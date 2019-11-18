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 Политика Украины
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 Вопрос предельной концентрации земли в одних руках будет решен ко второму чтению законопроекта, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко

Компромисс по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках после снятия моратория на ее продажу будет найден ко второму чтению законопроекта.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наиболее дискуссионное, что у нас сегодня осталось, и то, вокруг чего у нас будет в парламенте жаркая дискуссия, это вопрос концентрации. 213 тыс. га в одни руки не воспринимается обществом, это слишком большие объемы, и это, безусловно, мы будем пересматривать. Но вопрос того, в каком формате, какие критерии, будут ли это какие-то процентные, 0,5%, допустим, или 0,3%, или это будет зафиксировано в гектарах, что не более чем столько-то", - сказал уполномоченный президента.

Лещенко отметил, что президент Зеленский дал ему поручение отработать этот вопрос с народными депутатами, профильными ассоциациями, собственниками паёв, и непосредственно с органами государственной власти и местного самоуправления.

Также читайте: Мораторий на продажу земли порождает "серый" и "черный" рынок, - уполномоченный президента по вопросам земли Лещенко

"Они должны высказать свою позицию, мы это все обработаем, и в рамках их предложений будем пытаться найти компромисс. Я думаю, что по вопросу концентрации земель на начало декабря у нас уже будет какая-то проектная часть, которая должна устроить всех", - пояснил он.

Лещенко подчеркнул, что, несмотря на всю критику, президент запустил по вопросу земельной реформы "режим национального диалога".

Также читайте: Законопроект о рынке земли будет "кардинально доработан", - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко

Напоминаем, Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.

Накануне президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.

Источник: https://censor.net.ua/n3160370
 
   
 Топ комментарии
 
Як на мене - у власності 1000 га., в оренді - без обмежень. Потрібно Україні переорієнтуватись з агрохолдингів олігархів - на дрібного й середнього фермера.. Монополізація - це тупиковий шлях розвитку для України.
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Украинцам предлагают уникальную схему - как остаться народу и без денег, и без земли. Вопрос предельной концентрации земли в одних руках будет решен ко второму чтению законопроекта, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 5469
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У кого бабки тот и пан ****, что не ясна, елибобы?
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говоришь слово в голос и слышишь мат? сочувствую. это клиника лололошка))))
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Як на мене - у власності 1000 га., в оренді - без обмежень. Потрібно Україні переорієнтуватись з агрохолдингів олігархів - на дрібного й середнього фермера.. Монополізація - це тупиковий шлях розвитку для України.
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Малоросе, Леонид Днепр, яка вірогідність того, що українську землю в любий спосіб не скуплять росіяни, як це сталося в Казахстані?
При цій антиукраїнській владі "врємєнщіков"- дуже висока. Потім будемо намагатися кусати лікті, але потяг може від'їхати занадто далеко.

https://www.youtube.com/watch?v=BX5V3YtiFBg&feature=emb_logo
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Украинцам предлагают уникальную схему - как остаться народу и без денег, и без земли. Вопрос предельной концентрации земли в одних руках будет решен ко второму чтению законопроекта, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 5469
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так и народа немного осталося.. а в селах вообще...мрак...
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Вопрос предельной концентрации земли в одних руках будет решен ко второму чтению законопроекта, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко

Сказал, что придумают, как покрасивее оформить этот дерибан.
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Не больше 300га в одни руки,как в Европе, все остальное от лукавого....
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Земля и 500 предприятий выставлены на торги . Будем жить честно , но бедно . С голой сракой на велосипеде . Всем слабоумным это понравилось . Вопрос предельной концентрации земли в одних руках будет решен ко второму чтению законопроекта, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 1041
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1м на 2 .
Это тот максимум, который народ Украины обеспечит вам за самое большое кидалово в истории человечества - ваш "так называемый рынок земли".
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Какой народ? Который выбирает это гадьё раз за разом уже 30 лет? То, что Янык убежал сдуру - это просто недоразумение.
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Нужно продать росии всю землю и проложить сухопутный колидор в кысм через хирсонскую облость как мечтает #уйло Вопрос предельной концентрации земли в одних руках будет решен ко второму чтению законопроекта, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 3156
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Мечтайте на такие темы пожалуйста молча, а не жируйте как полупокерный
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Степень родства до второй а то и выше - считать за одно лицо, а то хитрые как обычно позаписывают землю на дочерей, жен, сыновей и прочих внуков.
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в % решили поиграться, ну смотрите не доиграйтесь
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Любителі "народовляддя". Ви к курсах, що ваша улюблена кількість українців, а саме 73%, проти продажу землі? Як же "... разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади "
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А нічого ..що можуть в другому читанні не змінити цю норму !? ...І бац .. Вопрос предельной концентрации земли в одних руках будет решен ко второму чтению законопроекта, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 674 .
Вже такі .як *друган мальдівського * Косюк . рота відкрив !?.
.Таі Беня ..чекає
.Вопрос предельной концентрации земли в одних руках будет решен ко второму чтению законопроекта, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 5069....
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-А из нашего окна деградация видна.
-А из нашего окошка лишь депрессия немножко
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а донецький вугільний бассейн будуть приватизовувати разом з териконами?
Вопрос предельной концентрации земли в одних руках будет решен ко второму чтению законопроекта, - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 8800
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