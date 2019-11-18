 Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко"

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал адвокат Петра Порошгенко Илья Новиков.
"Все эти производства открыты по заявлению Портнова. Говорят, что это серия из 13 дел против Порошенко, но сам Труба от этого формально открестился, хотя он сам использовал эту формулировку. Он сказал, что Порошенко проходит как свидетель по отдельным делам. То, что все эти дела называют "делами против Порошенко", на мой взгляд, очень хорошо маркирует восприятие работы ГБР в этом случае. И это очень явно демонстрирует отношение ГБР к этим делам.
Возьмем Уотергейт как пример. Никсон, тогда еще действующий президент. И вот на него находят какой-то серьезнейший компромат. Этот компромат один. У вас не может быть на президента, какой бы он ни был плохой, много Уотергейтов. И что вы делаете? Если вы добросовестный расследователь, журналист или следователь, то вы копаете в глубину. А вместо этого ГБР копает в ширину. Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет. Если при этом производите шум и откровенно работаете на пиар, на медиавосприятие, то вы обязаны просто понимать, как это отражается на позициях страны в целом", - отметил он.
Новиков подчеркнул, что позиция ГБР противоречит позиции Украины в международных судах по Керченкому делу, так как фактически принимает версию России.
"Основной версией, насколько мы можем судить по тому, что мы видим, у ГБР является то, что написал Портнов. То есть не то, что Россия превысила любые разумные пределы применения военной силы. И не то, что Россия в первую очередь нарушила двустороннее соглашение с Украиной по Азовскому морю, нарушила конвенцию ООН по морскому праву, Женевскую конвенцию о военнопленных и много чего еще. ГБР интересует не это, а как они считают, первопричина этих событий – действия Украины", - отметил адвокат.
При этом Новиков высказал мнение о том, что Портнов имеет к Порошенко личные счеты:
"... у Портнова, это очень личное. Есть разные спекуляции на тему того, кто финансирует его из России или не финансирует. А я смотрю на его публикации и понимаю, что здесь личное просто забивает любое мнимое или реальное финансирование. У него что-то очень "особисте" по отношению к Порошенко".
Полное интервью с Ильей Новиковым читайте ЗДЕСЬ.
Ілля Новіков був у команді захисників ув'язненої Росією української льотчиці Надії Савченко. У зв'язку з цією справою, менш ніж за 2 роки вивчив українську мову[1].
Після її звільнення інші адвокати, Микола Полозов та Марк Фейгін, звинуватили його у веденні власної гри під час процесу та втручанні у внутрішні справи України. Зокрема, просуванні деяких законів[5].
Інший його клієнт - молдавський бізнесмен і політик В'ячеслав Платон, який звинувачується в Молдові в шахрайстві в особливо великих розмірах і відмиванні грошей[6][7][8][9].
Представляє інтереси українських політв'язнів у Росії, зокрема Миколи Карпюка, Станіслава Клиха, Олексія Чирнія, Валентина Виговського та Ігора Кіяшко[10]
У 2016 році став першим іноземцем, який отримав посвідчення адвоката України[11]. У грудні 2017 року зареєстрував з колегами адвокатське об'єднання в Україні[12].
У 2018 році представляє інтереси російського правозахистника Оюба Тітієва у суді.
У 2019 році Ілля Новіков став адвокатом 5-го Президента України Петра Порошенка[13][14].
Если у вас нету дома, пожары ему не страшны
И жена не уйдёт к другому
Если у вас, если у вас
Если у вас нет жены
Нету жены
Если у вас нет собаки, её не отравит сосед
И с другом не будет драки
Если у вас, если у вас
Если у вас друга нет
Друга нет
--RF-- Оркестр гремит басами
Трубач выдувает медь
Думайте сами, решайте сами
Иметь или не иметь
Если у вас нету тёти, то вам её не потерять
И если вы не живёте
То вам и не, то вам и не
То вам и не умирать
Не умирать
"... у Портнова, это очень личное. Есть разные спекуляции на тему того, кто финансирует его из России или не финансирует. А я смотрю на его публикации и понимаю, что здесь личное просто забивает любое мнимое или реальное финансирование. У него что-то очень "особисте" по отношению к Порошенко. Я свою работу воспринимаю иначе". Источник: https://censor.net.ua/n3160346
На Бажана і Дніпровській набережній сотні київських автомобілістів чемно звільняють дорогу
кортежу(закреслено) велосипедику Моніці
Хрюкні або гавкні ще раз ...
Я сам був свідком. І стоять 73% говноїди ждуть не сигналять...
там дебилы полоумные ?
Там теж Януковичі шукали, що вона вкрала.
А посадили з формулюванням «за нанесєніє ущєрба в большом колічєстве.»
Доречі, звільнив її Майдан, яким керував Порошенко.
І Вона Йому віддячила.
По полной.
Судилище уклонистов над возродившим армию главнокомандующим во время войны - это разрушение общества. Разрушение морали. Разрушение нации. И дело не в Порошенко.
Дело в самой этой схеме. Капитулирующие перед врагом уклонисты судят сражавшегося главкома. Уничтожение смыслов.
Источник:https://censor.net.ua/n3160346
ги