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 Политика Украины
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Все про:Новиков (175) Портнов (481) ГБР (705)

 Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко"

Бывший замглавы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов сводит личные счеты с пятым президентом Петром Порошенко, используя ГБР. При этом своей позицией ГБР подрывает выигрышную позицию Украины в международном арбитраже.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал адвокат Петра Порошгенко Илья Новиков.

"Все эти производства открыты по заявлению Портнова. Говорят, что это серия из 13 дел против Порошенко, но сам Труба от этого формально открестился, хотя он сам использовал эту формулировку. Он сказал, что Порошенко проходит как свидетель по отдельным делам. То, что все эти дела называют "делами против Порошенко", на мой взгляд, очень хорошо маркирует восприятие работы ГБР в этом случае. И это очень явно демонстрирует отношение ГБР к этим делам.

Возьмем Уотергейт как пример. Никсон, тогда еще действующий президент. И вот на него находят какой-то серьезнейший компромат. Этот компромат один. У вас не может быть на президента, какой бы он ни был плохой, много Уотергейтов. И что вы делаете? Если вы добросовестный расследователь, журналист или следователь, то вы копаете в глубину. А вместо этого ГБР копает в ширину. Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет. Если при этом производите шум и откровенно работаете на пиар, на медиавосприятие, то вы обязаны просто понимать, как это отражается на позициях страны в целом", - отметил он.

Новиков подчеркнул, что позиция ГБР противоречит позиции Украины в международных судах по Керченкому делу, так как фактически принимает версию России.

"Основной версией, насколько мы можем судить по тому, что мы видим, у ГБР является то, что написал Портнов. То есть не то, что Россия превысила любые разумные пределы применения военной силы. И не то, что Россия в первую очередь нарушила двустороннее соглашение с Украиной по Азовскому морю, нарушила конвенцию ООН по морскому праву, Женевскую конвенцию о военнопленных и много чего еще. ГБР интересует не это, а как они считают, первопричина этих событий – действия Украины", - отметил адвокат.

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При этом Новиков высказал мнение о том, что Портнов имеет к Порошенко личные счеты:

"... у Портнова, это очень личное. Есть разные спекуляции на тему того, кто финансирует его из России или не финансирует. А я смотрю на его публикации и понимаю, что здесь личное просто забивает любое мнимое или реальное финансирование. У него что-то очень "особисте" по отношению к Порошенко".

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Полное интервью с Ильей Новиковым читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3160346
 
   
 Топ комментарии
 
Київ сьогодні. Так починався кінець овоща.

Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 7042
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Звісно є, ЗЕбіле....
На Бажана і Дніпровській набережній сотні київських автомобілістів чемно звільняють дорогу кортежу (закреслено) велосипедику Моніці

Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 5339
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Адвокатська діяльність[ред. | ред. код]
Ілля Новіков був у команді захисників ув'язненої Росією української льотчиці Надії Савченко. У зв'язку з цією справою, менш ніж за 2 роки вивчив українську мову[1].
Після її звільнення інші адвокати, Микола Полозов та Марк Фейгін, звинуватили його у веденні власної гри під час процесу та втручанні у внутрішні справи України. Зокрема, просуванні деяких законів[5].
Інший його клієнт - молдавський бізнесмен і політик В'ячеслав Платон, який звинувачується в Молдові в шахрайстві в особливо великих розмірах і відмиванні грошей[6][7][8][9].
Представляє інтереси українських політв'язнів у Росії, зокрема Миколи Карпюка, Станіслава Клиха, Олексія Чирнія, Валентина Виговського та Ігора Кіяшко[10]
У 2016 році став першим іноземцем, який отримав посвідчення адвоката України[11]. У грудні 2017 року зареєстрував з колегами адвокатське об'єднання в Україні[12].
У 2018 році представляє інтереси російського правозахистника Оюба Тітієва у суді.
У 2019 році Ілля Новіков став адвокатом 5-го Президента України Петра Порошенка[13][14].
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от і чудово, буде ху*лу у власні вуха ностити замість мертвечука - такий собі "червоний тєлєфон" навиворіт
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.. короче вместо комментария тут как в этой песенке...
Если у вас нету дома, пожары ему не страшны
И жена не уйдёт к другому
Если у вас, если у вас
Если у вас нет жены
Нету жены

Если у вас нет собаки, её не отравит сосед
И с другом не будет драки
Если у вас, если у вас
Если у вас друга нет
Друга нет

--RF-- Оркестр гремит басами
Трубач выдувает медь
Думайте сами, решайте сами
Иметь или не иметь

Если у вас нету тёти, то вам её не потерять
И если вы не живёте
То вам и не, то вам и не
То вам и не умирать
Не умирать

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При этом Новиков высказал мнение о том, что Портнов имеет к Порошенко личные счеты:
"... у Портнова, это очень личное. Есть разные спекуляции на тему того, кто финансирует его из России или не финансирует. А я смотрю на его публикации и понимаю, что здесь личное просто забивает любое мнимое или реальное финансирование. У него что-то очень "особисте" по отношению к Порошенко. Я свою работу воспринимаю иначе". Источник: https://censor.net.ua/n3160346
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Київ сьогодні. Так починався кінець овоща.

Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 7042
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нет фоток как у предыдущего кырдык начинался ?
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Звісно є, ЗЕбіле....
На Бажана і Дніпровській набережній сотні київських автомобілістів чемно звільняють дорогу кортежу (закреслено) велосипедику Моніці

Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 5339
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Що? Не розумію мови свінособак . Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 5088

Хрюкні або гавкні ще раз ...
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Брехня, это кортеж министра МИД ФРГ Мааса, который прилетел в Киев вчера вечером.
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Малоросе. Вчора в Києві тумана не було.

Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 3372
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Дурнику, туман з'явився сьогодні рано вранці. А це фото вечора 18.11.

Я сам був свідком. І стоять 73% говноїди ждуть не сигналять... Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 9086
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18.11 это и есть сегодня, и сегодня вечером тумана в Киеве как раз нет, так что посигналь министру ФРГ и не забудь покричать что ты из 8%.
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я вообще не пониманию КТО пригласил афериста портнова в офис президента ?
там дебилы полоумные ?
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І взагалі, якщо офіс президента публічно шиє в дурні всю країну, називаючи Портнова "журналістом", то може офісу президента вже слід починати збирати манатки в Ростов?
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Ты не прав Новиков - это значить что "пациент петро" наследил в 13 уголовных дел сразу !!! И это только вершина айсберга ..дали буде ще веселіше...... Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 317
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Доречі, згадаймо справу Юлії Володимірівної Тимошенко.
Там теж Януковичі шукали, що вона вкрала.
А посадили з формулюванням «за нанесєніє ущєрба в большом колічєстве.»
Доречі, звільнив її Майдан, яким керував Порошенко.
І Вона Йому віддячила.
По полной.
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і це чхаючи на те, що Порох був законно обраним президентом голосами більшості українців на демократичних виборах, що засвідчили всі світові спостерігачі, окрім представників країни-терориста рашки, яких там апріорі не могло бути!!!..Вітаю, зєлєйоббіків, щоб вам пусто було!!!
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Не будет, зебил... туфта для пиара этот всброс, но ты допивай портновскую мочу до конца😁
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Зеленскому надо хоть как-то поднимать рейтинг. Даже вот липовые дела не стесняются клепать. Больше нечем. Тарифы растут, цены растут, а рейтинг наоборот - падает.Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 5873
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Старшина Запаса‏ @StarshinaZapasa 4 ч.4 часа назад

Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 605

Судилище уклонистов над возродившим армию главнокомандующим во время войны - это разрушение общества. Разрушение морали. Разрушение нации. И дело не в Порошенко.
Дело в самой этой схеме. Капитулирующие перед врагом уклонисты судят сражавшегося главкома. Уничтожение смыслов.
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Чё у Порошенко росийские адвокаты Савченко делают? С кем сотрудничает бывший президент?
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После первого слова Вам писать уже не имело смысла.
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еге, державу Україна трусять яко грушу - тепер і з фінансового боку на дефолт, попередньо набравшися кредитів у гривні та помінявши їх на дешевий бакс

Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 3486
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Влажные фантазии зелебобиков рисовали мрачные картины "бегства" Порошенко. А он отменил международный визит и сразу же вернулся в страну.
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бо це справжній патріот України, це чоловік, що має(прошу вибачення) яйця, а не зєлєгнійну смердючу масу.
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Ладно портнов, там все понятно. Но почему цензор когда цитирует Порошенко не пишет "бывший министр экономического развития времен януковича заявил.. " Где же ваша принципиальность? 😄
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"Ни одного Уотергейта нет!"(с) В этом никто и не сомневается, даже Портнов и Порошенко. У нас тут свои дела. Могу перечислить, как минимум- пять. Какое-то из них, судя по всему- сильно Порошенко озаботило. Какое? Не знаю. Но, то, что озаботило- это точно! Реакция озабоченного, у Петра Лексеича. Это- бросается в глаза. Чем же это завершится???
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зебільня підбирає слину, продовжує вірити зюзі та насолоджуватися кінцем епохи бідності
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В Украине никто его защищать не берется или он никому в Украине не доверяет? Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 583
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Пэтро окоянный та шож ты творишь, портнов на гавно изошел весь фэйсбук засрал, каждый день новое дело шьет не спит не ест всё крававаго марадёра посадить пытается, барыгу на крави, уже беня 100 мыльярдов зедаунам пообещал, кацапы свет газ с нового года бесплатно, а Пэтро доси не в тюрьме, барыга липецкая одним словом.
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Полгода искали компромат на Порошенко. Не нашли. Пришлось срочно придумывать эту белиберду для одноклеточных... Если у вас не один Уотергейт, а 13, - это значит, что на самом деле ни одного Уотергейта у вас нет, - адвокат Новиков о "делах против Порошенко" - Цензор.НЕТ 4121
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