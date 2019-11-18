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 Политика Украины
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Все про:газовые переговоры (983) Шефчович Марош (91) нормандская четверка (774) Транзит газа (100)

 Рассчитываю на обсуждение Зеленским и Путиным транзитного контракта по газу во время нормандского саммита, - Шефчович

Заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин 9 декабря на саммите нормандской четверки обсудят контракт по транзиту российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В видеокомментарии, обнародованном словацким изданием Pravda, Шефчович выразил надежду, что обсуждение контракта на уровне глав государств позволит ускорить процесс определения судьбы транзита и завершить газовые переговоры до конца этого года.

Читайте: Из-за новых исков "Нафтогаза" к "Газпрому" существует риск прекращения транзита газа через Украину, - Путин

Шефчович отметил, что до конца ноября между сторонами будет проведена встреча на уровне министерств и компаний.

Напомним, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года. Украинская сторона при поддержке Еврокомиссии предлагает заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам сроком на 10 лет и с определением объемов газа, достаточных для эффективной работы ГТС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160364
 
 
 Топ комментарии
 
і тема про газ вже в порядку денному дивовижним образом намалювалась!!! Це також входить у формулу швайнемайєра???
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А тем временем в новых платёжках цена газа выросла на 14%, а гигакалории на отопление для населения будут повышены до 1250,01 грн/Гкал (действующий тариф 964,19 грн/Гкал); сразу на 30% ЗЕбилам задрали... Хехе похоже ЗЕкловуны и ЗЕмародёры незаконные злочинные тарифы бариги мародёра сделали ещё более незаконными, и ещё более злочынными, но что интересно теперь все ЗЕбилы молчат и не возмущаюца. ЧТо ЗЕбилятня для ЗЕбубачки ничего не жалко ога...Рассчитываю на обсуждение Зеленским и Путиным транзитного контракта по газу во время нормандского саммита, - Шнфчович - Цензор.НЕТ 8907 Ану повизжите про тарифный генацид ат бариги мародёра!!!
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вова апсудит, во всем с хйлом согласится, и станет перед ним на колени.
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Судьба транзита определена и не украинцами.
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"гаранты" . Рассчитываю на обсуждение Зеленским и Путиным транзитного контракта по газу во время нормандского саммита, - Шнфчович - Цензор.НЕТ 5865 Привыкайте , или пошлите в зад , как Израиль .
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і тема про газ вже в порядку денному дивовижним образом намалювалась!!! Це також входить у формулу швайнемайєра???
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На первом месте деньги , на втором тоже , .... , на последнем обязательства "гарантов" .
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А тем временем в новых платёжках цена газа выросла на 14%, а гигакалории на отопление для населения будут повышены до 1250,01 грн/Гкал (действующий тариф 964,19 грн/Гкал); сразу на 30% ЗЕбилам задрали... Хехе похоже ЗЕкловуны и ЗЕмародёры незаконные злочинные тарифы бариги мародёра сделали ещё более незаконными, и ещё более злочынными, но что интересно теперь все ЗЕбилы молчат и не возмущаюца. ЧТо ЗЕбилятня для ЗЕбубачки ничего не жалко ога...Рассчитываю на обсуждение Зеленским и Путиным транзитного контракта по газу во время нормандского саммита, - Шнфчович - Цензор.НЕТ 8907 Ану повизжите про тарифный генацид ат бариги мародёра!!!
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ЗЕбилы всё ещё ждут когда справедливая ЗЕбубачка спасёт их от тарифного геноцида барыги. А то что тарифы продолжают расти так то ж по прежнему Порошенко виноват и папЭредники..ЗЕбубачка точно не причём, ему нужно ещё 100 дней дать..
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Да вам никто не запретит, обсуждайте. Все равно кацапы всех пошлют в сад и сделают по своему...
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вова апсудит, во всем с хйлом согласится, и станет перед ним на колени.
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Я извиняюсь, но имею вопрос к стае пернатых из семейства ЗеДятлов, а вот юрист недоучка не читавший Конституции Украины и фигляр без образования и диплома кдоуна, что то понимает в транзите газа?
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Он не понимает ничего ни в чем, даже в юморе и кинопроизводстве!
