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Все про:Новиков (175) Путин (25164) Россия (74299)

 Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков

Тема Крыма больше не играет в России мобилизирующей роли.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал адвокат Илья Новиков.

"...если Путин реально погорит, он погорит не на Украине. Мне кажется, что Украина должна дождаться с минимальными потерями момента, когда это случится и после этого пытаться отыгрываться. От мнения россиян по украинскому вопросу не зависит ничего. А зависит от мнения россиян по пенсионному вопросу, скажем", - отметил он.

По его словам, с каждым годом "те проблемы, которые раньше были смикшированными сначала деньгами, которых было много, потом какой-то эйфорией по поводу Крыма, усугубляются".

"Сейчас Крым в России абсолютно никого не радует. Если подойти к россиянину и сказать "зато Крым наш", - это значит нарваться, как минимум, на очень хмурый взгляд. Потому что у каждого свой Крым, который в холодильнике и в виде ядовитой помойки за забором. И я бы сказал, что эта тема в Украине воспринимается не очень критично. Если судить по российскому телевизору, то Украина ежедневно важнейший вопрос, но к реальной жизни русских это вообще не имеет отношения, и они сами это понимают.

Доля людей, воспринимающих реальность в России, как ее показывает российский телевизор, на самом деле гораздо ниже. По мере того, как люди живут – а лично каждый живет все хуже – Соловьев и прочее вызывает все большее раздражение. И эти вещи работают на определенных коэффициентах. Если у тебя, условно говоря, недовольных 10%, то тебе дивизии ОМОНа хватает на то, чтобы ситуацию контролировать. Если у тебя их 50%, то тебе нужно 10 дивизий. Реальная поддержка уходит, а все время повышать и повышать количество силовиков невозможно. Их и так уже очень много. На это уже денег не хватает никаких. Что они могут сделать? Они могут попытаться контролировать способы выражения этого протеста. Чтобы он не кристаллизовался ни в чем. Типа если у всех будет разная повестка, то они друг с другом не договорятся. У одних проблемы с тем, что у них устраивают мусорный полигон. У других проблема, что закрывают больницу. Но эти люди друг с другом не сойдутся и в большую проблему не превратятся. Мне кажется, логика у властей такая. Естественно, бесконечно это работать не может", - считает Новиков.

Читайте также: Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко"

Полное интервью с Ильей Новиковым читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции Украины в международных судах в пользу России, - адвокат Новиков

Источник: https://censor.net.ua/n3160352
 
   
 Топ комментарии
 
Пхуйло срал на весь мир, мать вашу, тупые зебилоиды... его можно только кильнуть или перебить позвоночник, как и мрази товарщиу портновц и мать его расчленить, иначе никак Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2380
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Совет форумчанПравила форума
 
а чого так? Виходить кацапи у владі в Україні? Харант в курсі?
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А ти не в курсі, що Порошенко вже не Президент?
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Та ні це звання довічне:Пятий Президент Якщо Путін реально погорить, то не в Україні. Київ має цього дочекатися і намагатися відігратися, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 1492
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крепчайте кацапчики, крепчайте)) Крым уже отрыгнулся, а даунбас мы кормить не будем, как бы вы не пенились)) я надеюсь до куйла дошло куда оно полезло.
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ага, зкакрыть очи, заткнуть уши и ждать пока труп врага сам не проплывет мимо?! или подставить другую щеку!
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На відміну від тебе, хохломанкурта :
«Илья Сергеевич Новиков родился 11 февраля 1982 .
Его мать украинка по происхождению, а отец - русский.»
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У Бабченко тоже украинский дед был. Только гражданство российское а сейчас в Израиле живет
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І по сумісництву - адвокат порошенка... так співпало? Якщо Путін реально погорить, то не в Україні. Київ має цього дочекатися і намагатися відігратися, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 2825
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и адвокат захваченных кацапами наших моряков.

Так совпало.

А по допросам наших моряков таскали кацапские следователи, а сейчас таскают портновские следователи из трубы.

