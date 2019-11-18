 Макрон и Путин обсудили по телефону подготовку к саммиту нормандской четверки и возврат Украине захваченных РФ кораблей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Основное внимание уделено ситуации на Украине – с учётом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате". С обеих сторон подчёркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении.
В Кремле подчеркнули необходимость "вступления в силу закона об особом статусе Донбасса".
Путин также информировал Президента Франции о состоявшемся сегодня в акватории Чёрного моря возврате Украине трёх военных кораблей, которые были захвачены РФ в ноябре 2018 года.
Напоминаем, ранее в Офисе Президента Украины сообщили, что достигнута договоренность о проведении саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.
1. Що Україна здобула за ці півроку?
2. Що Україна не втратила за ці півроку?
Министерство обороны Германии и компания Eurospike, входящая в структуру израильского государственного оборонного концерна "Рафаэль", подписали многолетний договор на поставку Бундесверу противотанковых ракет Spike и пусковых установок к ним.
На первом этапе концерн поставит 1.500 противотанковых ракет и несколько сотен пусковых установок на общую сумму 200 миллионов евро.
В дальнейшем Германия будет закупать в рамках контракта дополнительные партии ракет для достижения оптимального соотношения между количеством ракет и пусковых установок.