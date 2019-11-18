 Враг с начала суток 8 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "5 обстрелов позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
неподалеку Крымского - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Луганского - с станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды у Новотошковского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
неподалеку Травневого - со станковых противотанковых, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
дважды у Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
неподалеку Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня проходил демонтаж временной опоры в районе седьмого опоры моста. Завершается процесс окрашивания металлоконструкции путепровода.
Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области по демонтажу заявленных фортификационных сооружений. Сегодня было обследовано 0,05 гектара потенциально опасных территорий и выявлено 14 взрывоопасных предметов. Кроме того, разобрано 2 блиндажа.
На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. Сегодня сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 2,8 гектара территории и изъято 33 ВНП. В этом процессе были задействованы 20 человек и 5 единиц техники".
Потерь говорите, твари, нету?
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