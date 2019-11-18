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Все про:обстрел (8432) Донбасс (19943) ВСУ (387)

 Враг с начала суток 8 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "5 обстрелов позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Крымского - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Луганского - с станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Новотошковского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Травневого - со станковых противотанковых, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Также читайте: Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы, ПТРК и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 3 обстрела  позиций Объединенных сил:

дважды у Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ один раз обстреляли украинских военных на Донбассе, - Минобороны

На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня проходил демонтаж временной опоры в районе седьмого опоры моста. Завершается процесс окрашивания металлоконструкции путепровода.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области по демонтажу заявленных фортификационных сооружений. Сегодня было обследовано 0,05 гектара потенциально опасных территорий и выявлено 14 взрывоопасных предметов. Кроме того, разобрано 2 блиндажа.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. Сегодня сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 2,8 гектара территории и изъято 33 ВНП. В этом процессе были задействованы 20 человек и 5 единиц техники".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 14 ОМБр Артем Соколов погиб 16 ноября от пули вражеского снайпера на Луганщине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3160358
 
 
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Среди российских оккупантов есть хорошие люди - каждый 200-ый... Ворог від початку доби 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8823
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Какое перемирие, там им и не пахнет...
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При клоуне потерь вообще нет. Обстрелы есть каждый день - потерь нет. Циничность этой кремлёвской мрази зашкаливает.
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Цензор, замомни, нету никаких врагов. Есть мышибратья, есть повстанцы и руские друзя. Помни об эотом товарищ Бутусов
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ні з ким, немає ворогів!!! є бендерівці, кляті, які напали на домбас і вбивають там люлей Ворог від початку доби 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1908 А ходакіський, басурін і покійний герой гіві та моторило захищали наріт домбасу від бендерівців Ворог від початку доби 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6519 таких як ти і я - карателів...
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При клоуне потерь вообще нет. Обстрелы есть каждый день - потерь нет. Циничность этой кремлёвской мрази зашкаливает.
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Шо, плохо зрада навязывается? Ну ты поднатужься.
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А шо таке? Зєлєнський погано мажеться на хліб?

Ворог від початку доби 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9535
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Буде організовувати ГО "Третина сосіски" Ворог від початку доби 8 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6042
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хм.. нужно отводить ВСУ еще дальше чтобы обстрелы нас не беспокоили .. Правильно Зе-Ушлепки!? Враг с начала суток 8 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1771
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Щось мені слабо віриться в те, що наші хлопці на передовій тупо сидять і ьерплять обстріли. Хочеться почути усю інфу. Чомусь пропав Штірліц з своїми відео, та й з передової мовчок і волонтери мовчать... дивно.
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Среди российских оккупантов есть хорошие люди - каждый 200-ый...
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