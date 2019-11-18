 Труба говорит, что он вне политики. Это будет плохим утешением, если русским удастся использовать позицию ГБР против выигрышного иска Украины, - адвокат Новиков

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал адвокат Петра Порошгенко Илья Новиков.

"25 апреля было решение Гамбургского трибунала. Оно было по предварительным мерам, то есть, им еще не зафиксировано окончательно, что Россия была неправа, а Украина права. Позиция Украины сложная. И позиция России тоже в общем сложная. Но если пытаться суммировать широкими мазками, то Украина опирается в основном на положение морской конвенции об иммунитете военных кораблей. Если сильно упрощенно: если какое-то государство считает, что чужие военные корабли что-то неправильно делают в его территориальных водах, то применять к ним полицейские меры все равно нельзя, можно только вынудить их уйти. Расследовать это дело как внутреннее уголовное запрещено. На это Россия возражает: была же провокация, а значит, Украина этот иммунитет должна потерять.

И смотрите, что происходит. Апрельское решение было вынесено через полгода после инцидента. Позиция Украины все время была именно в этом русле. Были разные нюансы. Была попытка задействовать Женевскую конвенцию с точки зрения того, как Россия обращается с моряками де-факто, нарушая гарантии военнопленных. Но Женевская конвенция и конвенция по морскому праву прямого взаимного влияния не оказывают. С точки зрения морского права Украина двигалась в том ключе, что Россия нарушила прежде всего морскую конвенцию.

И вот, трибунал высказал уже свое предварительное отношение к этой ситуации и можно, как многие в Украине и сделали, облегченно выдохнуть и сказать: сейчас суд скажет, что русские были неправы. Но честный суд на то и честный, что там неизвестно на 100% решение заранее. А что может его для Украины превратить из выигранного в проигранный? Это радостно принесенные Россией сведения о том, что украинские власти (а под властями в международном праве понимается вся совокупность государственных органов, то есть в том числе ГБР и лично Труба) считают, что в Керченском проливе Украиной была осуществлена провокация по приказу ранее действующего президента", - объяснил он.

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Новиков отметил, что по этому поводу задавал вопрос главе ГБР Роману Трубе:

"Труба на это отвечает, что они вне политики и расследуют то, что есть. Но я думаю, что это будет плохим утешением, если русским удастся использовать их работу против иска Украины. Представьте себе, что Трибунал по морскому праву говорит: Украина была неправа, там была провокация, пусть Украина платит России компенсацию. Вы же понимаете, что здесь начнется? МИД скажет: нам сломали всю нашу работу. ГБР скажет: мы ничего не знаем, мы вне политики. Портнов скажет: я был прав с самого начала, видите, какая происходит ерунда. К гадалке не ходи, что случится ровно такое. Я все-таки надеюсь, что не случится. Я надеюсь, что даже этих усилий, которые сейчас принимает ГБР, будет недостаточно, чтобы иск Украины в гамбургском трибунале проиграть. Но тенденция именно такая.

Насчет того, что ГРБ якобы вне политики… ГБР не может не понимать, что любое их заявление влияет на эту самую политику. Они ведь не работают молча. Во-первых, они сами публикуют все свои достижения по этому делу. И даже если бы они не публиковали, у них есть Портнов, который это делает за них с опережением. И у них есть совершенно непонятная ситуация с утечками".

При этом адвокат отмечает, что кейс для Украины у Гамбургском трибунале крайне благодатный.

"Сейчас мы сняли гуманитарный вопрос - уже нет людей, которые сидят по этому поводу. Если говорить цинично, то, конечно, Россия очень сильно подставилась. Потому что события на Донбасе происходят в серой зоне, там наблюдатели что-то видят, что-то не видят. А в Керченском проливе все шло в прямом эфире. То есть в принципе нельзя оспорить ни одного существенного факта этого дела. Это кейс, о котором юристы-международники могут только мечтать. И конечно, на мой взгляд, было бы для Украины крайне досадно его не использовать по полной. Россия пытается с этой темы съехать, отдав моряков. РФ отдает корабли. Но это значит только то, что они с большой просрочкой, как минимум, полугодовой, наконец-то выполнили предварительные меры Гамбургского суда. Это не будет значить, что они эту ситуацию свели на нет целиком. Украине, казалось бы, самое время идти в наступление и как-то следить за тем, какую позицию при этом транслируют разные органы, которые должны действовать все-таки в координации. ГБР очень легкомысленно говорит: а мы ничего не знаем про политику, мы следователи, мы выясняем, как было. Если вы выясняете, как было, то молчите, по крайней мере, пока вам не будет что окончательно сказать по делу", - сказал он.

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