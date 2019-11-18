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 Незаконно осужденных украинцев Дудку и Бессарабова доставили в СИЗО оккупированного Симферополя

Осужденные по "делу украинских диверсантов" Владимир Дудка и Алексей Бессарабов доставлены по этапу в СИЗО оккупированного Симферополя.

Как сообщил УНИАН сын Дудки Илья Каверник, украинцам уже сделали первые продуктовые передачи, передает Цензор.НЕТ. Каверник отметил, что Дудке и Бессарабову должны разрешить свидание с родными, в частности, он надеется увидеть отца в среду. Он также уточнил, что впоследствии незаконно осужденных украинцев должны распределить в колонии для отбывания наказания.

Адвокат политзаключенных Оксана Железняк сообщила УНИАН, что защита готовит кассацию на решение Верховного суда РФ, который 15 октября отклонил апелляцию адвокатов и оставил в силе приговор Дудке и Бессарабову - 14 лет лишения свободы каждому.

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Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого. После Владимира Дудку и Алексея Бессарабова этапировали из СИЗО "Матросская тишина" в Москве в неизвестном направлении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160342
 
 
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Росія порушила повітряний простір України на 13 млрд грн

Незаконно осужденных украинцев Дудку и Бессарабова доставили в СИЗО оккупированного Симферополя - Цензор.НЕТ 7912

Від початку російсько-української війни агресор не припиняє порушувати повітряний простір України в межах Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованої Російською Федерацією. Лише з початку цього року таких випадків було зафіксовано понад 34 тисячі! Загалом за роки війни кількість порушень цивільними повітряними суднами російських авіакомпаній сягнула 200 тисяч.
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