 Дело против Ляшко за толкотню с Герусом - это показательное политическое преследование, - заявление "Народного фронта"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.

"Напомним, Олег Ляшко выступил против импорта российской электроэнергии, что ведет к разрушению энергетической независимости Украины и захвату ее Россией.

Мы уверены, толкотня Ляшко с представителем власти, который сознательно пролоббировал импорт электроэнергии из России, сегодня используется как банальный повод для демонстративной расправы за политическую позицию.

Фракция "Народного фронта" во время работы в парламенте предыдущего созыва и лидер нашей политической силы Арсений Яценюк на посту премьер-министра Украины в 2014-2016 годах инициировали и принимали комплекс решений для освобождения нашего государства из энергетических петель страны-агрессора. Именно поэтому мы возмущены действиями представителей нынешней власти, которые возвращают это ярмо в ущерб национальным интересам Украины.

Актив "Народного фронта" заявляет о своей поддержке позиции Олега Ляшко, о готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога".

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Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.