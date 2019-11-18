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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18208) суд (22717) Укрэксимбанк (30) Гриценко Александр (3)

 Суд отпустил главу "Укрэксимбанка" Гриценко из-под стражи, назначив залог почти в 3 млн грн

Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи председателя правления АО "Укрэксимбанк" Александра Гриценко и избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 2 млн 998 тыс. 681 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", прокуроры просили суд взять под стражу Гриценко на 50 суток с альтернативой залога в 100 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даже во времена Ежова к "детям врагов народа" относились более цивилизованно, - адвокат о задержании главы "Укрэксимбанка" Гриценко

Напоминаем, 16 ноября СМИ сообщили, что неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Позднее стало известно, что Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3160332
 
 
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По 90 миллионов назначали и сердобольные друзья тут же собирали .А тут главе банка 3 миллиона ! Зачем его ловили ?
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ну он же против путина не воюет...
не то что киборги )))))))))
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За секс-скандалами новорыгов их реванш не так заметен.

Гриценка затримали за те, що він забрав кошти Януковича на користь держави,- адвокат.
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Причем делал это Гриценко по РЕШЕНИЮ СУДА и не себе в карман, а в государственный банк.

"Кулик звинувачує Гриценка у тому, що він як керівник ПАТ "Укрексімбанк" наполегливо вживав заходів щодо погашення заборгованості за виданими банком кредитами, у тому числі і за рахунок заставного майна і коштів.

І досяг успіху, "на підставі отриманих судових рішень" (цитата) домігся стягнення на користь державного ПАТ "Укрексімбанк" коштів і майна."
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