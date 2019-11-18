 Налоговой милицией из незаконного оборота в Винницкой области изъято более 30 тонн горючего. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 273 УК Украины был установлен факт реализации горючего через местную АЗС без документов по вводу в эксплуатацию и любых других разрешительных документов.

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По результатам санкционированного обыска из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 9,5 тонны сжиженного газа, 12,8 тонны бензина и 8,3 тонны дизельного топлива, а также резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и топливно-раздаточные колонки общей ориентировочной стоимостью более 1 млн 250 тыс. грн.

Продолжается следствие.

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