 Рассчитываю на обсуждение Зеленским и Путиным транзитного контракта по газу во время нормандского саммита, - Шефчович

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В видеокомментарии, обнародованном словацким изданием Pravda, Шефчович выразил надежду, что обсуждение контракта на уровне глав государств позволит ускорить процесс определения судьбы транзита и завершить газовые переговоры до конца этого года.
Шефчович отметил, что до конца ноября между сторонами будет проведена встреча на уровне министерств и компаний.
Напомним, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года. Украинская сторона при поддержке Еврокомиссии предлагает заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам сроком на 10 лет и с определением объемов газа, достаточных для эффективной работы ГТС.
Задушевная стилистика Ермака напомнила мне виртуозную работу другого питомца того же академического гнезда. В 2000 году майор Путин до слез растрогал президента Дж. Буша сентиментальной историей о якобы спасенном им на пожаре крестике, якобы освященном на Святой Земле. Это именно тогда доверчивый Дж. Буш заглянул Путину глубоко в душу.
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Как второй Богдан, он нависал над ухом президента и в Вашингтоне, и в Золотом. Но если Богдан - куратор Зеленского от Коломойского, то Ермак - куратор от Путина.
Андрій Піонтковсський ЕХО МОСКВИ - навіть газпромівське ЕМ пише ці речі , а що наша журналістика?
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