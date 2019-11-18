 Суд отпустил главу "Укрэксимбанка" Гриценко из-под стражи, назначив залог почти в 3 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", прокуроры просили суд взять под стражу Гриценко на 50 суток с альтернативой залога в 100 млн гривен.
Напоминаем, 16 ноября СМИ сообщили, что неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял.
Позднее стало известно, что Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры.
не то что киборги )))))))))
Гриценка затримали за те, що він забрав кошти Януковича на користь держави,- адвокат.
"Кулик звинувачує Гриценка у тому, що він як керівник ПАТ "Укрексімбанк" наполегливо вживав заходів щодо погашення заборгованості за виданими банком кредитами, у тому числі і за рахунок заставного майна і коштів.
І досяг успіху, "на підставі отриманих судових рішень" (цитата) домігся стягнення на користь державного ПАТ "Укрексімбанк" коштів і майна."