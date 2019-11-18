 Макрон и Путин обсудили по телефону подготовку к саммиту нормандской четверки и возврат Украине захваченных РФ кораблей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Основное внимание уделено ситуации на Украине – с учётом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате". С обеих сторон подчёркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении.

В Кремле подчеркнули необходимость "вступления в силу закона об особом статусе Донбасса".

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Путин также информировал Президента Франции о состоявшемся сегодня в акватории Чёрного моря возврате Украине трёх военных кораблей, которые были захвачены РФ в ноябре 2018 года.

Напоминаем, ранее в Офисе Президента Украины сообщили, что достигнута договоренность о проведении саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.