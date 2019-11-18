EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  259  8
Все про:Литва (1351) Северный поток (527) Гончарук_Алексей (288)

 Украина и Литва имеют общие позиции о недопустимости реализации "Северного потока-2", - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом выразил благодарность за позицию страны по недопустимости реализации проекта газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Кабмина.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Украина-Литва и возможности для усиления взаимодействия между странами.

Украина и Литва имеют общие позиции о недопустимости реализации Северного потока-2, - Гончарук 01

Гончарук также отдельно подчеркнул важность совместной позиции Украины, Литвы и других стран ЕС о недопустимости реализации проекта "Северный Поток-2", который по его мнению монополизирует энергетический рынок и неизбежно приведет, среди прочего, к ухудшению качества услуг для всех потребителей.

"Энергетическая безопасность - приоритет не только для Украины, но для всей Европы. Этот вопрос должны обсуждаться на самом высоком уровне в ЕС, поэтому я благодарю Литве за поддержку в этом вопросе. Я рад, что мы имеем общую позицию о недопустимости реализации проекта "Северный поток-2". Это политический, а не бизнес-проект, и очень важно остановить его разрушительное влияние, ведь речь идет о безопасности всей Европы", - подчеркнул глава украинского правительства.

Украина и Литва имеют общие позиции о недопустимости реализации Северного потока-2, - Гончарук 02

Гончарук также выразил надежду в успешности подготовки и проведения Конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Вильнюсе в июле 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пристайко о "Северном потоке-2": Наша задача - найти компромисс

Источник: https://censor.net.ua/n3160345
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я прям вижу как германия в ужасе от жесткости литвы сворачивает всё и отказыватся от северного потока 2))
 показать весь комментарий
 
 
Tak mnogije strani EC budet nazimat na germaniju izza SP2.Litva odna iz nix.
 показать весь комментарий
 
Но разные позиции на счёт Бени, Богдана и прочих кукловодов Зе
 показать весь комментарий
 
Наша АЭС им не нравится тоже. Сами небось в тепле сидят, а другие должны мерзнуть.
 показать весь комментарий
 
aga 50 kilometrov ot Vilniusa stojit AES.Mne tolko interesno kuda elktru budet prodovat Polsa,Litva,Estonija i Latvija tak otkazalis ejio zakupat
 показать весь комментарий
 
Меньше всего мы думали, о Польше, Литве и пр, где им брать электроэнергию.Сами с удовольствием используем. У нас нет нефти, газа, угля , а чайники и электроплиты есть у всех.
 показать весь комментарий
 
Литва это серьезный и важный игрок на европейском политическом поле.... Заручится его поддержкой важная внешнеполитическая победа Украины....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх