 Незаконно осужденных украинцев Дудку и Бессарабова доставили в СИЗО оккупированного Симферополя

Как сообщил УНИАН сын Дудки Илья Каверник, украинцам уже сделали первые продуктовые передачи, передает Цензор.НЕТ. Каверник отметил, что Дудке и Бессарабову должны разрешить свидание с родными, в частности, он надеется увидеть отца в среду. Он также уточнил, что впоследствии незаконно осужденных украинцев должны распределить в колонии для отбывания наказания.

Адвокат политзаключенных Оксана Железняк сообщила УНИАН, что защита готовит кассацию на решение Верховного суда РФ, который 15 октября отклонил апелляцию адвокатов и оставил в силе приговор Дудке и Бессарабову - 14 лет лишения свободы каждому.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Львовском форуме по безопасности коллеги узников Кремля Бессарабова и Штыбликова провели акцию в их поддержку. ФОТО

Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого. После Владимира Дудку и Алексея Бессарабова этапировали из СИЗО "Матросская тишина" в Москве в неизвестном направлении.

Также смотрите: "Знаю, что Украина достойна лучшего, и к этому надо стремиться", - политзаключенный Дудка написал письмо. ДОКУМЕНТ