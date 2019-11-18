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Все про:Путин (25164) Донбасс (19943) нормандская четверка (774) Макрон (343)

 Макрон и Путин обсудили по телефону подготовку к саммиту нормандской четверки и возврат Украине захваченных РФ кораблей

Президент Франции Эмманюэь Макрон по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным подготовку к саммиту лидеров нормандской четверки, который запланирован на 9 декабря в Париже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Основное внимание уделено ситуации на Украине – с учётом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате". С обеих сторон подчёркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении.

В Кремле подчеркнули необходимость "вступления в силу закона об особом статусе Донбасса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прямой взаимосвязи между встречей "нормандской четверки" и принятием закона "Об особом статусе Донбасса" нет, - Песков

Путин также информировал Президента Франции о состоявшемся сегодня в акватории Чёрного моря возврате Украине трёх военных кораблей, которые были захвачены РФ в ноябре 2018 года.

Напоминаем, ранее в Офисе Президента Украины сообщили, что достигнута договоренность о проведении саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3160344
 
 
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Два запитання:
1. Що Україна здобула за ці півроку?
2. Що Україна не втратила за ці півроку?
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18 НОЯБРЯ 2019ZРИКОШЕТВсе выпускиУ The Insider оказались документы, подтверждающие контакты Кремля с «желтыми жилетами»
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Поговорили с Макроном без Украины,вассал и холоп Зеленский должен выполнять домашнюю работу как на Украину повесить ответственность за ордло и снять с кацапов,сделавши особый статус
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Млять , чем ближе к этому довбаному саммиту , тем тревожнее на душе . Шо Бубочка там подпишет , одному Богу известно . .
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Макрон сверяет позиции с ******, сдулься еврапеец
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Почему возврат только кораблей? Ничего не забыли?)
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Германия подписала долгосрочный контракт на закупку израильских противотанковых ракет




Макрон и Путин обсудили по телефону подготовку к саммиту нормандской четверки и возврат Украине захваченных РФ кораблей - Цензор.НЕТ 5724

Министерство обороны Германии и компания Eurospike, входящая в структуру израильского государственного оборонного концерна "Рафаэль", подписали многолетний договор на поставку Бундесверу противотанковых ракет Spike и пусковых установок к ним.
На первом этапе концерн поставит 1.500 противотанковых ракет и несколько сотен пусковых установок на общую сумму 200 миллионов евро.
В дальнейшем Германия будет закупать в рамках контракта дополнительные партии ракет для достижения оптимального соотношения между количеством ракет и пусковых установок.
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Европейцам тоже приходится выкручиваться. Вводили разные санкции против россии, а тут вдруг Ермак от имени Украины заявляет, что в войне виноват Порошенко. Трудная ситуация.
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" ... и возврат Украине захваченных РФ кораблей" Ай "молодці" ! Знову пуйлу козирі на брудні рученяти видали?
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