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Адмін, нам у заголовку помилка у прізвищі Шефчовича
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Бубочке еще есть что просрать - выиганные иски к ГАЗПРОМУ на очереди .
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Так, бубочька просырає все, що від Петра лишилося! Стараєцця, аж всераєцця!) Бодя-якут давіт із себе клієнта з владімєрського цынтралу! Але зайву хромосому нэ обманэш! Так, богдане, воно ж андріє?!)))
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Договариваться о контрактах должны профильные организации а не президенты так как Украина станет заложником.Наши будут воровать,разворовывать и срывать контракты а расчитываться придется нам так как все гарантии по контрактам будут от Президента Украины то-есть нас с Вами и за наш то-есть бюджетный счет.
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Поздно . В выборах надо принимать участие , а не рассчитывать на "здравый" разум бабушек и слабоумных .
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Та не треба на бабушек гнать. Я бабушка. Але жодного разу не голосувала за ригозеко і тому подібним. А ось молодь м"яким місцем приросла до стільців перед монітором, і ніяким пряником на вибори не заманиш.
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я вот ни понимаю зачем у нас должна болеть голова за транзит газа , если по принятому закону Зе кА ****** деньги будет получать частная фирма а не гос-тво, пускай Еврогеи и переживают!! а по поводу газа для населения Украины - добываем сами 18 млрд. - а нам нужно 15 млрд.. Вопросы еще есть ?!
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Будут всем скопом нашего зеленого дурня насиловать. Никаких табу, - зеленский открыт для всего!
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Прізвице його прочитайте без сутичок!!! *****, на!!!
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Бпляди, а из какой формулы какого хера штанмаййера здесь в НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ вопрос газа? Представим чтои какие вопросы сдаст там Ермак-коломойский под селфи ЗЕ.
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Видные американские дипломаты, работавшие в Украине, поделились, в том числе и в ходе слушаний в Конгрессе, обстоятельствами попытки «вербовки» их главным переговорщиком Зеленского, его теневым министром иностранных дел Андреем Ермаком. Вербовка проходила по классическому кремлевскому темнику с доверительным добавлением личностного «оживляжа». Г-н кинопродюсер показывал дипломатам фотографии своих якобы близких родственников, якобы погибших в войне в Донбассе, и, с трудом сдерживая скупую мужскую слезу, обрушивался с проклятиями на «кровавого барыгу Порошенко», развязавшего эту братоубийственную войну.
Задушевная стилистика Ермака напомнила мне виртуозную работу другого питомца того же академического гнезда. В 2000 году майор Путин до слез растрогал президента Дж. Буша сентиментальной историей о якобы спасенном им на пожаре крестике, якобы освященном на Святой Земле. Это именно тогда доверчивый Дж. Буш заглянул Путину глубоко в душу.
.........
Как второй Богдан, он нависал над ухом президента и в Вашингтоне, и в Золотом. Но если Богдан - куратор Зеленского от Коломойского, то Ермак - куратор от Путина.
Андрій Піонтковсський ЕХО МОСКВИ - навіть газпромівське ЕМ пише ці речі , а що наша журналістика?
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Интересно, Европа которая вся с нами и всецело нас поддерживает - будет давить на ***** чтобы заключил долгосрочный контракт, или будет давить на наших чтобы заключили краткосрочный и перезимовать последний год без СП-2?
Делайте ваши ставки.
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У них все под шумок - под шумок януковичевско-кремлядское чадо Разумков заявляет , цитата- " Референдум з питанням про допуск іноземців ми проведемо, щоб відкрити їм цей доступ ..."
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Та вже чули. "Газпром" предложил "Нафтогазу" заключить договор о транзите газа сроком на 1 год и отказаться от всех претензий в международном арбитраже". І це при тому, що ми виграємо, а мордва в дупі. Ну як зелені, бубочка впорається з капітуляцією на всіх фронтах?
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Вони то впораються, а жити з цим нам доведеться. (((
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Що ж це там за вінігрет з питань готують? Вже транзит газу тулять до купи. Чим ще руки виламувати будуть?
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какое отношение зеля имеет к газу? если подпишут на 1 год, это будет юля №2
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