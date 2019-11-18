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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9488) Ляшко (1569) Герус (97) Рябошапка Руслан (202)

 Провокация Ляшко в отношении Геруса может ему стоить очень дорого, - Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что возможная "провокация" экс-нардепа Олег Ляшко с народным депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом может произвести к серьезным последствиям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал Рябошапка журналистам в понедельник в Киеве.

"У человека появилась возможность снова попасть в телевизор. И он использовал момент с Андреем Герусом. Но такие вещи наказываются Уголовным кодексом, поэтому надо выбирать. Медиапопулярность может стоить очень дорого", - сказал Рябошапка.

По его словам, этот инцидент был бы квалифицирован как хулиганство, если бы Герус был обычным гражданином. "А поскольку он является представителем власти и нападение на него совершено в связи с исполнением служебных обязанностей, это уже другая квалификация и другие санкции, более жесткая", - добавил генпрокурор.

"Очевидно, что с его (Ляшко. - Ред.) стороны это была, наверное, провокация, но она ему может стоить очень дорого", - резюмировал Рябошапка.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Ахметова и Коломойского, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3160335
 
   
 Топ комментарии
 
Нет в Украине важней дела для Генпрокурора чем толкотня Ляшка с Герусом!! Только народ больше интересует ваши другие пр...бы!!
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Ситуація з точки зору Ляшка... Провокация Ляшко в отношении Геруса может ему стоить очень дорого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3532
Провокация Ляшко в отношении Геруса может ему стоить очень дорого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9136
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Прикрить скотиняку та два місяці до сірожі пашинського - швидко вгамується..
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Прикрить скотиняку та два місяці до сірожі пашинського - швидко вгамується..
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Скотиняка супергігант! ЗЕбіле там Геруса хоч нормально зашили?
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«Блеск и нищета куртизанки»…. На фото вверху…по мотивам Оноре
де Бальзака...
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Довго діставали з дупи вила з Тризубом
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и правильна, вместе будет весельше и погеятся, время быстрее пройдет
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А Хєрусу призначити пенсію з інвалідності?
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Тонко натякає, що Ляшко має занести йому не якісь там 100к доларів, а на порядок більше)
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Прокуратура вручає Ляшку підозру за фактом "насилля над державним діячем".

Ляшко изнасиловал Геруса? Провокация Ляшко в отношении Геруса может ему стоить очень дорого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9673
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Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 17 ****.

Провокация Ляшко в отношении Геруса может ему стоить очень дорого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6746

Борд "Порошенко проти путіна" був крутим, но не для нашого наріду.
Там мали бути Свати.
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Нет в Украине важней дела для Генпрокурора чем толкотня Ляшка с Герусом!! Только народ больше интересует ваши другие пр...бы!!
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Кого только Ляшко не толкал, но дело завели тольько при зелёных! А узурпатор Петя. Кстати за это на него тоже пытаются дело завести зелёные...
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кажуть що Ляшко пiдхватив якийсь герус, треба лiкуватись )
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Тупий Рябошапка формує іміндж новому досрочному презеденту.
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Как Пашинского его закройте...срочно нужен пиар ...зарплата в конвертах депутатам СН...полный контакт с Пукиным...повышение тарифов....надо лохторат отвлечь... Провокация Ляшко в отношении Геруса может ему стоить очень дорого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 512
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какой неподкупный, принципиальный, с мужественным лицом, целый генпрокурор грозит разоблачением века. аж майка заворачивается!
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Лицо поправилось)) Он был худее и улыбчивее пару месяцев назад)
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Рябошапка, як 100% человек презедента ховає за нікчемними справами скандал навколо продажних слуг народа.
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продаст те самые туфли за 3тыщи евро в которых таскал геруса? Провокация Ляшко в отношении Геруса может ему стоить очень дорого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4540
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Дарія‏ @darspiwak

Провокация Ляшко в отношении Геруса может ему стоить очень дорого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8845

2014: Руслан Требушкин, мэр Димитрова на Донеччине: "Я благодарен Путину"
2019: Руслан Требушкин, народный депутат: становится членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны разведки.
Цим сказано все...
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Рябошапка хочет с Ляшка сбить денег на еще одну фазенду во Франции.
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А "свой прокурор" не наказывается уголовным кодексом? Мы бы тоже хотели услышать, чьи заказы выполняет Рябошапка.
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А после революции Достоинства физическое замечание депутату считалось нормой, законом не каралось.
Зеленое отродье уже угрожает.
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Кто этот постоянно небритый дэбил?
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Рябая шапка, что там по делам Суркисов? О которых вы верещали до выборов?
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Классная скульптура! Точно отображает 73% -ных
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Берут и рейтинг дырявому накручивают участвуя в его же спектакле. Ну имбецилы зеленые с детскими обидами-что с них взять? И такое страной управляет. Трэш.
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а почему не кто не посажен - почему не наказаны убийцы Кати ,почему свинарчуки не сидят ? или выборы прошли - цапы не платят?
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Рябошапка - "очень дорого" это понятно, но конкретно на какую сумму баксов влетел заднеприводный ?! Провокация Ляшко в отношении Геруса может ему стоить очень дорого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4078
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Кишка тонка.Да и до Нового года рамсы у пацанчиков бени поменяются.
Они ведь не лохи. Провокация Ляшко в отношении Геруса может ему стоить очень дорого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7627
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...и взяла Шапочка Ряба корзинку с пирожками, и пошла в лес, к бородатой бабушке...
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Нужно показательно посадить скотыняку ... на бутылку, раз двадцать! Ему не превыкать.
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Ну, надо сказать, что Ляшко как полное быдло выглядел в этом видео. Не жалко его даже как-то. И да, видно, что на камеру работал. Надо полагать, специально быковал на популярность, учитывая последние тенденции у электората
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да какое дорого..один раз в лоторею сыграть.. Провокация Ляшко в отношении Геруса может ему стоить очень дорого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2670
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В переводе с рябошапки - бейте слуг без свидетелей!
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Не можеш ти Ляшку законно нічого зробити, дебіле, тільки поза законом. А в іншому - то твої гнойні мрії.
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Какая же это драка? Два пацака рубашки друг другу подергали. Правда один из них был в желтых штанах и по статусу Герус должен был присесть и сказать - "Ку". Соответственно чудо в желтых штанах стало требовать от него выполнение "закона". Так как морды друг у друга они так и не разбили можно считать,что драки не было.
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Очень хочу, чтобы Ляшка посадили хотя бы на 5 лет! За лотереи, б т.д. Тем более, что он так шикарно подставился с Герусом...
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Давайте поговорим о том как Слуги цену на газ на 15 пр подняли населению.
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Ахметка своего опричника в обиду не даст!
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