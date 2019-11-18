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Все про:Омелян (663) САП (1190) электронное декларирование (688)

 Суд продолжил изучение доказательств в деле недостоверного декларирования доходов Омеляном

В Антикоррупционном суде Украины продолжается исследование доказательств по делу в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "В понедельником, 18 ноября 2019, с участием прокурора САП в Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП продолжилось исследование доказательств делу в отношении бывшего Министра инфраструктуры Украины, обвиняемого в декларировании недостоверной информации.

Так, по результатам заседания исследовано 5 томов материалов. В общем уже исследовано 8 из 29 томов доказательств по делу.

Следующее заседание - 19 ноября 2019 года".

Напомним, 13 сентября 2018 года министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК. Он обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных соответственно на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сначала тебе говорят делать реформы, но после первой победы СМИ называют тебя "насильником и коррупционером", - Омелян

ВАКС начал рассмотрение дела Омеляна по существу 21 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3160368
 
 
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Омелян, ты хоть и не у дел, но гиперлуп должен достроить, на зло всем зебилам. Верим!!! Суд продолжил изучение доказательств в деле недостоверного декларирования доходов Омеляном - Цензор.НЕТ 6693
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Гиперлуп в Америку он уже построил (для своих отпрысков)
Порохоботам придется довольствоваться разговорами и постиками в пейсбуке (мне очень жаль)
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мы так-то на мальдивах жопки мочим, за комменты на цензоре, а вы как живете? Суд продовжив вивчення доказів у справі недостовірного декларування доходів Омеляном - Цензор.НЕТ 5995
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а когда это киевское водохранилище переименовали в индийский океан? я шото пропустил?
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Очень важная информация, продолжайте наблюдение
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Не знаю за що його там судять, але Омеляну велика подяка! За руйнування монопольки МАУ, за залучення до авіаперевезень лоукостів! Дякуючи Омеляну реалізував можливість на переліт: Бориспіль-Гданськ-Бориспіль всього за 24Є!!!
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Пиец - нашли коррупционера. Пользовался загородным домом... Пля - ярый коррупционер нанёсший державе страшные убытки... Идёт преследование людей, занимающих проукраинскую позицию.
Украине пипец - с чем нас всех и поздравляю...

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шо там можно изучать? пашинский уже место пригрел,а эти все изучают
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