Так совпало
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Його відсторонили від ігор ще тоді коли він став адвокатом Савченко.
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Підставити підніжку мишебрату, щоб він гепнувся.
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чекали 300 років , почекаємо і 20 чи 50 років, недовго залишилось
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"-- Нужно подождать.
-- Да, будем ждать. Сдавай." (с)

Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 798
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Илья, ты петю защищай... Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 570
Парашинский советчик.
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Дельный совет, Илья, спасибо! Получи Хрустальную сову.

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что еще доказывает, что парень очень интелектуально развит, раз даже в сраном мордоре получил хрустальную сову. А там просто так такую вещь никто не получал, даже жириногвский)))
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В Мордоре трудно получит Сову, там очень много интелектуалов.
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А папа у него не этот?

Вези меня извозчик по гулкой мостовой,
А если я усну, шманать меня не надо.
Я сам тебе отдам, ты парень в доску свой,
Ты тоже пьешь когда-то до упаду. (с)

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а за озвучіваніє хотєлок ру сов нє дают
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пердак рвануло,лапоть?)))
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<******** срал на весь мир, мать вашу, тупые зебилоиды... его можно только кильнуть или перебить позвоночник, как и мрази товарщиу портновц и мать его расчленить, иначе никак Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2380
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Ты закусывай. Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 772
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так ты не против расчленить портнова? если это чмо готово на дуэль с двух ПМов я готов Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2371 Два пекаля макарова. с обоймой полной - херач нихочу. если эта мудила отпишет мне и скажет, где встретимс - то я готов!!! главное шоб не засал
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Поки дочекаємося , зелень покриє усю країну , та продасть її оптом...
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Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков

Поки сонце зiйде, роса очi виiсть. Если Путин реально погорит, то не на Украине. Киев должен этого дождаться и пытаться отыгрываться, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 4761
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Сидіть тихо і не рипайтеся, чекайте - адвокат Новiков.
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"Не мсти, а сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо проплывет труп твоего врага"(с)
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С такой поговоркой сидели китайцы, пока их чморили от монголов, до англичан.
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Це дійсно китайське прислів'я. Цікаво те, що вони дочекалися.
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народ должен объединятся вокруг чего то , что предложил зеля? да ничего, нация распалась, каждый сам за себя
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Він вже має 73% холопів. Вони же - клавіші його рояля.
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Холопами не становятся, холопами рождаются.
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вот 300 лет рождались холопы а с 14го одни патриоты?))
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Этот Новиков не верит в украинский успех, как и любой из них. А ведь если бы мы показали реальный путь трансформации от совка к Свободе и Закону, РФ на карте уже бы не было
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Ну так вибираємо в гаранти то Зека, то Баригу. Тепер гумориста... Шож Ви хочете...
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Так мы и шли к Свободе и Закону. Но оказалось, что среди нас 73% не...известно кого. Свобода и Закон им не нужны.
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А почему же так? Хрущев-то плогорел именно на Украине, хотя, казалось бы, Украина и не имела к той ситуации отношения. Подождать - да, ситуапция имеет тенденцию для Раши изменяться от плохого к еще худшему.
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Кстати да, бровястый мужик с Днепропетровщины подсидел кукурузника
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Кстати, вот новость по Беларуси. Если вчера активно обсуждали слова Лукашенко "нафиг нам такой союз", уже сегодня: В ближайшее время союзнические отношения Москвы и Минска выйдут на качественно новый уровень - МИД Беларуси.
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Новиков пытался жить в Украине, но не выдержал и сбежал обратно в ужасный Мордор.


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Хотелось бы верить , но ненависть к рашистам перевешивает .
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Бідна Україна.. Кожен другий кацап тут поради роздає
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А тем временем в новых платёжках цена газа выросла на 14%, а гигакалории на отопление для населения будут повышены до 1250,01 грн/Гкал (действующий тариф 964,19 грн/Гкал); сразу на 30% ЗЕбилам задрали... Хехе похоже ЗЕкловуны и ЗЕмародёры незаконные злочинные тарифы бариги мародёра сделали ещё более незаконными, и ещё более злочынными, но что интересно теперь все ЗЕбилы молчат и не возмущаюца. ЧТо ЗЕбилятня для ЗЕбубачки ничего не жалко ога...Якщо Путін реально погорить, то не в Україні. Київ має цього дочекатися і намагатися відігратися, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 1177 Ану повизжите про тарифный генацид ат бариги мародёра!!!
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