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 Политика Украины
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Все про:Ляшко (1569) Народный фронт (1314) Герус (97)

 Дело против Ляшко за толкотню с Герусом - это показательное политическое преследование, - заявление "Народного фронта"

Партия "Народный фронт" расценивает объявление подозрения лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко по делу, которое предусматривает меру наказания от 4-х до 7-ми лет, как попытку показательного политического преследования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.

"Напомним, Олег Ляшко выступил против импорта российской электроэнергии, что ведет к разрушению энергетической независимости Украины и захвату ее Россией.

Мы уверены, толкотня Ляшко с представителем власти, который сознательно пролоббировал импорт электроэнергии из России, сегодня используется как банальный повод для демонстративной расправы за политическую позицию.

Фракция "Народного фронта" во время работы в парламенте предыдущего созыва и лидер нашей политической силы Арсений Яценюк на посту премьер-министра Украины в 2014-2016 годах инициировали и принимали комплекс решений для освобождения нашего государства из энергетических петель страны-агрессора. Именно поэтому мы возмущены действиями представителей нынешней власти, которые возвращают это ярмо в ущерб национальным интересам Украины.

Актив "Народного фронта" заявляет о своей поддержке позиции Олега Ляшко, о готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога".

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Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Источник: https://censor.net.ua/n3160334
 
 
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С кем только Ляшко не толкался показательно, но дело завели только при зелёных.
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раньше у него неприкосновенность еще была, а тут он лоханулся
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Чисто из чувства брезгливости, его никто не касается.
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Ой, він його згвалтував, чи що?- Ну дав по пиці пару раз. Чи й не лиха.
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вообще то он закон нарушил. Набить морду герусу, как и любому из той шоблы, дело, конечно, хорошее, но противозаконное.
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.Так он и не бил . На Герусе ни одного синяка нету . Побои не снимал , заявление не писал . И вообще , - попытка показательного политического преследования , это что за ст УК такая .? .
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Ну вот и все стало ясно, НФ и Яценюк на подсосе у Ахметова
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І в першу чергу сам ляшко.
ТРК Україна піарили ляшка постійно.
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Після заяви НаФа питань, щодо ляшка, залишитися не повинно.
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Взагалі не вірне позиціювання - треба акцентуювати увагу на можливій сексуальній складовій розправи - тоді толерантна Європа більше уваги зверне! Дело против Ляшко за толкотню с Герусом - это показательное политическое преследование, - заявление "Народного фронта" - Цензор.НЕТ 1878
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Какое политическое преследование?!!! Знаете шо за это бывает ******** по понятиям?
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Герус еще тот подонок, но руки должен был помыть после контакта с олегом)
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то за версією будівників мурів чиновників можна бити?
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