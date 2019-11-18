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Все про:Краматорск (1857) СБУ (14026) терроризм (18143)

 Владелец дорожно-ремонтной фирмы из Краматорска несколько лет спонсировал террористов "ДНР", - СБУ

Служба безопасности Украины подозревает владельца донецкой дорожно-ремонтной фирмы в финансировании террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники Управления СБУ в Николаевской области совместно со следователями органов госбезопасности установили, что в 2014 году местный житель зарегистрировал в Краматорске фирму. Одновременно он открыл филиалы компании в Макеевке, Горловке и Енакиево.

Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки отечественному законодательству, злоумышленник систематически перечислял средства, полученные от деятельности представительств, в "налоговые" органов террористов.

Установлено, что в течение 2015-2018 годов в квазиреспублику было уплачено налогов почти на 2 миллиона гривен.

Во время обысков, проведенных в офисе строительной компании в Краматорске, правоохранители изъяли документы, подтверждающие регулярные отчисления в так называемых "налоговые органы ДНР".

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к финансированию терроризма.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160341
 
 
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то він павстанцам помагав..... тепер ця кримінальна справа безперспективна
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через месяц будет депутатом в Раде
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Скоро такие как этот уже героями будут считаться. Этошнашышлюди.
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Интересно это всем ЧПшникам на оккупированой территории это грозит или только за ослобые заслуги?
А тем кто отчисляет "налоги" с ЗП?
А в Крыму?
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Тоже мне, удивили!
Дарія‏ @darspiwak
2014: Руслан Требушкин, мэр Димитрова на Донеччине: "Я благодарен Путину"
2019: Руслан Требушкин, народный депутат: становится членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны разведки.
Цим сказано все...
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Ну как бы он работал на оккупированной территории !
Спонсировал террористов несколько громкое заявление
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И наверно вышиванку одел после 2014 года . ЧТо значит не зачистили Донбасс от сепаратистов.
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А если человек работает в Донецке и с него берут налог он считается спонсором террористов .
Ну допустим шахтер который не смог выехать или учитель ?
Просто интересна логика
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А если человек убивает и ворует, потому что не смог устроиться на работу, а у него голодная жена - то он убийца и вор или нет?
А если человек тянет из инета пиратский контент потому, что нет легального контента на единственном языке, который он знает - русском, он пират или нет.
И так дальше. Тоже просто интересна логика.
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тю.. а Гудок и спонсировал и спонсирует а сбу покуй - нет доказательств и он попутчик революции как сказал пЭтя..( его партнер по бизнесу на крови ...) Владелец дорожно-ремонтной фирмы из Краматорска несколько лет спонсировал террористов "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 1210
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сєпари у владі! Портнов знає все, що відбувається в слідчих органах різних відомств!!! Прослушки в ДБР!!! Нідерланди вже не приховують (до речі, країна НАТО), що парашорда фінансує теракти по світу, а окремо збиття рейсу МН 17 та фінансує батдитсько-парашинські псевдоутворення в Україні, фінансує та керує ними, що також доводить, що Рашка - країна-терорист!!! І той, хто тягне нас туди,- посібник світового тероризму. А це робить влада під керівництвом бєні! Торгівля з рашкою, як мінімум, по окремо прийнятим законам про постачання електроенергії з країни -агрессора та террориста- злочин по всім міжнародним ознакам, що не має строку давності!!!! І це не пристьобування до Пороха, висмоктування з пальця(бєні і путлєра) хоч якихось неправомірних дій з його боку!!! І те, що Порох негайно повернувся в Україну після злочинних дій ДБР та ГПУ щодо ньго,- вітаю від щирого серця, бо в цього політика, в цього чоловіка є яйця!!! Нехай Господь йому допомагає!!! А Україні нехай допоможе позбавитися цих адептів країни-терориста- рософашистської *********!!!
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