 "Нафтогаз" получил предложение "Газпрома" по соглашению о транзите, - Витренко

Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец получили по факсу предложение от Газпрома, о котором пишут все СМИ (включая содержание этого предложения). Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время. Украина будет надежным партнером для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассчитываю на обсуждение Зеленским и Путиным транзитного контракта по газу во время нормандского саммита, - Шефчович

Напомним, "Газпром" 18 ноября направил НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. Также Украине предлагается отказаться от всех претензий в международном арбитраже.

Также читайте: Зеленский подписал закон о разделении ГТС от Нафтогаза, - Ковалив