісрані завжди так роблять). Росіяни патрулюють Азовське море, черга за Чорним і ми відрізані від моря. Дякуючи Бені і Зе
 показать весь комментарий
 
Всё! С жучками,подлянами,минами за обшивкой и остальными кацапскими зейхерами Возвратив корабли, Россия выполнила решение Международного морского трибунала, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2902
 показать весь комментарий
 
 
Так с кораблями Моника тоже успела уже обделаться по самое нихочу. «....Передача на ответственное хранение украинской стороне в связи с тем,что их нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется.... ». То есть у бубочки согласны с тем, что корабли не вернули, а передали "на ответственное хранение" как вещдок?
 показать весь комментарий
 
 
Да хоть как подарок от ***** будет оформлено. Тебе какая разница? Вернули и вернули - не взять мы не могли, иначе обращение в трибунал - отдаём, не берут, и пересмотр решения.
 показать весь комментарий
 
Разница в том, что вернув моряков, как обвиняемых в преступлениях под личное обязательство и подпись Денисовой, Зеля согласился на нарушение украинскими моряками границ рашенского Крыма. Т.е фактически Зеля признал Крым рашенским. А это, как говорят в Одессе, уже две больших разницы. То-же самое и с кораблями.
 показать весь комментарий
 
 
А может она подписывала и в кармане дулю держала ? Так и с камерами.
 показать весь комментарий
 
Тому я ще вранці писав що треба їх підірвати.
 показать весь комментарий
 
 
бажано в форватері , вони тепер і так непотрібні бо там уже купа заподлянок зроблена
 показать весь комментарий
 
Ні, не все, захоплені в 2014 кораблі не повернули...
 показать весь комментарий
 
Передача Украине военных кораблей не связана с решением трибунала, - пресс-секретарь президента РФ Песков


Так, кто правду говорит ?.... Возвратив корабли, Россия выполнила решение Международного морского трибунала, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 630
 показать весь комментарий
 
 
чиста паааа-пацански - не признаваться, что тебя, как лоха, сломали.
 показать весь комментарий
 
когда благодарность пуйлу будет в фейсбуке от Зебила?
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю як пуйлу від Зеленського, а від нашого 73% не забариться. Який там трибунал...
 показать весь комментарий
 
 
Брешет как все зебилы. Важнейшие вещдоки или уничтожены, или остались в параше. Возвратив корабли, Россия выполнила решение Международного морского трибунала, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3229
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко, спасибо, если бы не ты зе бы обоссался Возвратив корабли, Россия выполнила решение Международного морского трибунала, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4727
 показать весь комментарий
 
 
Зараз почнеться: заслуга ЗекоМанди, який такий трибунал...
 показать весь комментарий
 
 
То нах нам оті "коробки", по яких пройшлися кацапи?
Хто їх перевірятиме на наявність "сюрпризів" з отрутою, точковою радіоактивністю, впорскнутою кислотою у механізми та радіозакладками тривалої дії? Їх би затопити поближче до керченського мостика або на постійних маршрутах кацапських суден.
 показать весь комментарий
 
 
Та вже всі зрозуміли, що ви стараєтесь пуйла відмазать, а не Україну захистить
 показать весь комментарий
 
 
Этими кораблями теперь можно задницу подтереть.
 показать весь комментарий
 
 
да? а письков говорит - чхали они и на Международный трибунал в том числе...
т.е можно снимать санкции с рашки, да? Загороднюк?
сами себе спутываете копыта своей непрофессиональностью и недальновидностью
 показать весь комментарий
 
 
Тре обов'язково зняти на відео стан кораблів, після захоплення, й галь'юни, з яких фєдєрасти познімали унітази та крани й все викласти у ютуб...
 показать весь комментарий
 
А письков говорит что не по решению трибунала, отсюда напрашивается вопрос что бубочка пообещал сдать взамен?
 показать весь комментарий
 
И вот вопрос. Когда Петя "оправлял" корабли с Одессы в Азовское море, многие на форуме орали - "Провокация"!!! Возвратив корабли, Россия выполнила решение Международного морского трибунала, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4949. Но само решение Трибунала и факт возврата наших кораблей, подтверждает, что со стороны Параши их захват был актом пиратства. ***** и Ко испугались не Украины, а ответных санкций против торгового флота Расеи.
Но факт остается фактом - Расея докатилась до уровня Сомали
 показать весь комментарий
 
 
и что вырала Украина от петиноцй правокации? Травмироали наших моряков, отдали важного свиделелся Цемаха и получили разбитые лодки.
 показать весь комментарий
 
 
Главное что Петя с этого ничего не выиграл, ВР показала Пете средний палец, а не ЧП на два месяца, чтобы сорвать выборы.
 показать весь комментарий
 
 
Нищеброд с гнилыми зубами ты свою платежку за коммуналку уже видел или ещё нет?
 показать весь комментарий
 
 
Проход кораблей в международных водах это провокация? Мордва, тебя в какой деревне на ******** зачали недоношенного?
 показать весь комментарий
 
ты еще пойди через границу донецкой области с Рашей.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕдебил, ещё раз у тупого азиата-мокши Игорь Д спрашиваю. Проход кораблей по нейтральным водам согласно морской конвенции это провакация или нет?
 показать весь комментарий
 
Так а кто отдал? Гнусавая Гнида, прикрываясь моралью. Теперь и землю твою продаст такой же гниде, только бородатой. Заметь, здесь ни о морали ни о референдуме ни слова. Там много чего скоморох наворотил, перечислять долго.Но и этого хватит.
 показать весь комментарий
 
і ти, 73/43%зебіл нацжоновський, пригадую - "орал"!!! Наволоч провокаторська.
 показать весь комментарий
 
Та ні, зелені кретини знову відсмоктали у *****. Це, в першу чергу, про тих, хто голосував за цю зегидоту. Кожен ідіот, що підтримував зеленського, буде покараний (особисто я б просто відстрілював цих кретинів). А сама шмаркля варта Циклону Б.
 показать весь комментарий
 
 
«Слуга народа» Иванисов в юности отбывал срок за изнасилование. Так пишут газеты, а газеты всегда правы.
 показать весь комментарий
 
Какую газету читал Труд, Известия или Правду?
 показать весь комментарий
 
 
Похоронный для тебя марш, украинофобка клятая.
 показать весь комментарий
 
 
Підлога вже зовсім знавісніла.
Давно мабуть його навчали, стою він проти України не проводив агресивну діяльність.
 показать весь комментарий
 
я криком кричу запитання: В ЯКИЙ ПОРТ УКРАЇНИ ПОВЕРНУЛИ КАТЕРА ТА БУКСИР???
Якщо в Одесу - то це здача інтересів України в Азовському морі!
Якщо в Одесу - то це ви, 73/43% зебілів здали Україну! Да, поки що - не всю, лише акваторію Азову! Але це - ПОКИ ЩО!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Как говорится - возьми Боже, что нам не гоже.....
 показать весь комментарий
 




Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

А чому їм цього не робити? Їм хтось заважає? Якщо б по мокшам хоча б один раз спрацювала наша ППО - гарантую ВСІ польоти припинилися б у той самий день! А так кацапи себе відчувають, як в себе вдома.

Ukrinform



@UKRINFORM

Окупація Криму: РФ з початку року 34 тисячі разів порушила повітряний простір України
 показать весь комментарий
 
від дітей 5~6 років : Зеля лох наївся блох сів на лавочку і здох!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх