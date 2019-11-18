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 Политика Украины
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 Труба говорит, что он вне политики. Это будет плохим утешением, если русским удастся использовать позицию ГБР против выигрышного иска Украины, - адвокат Новиков

Госбюро расследований фактически признает российскую версию событий в Керченском эпизоде, чем подрівает позицию Украині в международном арбитраже.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал адвокат Петра Порошгенко Илья Новиков.

"25 апреля было решение Гамбургского трибунала. Оно было по предварительным мерам, то есть, им еще не зафиксировано окончательно, что Россия была неправа, а Украина права. Позиция Украины сложная. И позиция России тоже в общем сложная. Но если пытаться суммировать широкими мазками, то Украина опирается в основном на положение морской конвенции об иммунитете военных кораблей. Если сильно упрощенно: если какое-то государство считает, что чужие военные корабли что-то неправильно делают в его территориальных водах, то применять к ним полицейские меры все равно нельзя, можно только вынудить их уйти. Расследовать это дело как внутреннее уголовное запрещено. На это Россия возражает: была же провокация, а значит, Украина этот иммунитет должна потерять.

И смотрите, что происходит. Апрельское решение было вынесено через полгода после инцидента. Позиция Украины все время была именно в этом русле. Были разные нюансы. Была попытка задействовать Женевскую конвенцию с точки зрения того, как Россия обращается с моряками де-факто, нарушая гарантии военнопленных. Но Женевская конвенция и конвенция по морскому праву прямого взаимного влияния не оказывают. С точки зрения морского права Украина двигалась в том ключе, что Россия нарушила прежде всего морскую конвенцию.

И вот, трибунал высказал уже свое предварительное отношение к этой ситуации и можно, как многие в Украине и сделали, облегченно выдохнуть и сказать: сейчас суд скажет, что русские были неправы. Но честный суд на то и честный, что там неизвестно на 100% решение заранее. А что может его для Украины превратить из выигранного в проигранный? Это радостно принесенные Россией сведения о том, что украинские власти (а под властями в международном праве понимается вся совокупность государственных органов, то есть в том числе ГБР и лично Труба) считают, что в Керченском проливе Украиной была осуществлена провокация по приказу ранее действующего президента", - объяснил он.

Читайте также: Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко"

Новиков отметил, что по этому поводу задавал вопрос главе ГБР Роману Трубе:

"Труба на это отвечает, что они вне политики и расследуют то, что есть. Но я думаю, что это будет плохим утешением, если русским удастся использовать их работу против иска Украины. Представьте себе, что Трибунал по морскому праву говорит: Украина была неправа, там была провокация, пусть Украина платит России компенсацию. Вы же понимаете, что здесь начнется? МИД скажет: нам сломали всю нашу работу. ГБР скажет: мы ничего не знаем, мы вне политики. Портнов скажет: я был прав с самого начала, видите, какая происходит ерунда. К гадалке не ходи, что случится ровно такое. Я все-таки надеюсь, что не случится. Я надеюсь, что даже этих усилий, которые сейчас принимает ГБР, будет недостаточно, чтобы иск Украины в гамбургском трибунале проиграть. Но тенденция именно такая.

Насчет того, что ГРБ якобы вне политики… ГБР не может не понимать, что любое их заявление влияет на эту самую политику. Они ведь не работают молча. Во-первых, они сами публикуют все свои достижения по этому делу. И даже если бы они не публиковали, у них есть Портнов, который это делает за них с опережением. И у них есть совершенно непонятная ситуация с утечками".

При этом адвокат отмечает, что кейс для Украины у Гамбургском трибунале крайне благодатный.

"Сейчас мы сняли гуманитарный вопрос - уже нет людей, которые сидят по этому поводу. Если говорить цинично, то, конечно, Россия очень сильно подставилась. Потому что события на Донбасе происходят в серой зоне, там наблюдатели что-то видят, что-то не видят. А в Керченском проливе все шло в прямом эфире. То есть в принципе нельзя оспорить ни одного существенного факта этого дела. Это кейс, о котором юристы-международники могут только мечтать. И конечно, на мой взгляд, было бы для Украины крайне досадно его не использовать по полной. Россия пытается с этой темы съехать, отдав моряков. РФ отдает корабли. Но это значит только то, что они с большой просрочкой, как минимум, полугодовой, наконец-то выполнили предварительные меры Гамбургского суда. Это не будет значить, что они эту ситуацию свели на нет целиком. Украине, казалось бы, самое время идти в наступление и как-то следить за тем, какую позицию при этом транслируют разные органы, которые должны действовать все-таки в координации. ГБР очень легкомысленно говорит: а мы ничего не знаем про политику, мы следователи, мы выясняем, как было. Если вы выясняете, как было, то молчите, по крайней мере, пока вам не будет что окончательно сказать по делу", - сказал он.

