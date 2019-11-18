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 Политика Украины
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Все про:Газпром (2934) Нафтогаз (2782) Транзит газа (100) Витренко Юрий (72)

 "Нафтогаз" получил предложение "Газпрома" по соглашению о транзите, - Витренко

НАК "Нафтогаз" получили официальные предложения от "Газпрома" о заключении нового соглашения о транзите российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины.

Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец получили по факсу предложение от Газпрома, о котором пишут все СМИ (включая содержание этого предложения). Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время. Украина будет надежным партнером для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассчитываю на обсуждение Зеленским и Путиным транзитного контракта по газу во время нормандского саммита, - Шефчович

Нафтогаз получил предложение Газпрома по соглашению о транзите, - Витренко 01

Напомним, "Газпром" 18 ноября направил НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. Также Украине предлагается отказаться от всех претензий в международном арбитраже.

Также читайте: Зеленский подписал закон о разделении ГТС от Нафтогаза, - Ковалив

Источник: https://censor.net.ua/n3160369
 
 
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Просят финансировать террористов и войну в Украине
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ВВХ, спасиба за холявный газ. БЛОГОДАРЯ ТЕБЕ И ЗЕБИЛЕНСКОМУ -скоро все подорожает. Спасибо рускае братье мудаки "Нафтогаз" получил предложение "Газпрома" по соглашению о транзите, - Витренко - Цензор.НЕТ 9303
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А шо ж такоє?
Договори з «»тиряльщікамі газа» ?
*****, шо? Живой?
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Хорошее предложение?
Транзит на год, Украина еще и доплачивает.

ЗЕБЕня на Нормандском формате подмахнет "Нафтогаз" получил предложение "Газпрома" по соглашению о транзите, - Витренко - Цензор.НЕТ 5451
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также Украина прощает все долги Газпрома..
и конечно же Зеленский согласится на эти условия.. с радостью..
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на рік, до вводу ПП-2,а ху-ху не хо-хо?! чи провладні придурки проковтнуть?!
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Як жест доброї волі я би заключив новий контракт на.....
...на...
ех, ладно - на дві доби.
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Надіюсь нашим "діячам" вистачить розуму не підписувати контракт на 1 рік.
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Чувачку с ксивой презЕдента на нормандском самите прижмут то место где у него должны были бы быть яйца...и оно все подпишет...и от всего откажется...
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А если не подпишет? Что тогда? Признаешь что ты платный?
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😀 Если обосрался...то сиди на жопе ровно зебобик...и не ерзай...а то размажешь...
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Підписувати газовий контракт буде Вітренко,
звісно якщо його не усунуть.
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Его подпись на этом контракте - не котируется, к счастью. Он может там только пообещать ху_лу, что он "приложит усилия" и т.д...
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Все рівно звідкіль газ.
Головне щоб взимку було тепло.
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