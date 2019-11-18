 Провокация Ляшко в отношении Геруса может ему стоить очень дорого, - Рябошапка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал Рябошапка журналистам в понедельник в Киеве.

"У человека появилась возможность снова попасть в телевизор. И он использовал момент с Андреем Герусом. Но такие вещи наказываются Уголовным кодексом, поэтому надо выбирать. Медиапопулярность может стоить очень дорого", - сказал Рябошапка.

По его словам, этот инцидент был бы квалифицирован как хулиганство, если бы Герус был обычным гражданином. "А поскольку он является представителем власти и нападение на него совершено в связи с исполнением служебных обязанностей, это уже другая квалификация и другие санкции, более жесткая", - добавил генпрокурор.

"Очевидно, что с его (Ляшко. - Ред.) стороны это была, наверное, провокация, но она ему может стоить очень дорого", - резюмировал Рябошапка.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.

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