Читайте также: Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков

Полное интервью с Ильей Новиковым читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3160360
 
   
 Топ комментарии
 
труба признает крым рашистским, так как порох нарушил законы рф))))
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У нас в Украине рулит портонов, котрый >>>> #бет собак <<<< такие дела, мать вашу, мышибратья Труба говорит, что он вне политики. Это будет плохим утешением, если русским удастся использовать позицию ГБР против выигрышного иска Украины, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 8014
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акогда он укаинцев в кацапии защищал то где был ты с твоими постами? крым чей?
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У нас в Украине рулит портонов, котрый >>>> #бет собак <<<< такие дела, мать вашу, мышибратья
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згоден. і цю диру у товариша портнова скоро має заповнити свинець Труба говорит, что он вне политики. Это будет плохим утешением, если русским удастся использовать позицию ГБР против выигрышного иска Украины, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 7924
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Це один з тих соціал -популістських гнид московських вошей, яка прийняла участь у відстороненні засновника Української Народньої Республіки, українського Манергейма, Генерала Павла Скоропадського.
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Яким боком цей кацап на наших українських справ? Що, українські адвокати - вже гидують захищати петю, навіть за гроші?
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акогда он укаинцев в кацапии защищал то где был ты с твоими постами? крым чей?
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Этот леня - давно известная путинская вата,не обращайте внимания.
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черниговский,а донбасс чей?
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Шо такое,куколка болит?
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на вопрос вопросом отвечают только зебилы)) я спросил чей крым?
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вопервых вопрос не мне был задан.вовторых я ответил.если шо...
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Не знаєш чий Крим, моє маленьке? Крим - тимчасово окупована кацапами територія України. Чи ти не згоден з цим твердженням, моє маленьке поросятко?
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так вот сопляк зеленый объясни как порох нарушил украинское и международное законодательство отправив корабли из одессы в мариуполь?
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чушка, тебе вопрос задали. напряги последнюю мозгу что бы попытаться ответить))
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Коли мову вивчиш, кацапа? Твої колеги по брехливому ремеслу говорять , що кацап здатен вивчити українську мову за два місяці? А ти , кацапа- вже скільки років тут на форумі рвеш свою дупу за петю на кацапськом "наречии"? Невже ти такий тупий, кацапа?
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когда сепары типа тебя используют соловьинную то мне становится не по себе
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Так коли мову вивчиш, кацапа? Чи щелепа - дещо специфічна?
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Цей кацап спромігся вивчити українську мову за два місяці, а супергеніальному презу і 40 років не вистачило 😂😂😂. Про першу б.леді взагалі мовчу.
У очільника СБУ Баканов, жінка кацапка - це тебе не турбує?
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Нагадати петіну рідню з накацапії? Щодо мови - то скажи про два місяці на вивчення мови своєму колезі з посту вище, а то судячи з його лексики - складається враження , що він ольгінець..
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Других умных нет , выбрали клоунов .
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Новіков був адвокатом Гаді, за що постраждав в Орді -
відсторонили від ігор щодеколи.
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Так шо проворовавшуюся власть низя сажать а то путен нападет?
А я думаю чего при Пете ни одного рыга не посадили, а то шоп путен не напал

Кстати о посадках

Бориспільська прокуратура вручила Ляшку підозру в погрозі або насильстві щодо державного діяча у справі про бійку з Герусом. Прокурори проситимуть суд відправити Ляшка під арешт. За ч.2 ст. 346 КК передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 7 років.
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А при зельке рыгов посадили в министерские,губернаторские и депутатские кресла.Теперь путин нападет или нет,балалайка?
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Балалайка, при Зеленском давеча задержали некоего Гриценко, который рыгам помогал деньги награбленные выводить

И это за 2,5 месяца.
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Ты у пэти или у пастора спроси.Обычно путен у них нападал.А насчёт "посадили",то дело движется.серж пашинский,грымчак.Пэдра на очереди.
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Не знаю
Но дебил Ляшко сам заснял и выложил факт нападения
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А як він міг одночасно і бити і знімати?
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шляшка за це судити не можна! а херусу морду натовкти багато охочих!
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Почему это не можна?
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труба признает крым рашистским, так как порох нарушил законы рф))))
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Для зеленой команды это нормальная логика.
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труба сосет у портнова, а портнов делает херово стране.
а вокруг зели враги Украины, если он сам не враг, конечно.
разве это кому-то еще не понятно?
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трубі скоро труба! це його дембельський бздик! але для держави він може бути дійсно небезпечним!
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"Цензор", а чего на фото этот россейский адвокат Порошенко не в вышиванке? Труба говорит, что он вне политики. Это будет плохим утешением, если русским удастся использовать позицию ГБР против выигрышного иска Украины, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 7770
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Но мы то знаем по какой причине на самом деле адвокат Порошенко Новиков прицепился к ГБР и по какой причине команда бывшего президента объявила Романа Михайловича Трубу врагом народа №1.
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Это КАПЕЦ !!!! Труба говорит, что он вне политики. Это будет плохим утешением, если русским удастся использовать позицию ГБР против выигрышного иска Украины, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 4795

такой подлости Украине не делал еще ни один Президент !!!!!
Были лучше, были хуже,

но ЗЕЛЕНСКИХ еще НЕ БЫЛО !
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"Гамбургского трибунала". Цензор, де ви дебілів набираєте?
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В Гамбурге трибунал по морскому праву.
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Труба - це шавка Портнова, треба їх обох стерилізувати і все буде добре
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Потрібно ратифікувати Римський статут.
А потім побачимо - хто справжній злочинець.
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