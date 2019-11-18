 Владелец дорожно-ремонтной фирмы из Краматорска несколько лет спонсировал террористов "ДНР", - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сотрудники Управления СБУ в Николаевской области совместно со следователями органов госбезопасности установили, что в 2014 году местный житель зарегистрировал в Краматорске фирму. Одновременно он открыл филиалы компании в Макеевке, Горловке и Енакиево.
Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки отечественному законодательству, злоумышленник систематически перечислял средства, полученные от деятельности представительств, в "налоговые" органов террористов.
Установлено, что в течение 2015-2018 годов в квазиреспублику было уплачено налогов почти на 2 миллиона гривен.
Во время обысков, проведенных в офисе строительной компании в Краматорске, правоохранители изъяли документы, подтверждающие регулярные отчисления в так называемых "налоговые органы ДНР".
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к финансированию терроризма.
А тем кто отчисляет "налоги" с ЗП?
А в Крыму?
Дарія @darspiwak
2014: Руслан Требушкин, мэр Димитрова на Донеччине: "Я благодарен Путину"
2019: Руслан Требушкин, народный депутат: становится членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны разведки.
Цим сказано все...
Спонсировал террористов несколько громкое заявление
Ну допустим шахтер который не смог выехать или учитель ?
Просто интересна логика
А если человек тянет из инета пиратский контент потому, что нет легального контента на единственном языке, который он знает - русском, он пират или нет.
И так дальше. Тоже просто интересна логика.