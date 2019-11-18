 Суд отпустил главу "Укрэксимбанка" Гриценко из-под стражи, назначив залог почти в 3 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", прокуроры просили суд взять под стражу Гриценко на 50 суток с альтернативой залога в 100 млн гривен.

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Напоминаем, 16 ноября СМИ сообщили, что неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Позднее стало известно, что Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры.