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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (860) Еврокомиссия (857)

 Новому еврокомиссару от Венгрии Варгели поручили поддерживать украинские реформы

Новым еврокомиссаром от Венгрии, который будет отвечать за вопросы политики соседства и расширения, станет Оливер Варгели.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на politico, две крупнейшие политические группы в Европарламенте сообщили, что поддерживают его кандидатуру.

Варгели получил одобрение от членов комитета Европарламента по иностранным делам после того, как заверил, что не зависит от премьер-министра Виктора Орбана. Об этом он сообщил в ответах на дополнительные вопросы евродепутатов.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила его кандидатуру и поручила, среди прочего, поддерживать украинские реформы.

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения осуществляет надзор за процессом присоединения будущих новых государств-членов и контролирует отношения со странами, которые граничат с ЕС, пишет телеканал 24.

Ранее Варгели пообещал в случае утверждения его как еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения поддерживать Украину и защищать ее от российской агрессии. Об этом он заявил на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам.

"Что касается Украины, то у нас есть особая ответственность перед этой страной. Мы должны помочь им восстановить их суверенитет над всей территорией и мы будем поддерживать их", - сказал Варгели.

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Накануне депутаты Европарламента, в частности представители группы социалистов и демократов, отказались согласовать его кандидатуру. Европарламентарии были озабочены воздействием на него венгерского правительства, которое тесно контактирует с Москвой.

Первый венгерский кандидат Ласло Трочани не прошел процесс отбора в комитете Европарламента. Его считали соратником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который полностью отвергает миграционную политику ЕС, а его правительство приняло несколько противоречивых, по мнению ЕС, законов. Депутаты Европарламента также не одобряли его "связей с Россией".

Вместо него Венгрия предложила дипломата Оливера Варгели, который имеет опыт работы в Брюсселе, а также сейчас возглавляет венгерское представительство в ЕС.

Отмечается, что Венгрия была последней страной, в которой не было утверждено кандидата в новую Еврокомиссию.

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На 27 ноября запланировано утверждении состава Европейского парламента. И организация все еще ожидает информацию об отказе Великобритании в назначении своего еврокомиссара.

Источник: https://censor.net.ua/n3160361
 
 
 Топ комментарии
 
А ще можна кому-небудь із ордло доручити допомагати Варгелі.
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аааа
Моніка "dildo" Зеленський
Сук, тепер воно ще й самотик ... Новому еврокомиссару от Венгрии Варгели поручили поддерживать украинские реформы - Цензор.НЕТ 8065 Ukraine is just a "dildo" to Washington, says key Ukraine figure

Новому еврокомиссару от Венгрии Варгели поручили поддерживать украинские реформы - Цензор.НЕТ 1590
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Головне, щоб конверти з сотками були потужніші.
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А ще можна кому-небудь із ордло доручити допомагати Варгелі.
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Если бы не политика , деньги , нефть и газ , то люди забыли бы слово война .
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Пам'ятаю такий американський комікс (соррі з привожу мого кострубатого Інгліша):
- Happy birthday, honey! I've got you this vibrator!
- ... ... (роздивляється)
- Honey, you have forgot to buy the batteries!
- Happy birthday, honey! I've got you this dildo!
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ага ... "поручили"...вовку овець стерегти ...
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Волка поставили сторожем в овчарне? Вот он офигел наверное
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Осталось только ***** назначить старшим по порядку в Украине.
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буде допомагати Сівосіінтегрувати камяновугільний басейн
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Венгры - это русские подстилки! Они хотят на Западе Украины оторвать себе кусок земли.
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нее.. у них теория от Карпат до Урала Нового єврокомісару від Угорщини Варгелі доручили підтримувати українські реформи - Цензор.НЕТ 6008 на родину
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