 Рассчитываю на обсуждение Зеленским и Путиным транзитного контракта по газу во время нормандского саммита, - Шефчович

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В видеокомментарии, обнародованном словацким изданием Pravda, Шефчович выразил надежду, что обсуждение контракта на уровне глав государств позволит ускорить процесс определения судьбы транзита и завершить газовые переговоры до конца этого года.

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Шефчович отметил, что до конца ноября между сторонами будет проведена встреча на уровне министерств и компаний.

Напомним, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года. Украинская сторона при поддержке Еврокомиссии предлагает заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам сроком на 10 лет и с определением объемов газа, достаточных для эффективной работы ГТС.

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