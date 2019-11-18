 Отопление в Новояворовске включат со среды, в Новом Роздоле проводятся подготовительные технические работы, - Кабмин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, утром 18 ноября представители будущего управляющего Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ ООО "Нафтогаз Тепло", которое входит в группу НАК "Нафтогаз", встретились в Новом Роздоле с работниками местной ТЭЦ, в том числе с теми, которые уволились из-за невыплаты заработной платы предыдущим управляющим.

Уже 136 человек приняты на работу в ООО "Нафтогаз Тепло" на Новороздольской ТЭЦ и 160 - на Новояворовской ТЭЦ. Документы о восстановлении на работу остальных работников будут оформлены в ближайшее время.

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"Наша первая задача сейчас - выплатить деньги работникам и обеспечить наличие специалистов для подготовки оборудования ТЭЦ и сетей к запуску", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

На вторник запланировано заключение договора на управление ТЭЦ между Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и ООО "Нафтогаз Тепло", и будет выплачен аванс работникам ТЭЦ в двух городах.

Работники Новояворовской ТЭЦ сегодня вышли на работу и начали технические работы для подготовки ТЭЦ и теплосетей города к пуску. В эту среду планируется начать газоснабжение Новояворовской ТЭЦ, после чего в дома жителей поступит тепло.

В Новом Роздоле проводятся подготовительные технические работы, в частности, заполнение теплосетей и проведение испытаний, чтобы отопительный сезон в городе начался как можно быстрее. Ситуация осложнена тем, что регламентные работы на теплосетях и сопутствующий инфраструктуре в Новом Роздоле уже давно не финансировались и не проводились должным образом.

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Он добавил, что по его поручению АРМА уже разорвало договор управления с предыдущим управляющим - частным предприятием "Гарант Энерго М", которое более пяти месяцев не выплачивало зарплаты своим работникам и не обеспечило подготовку городов к отопительному сезону.

После подготовки ТЭЦ и успешного запуска отопительного сезона работники получат премиальные выплаты.

В ближайшее время "Нафтогаз Тепло" должно получить от НКРЭКУ лицензии на производство электрической энергии и на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии, а также разрешение на концентрацию от Антимонопольного комитета.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 13 ноября посетил Львовскую область из-за неготовности к отопительному сезону в Новояворовске и Новом Роздоле. Эти два города оказались не готовыми к подаче тепла: в трубах нет воды, гидравлические испытания летом не проводились, работники ТЭЦ не получают зарплату уже почти полгода.

В Новом Роздоле теплосеть не готова к старту. Глава правительства дал поручение в течение максимум пяти дней подготовить сеть к старту. В ГСЧС готовы в случае снижения температуры обеспечить граждан всем необходимым.

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По данным СМИ, проблемы с отоплением в Новояворовске и Новом Роздоле начались после того, как НАБУ обвинило два теплогенерирующих предприятия, принадлежащие братьям Дубневичам, в хищении газа на сумму 1,5 млрд гривен. Тогда же суд арестовал эти предприятия, а государственное агентство АРМА передало их в управление ООО "Гарант Энерго М" - фирме, которую выбрали на конкурсе. Однако новый управляющий не справился с функциями, поскольку возникли проблемы с кадрами, а часть оборудования ТЭЦ демонтировали старые владельцы.