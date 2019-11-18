 Женщины - бойцы курдского ополчения в Сирии становятся объектами насилия со стороны турецких солдат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детали.
В первые дни турецкого наступления в Сирии в прошлом месяце в соцсетях разошлось видео, снятое протурецкими коммандос, которые надругались над телом курдской женщины-бойца. "Аллах велик! Это - одна из ваших шлюх, которых вы нам прислали", - проорал один из солдат, стоя над телом женщины.
Эти коммандос было частью коалиции наемников, нанятых Турцией для создания "безопасной зоны" вдоль полосы северо-восточной Сирии, после решения президента США Дональда Трампа вывести войска США из региона. Это решение оставило курдов на произвол судьбы, и женщины-бойцы оказались вдвойне подвержены угрозе сексуального насилия.
Журналисты и ученые из Сирии поделились друг с другом в соцсетях похожими фотографиями и видеороликами с солдатами, провозглашающими победу над пленными курдскими женщинами. Также в прошлом месяце, 35-летний курдский политик Хеврин Калаф попала в засаду. Ее вытащили из машины, жестоко избили, протащили за волосы и застрелили. Фотографии ее изуродованного тела позже появились в интернете, вызвав международный резонанс.
Женское ополчение YPJ помогает защитить Рожаву (автономный район в курдской Сирии, ставший целью турецкого наступлении). Основанная в 2013 году, эта группировка состоит, в основном, из этнических курдок, которые сражались вместе с мужскими народными подразделениями (YPG) в рядах "Сирийских демократических сил" (СДС). Они возглавили кампанию под руководством США против группировок ИГ в северо-восточной Сирии.
Высокопоставленный курдский чиновник Ильхам Ахмед, сопредседатель Сирийского демократического совета, сказал, что "существует особый тип войны, направленный против женщин. Мы увидели это со смертью Калаф. Ее смерть олицетворяет эту войну: она была борцом за свободу – и за это стала мишенью".
Поскольку поддерживаемые Турцией ополченцы, сирийские и российские войска продвигаются в курдском анклаве, женщины-бойцы из Рожавы оказались в наиболее уязвимом положении. Хана, курдская активистка из Камишли, сказала в телефонном интервью, что для женщин-бойцов "попасть в плен - хуже, чем погибнуть".
9 октября Турция начала военное наступление в Сирии с целью оттеснить СДС от своей границы. Сделка, заключенная 23 октября между Москвой и Анкарой, фактически передала Турции часть территории, удерживаемой СДС. Но, несмотря на это соглашение, курдские лидеры заявили, что турецкое наступление все еще продолжается, в том числе в районах за пределами обозначенной 30-километровой "безопасной зоны".
В отрядах женской самообороны насчитывается около 20 тысяч бойцов, которые сыграли важную роль в борьбе с ИГ в 2013-2019 годах. Однако, хотя США превратили курдов в своих союзников в борьбе против ИГ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называет их террористами, связанными с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую считают террористической как Турция, так и США.
Когда Турция присоединилась к возглавляемой США коалиции для борьбы с ИГ, она тоже начала проводить аресты и рейды в курдских районах Турции, чтобы подавить деятельность РПК в рамках более крупного конфликта между государством и его курдским населением.
Поддерживаемые Турцией ополченцы в северо-восточной Сирии "считают врагов террористами, а вражеских женщин - проститутками. Они видят их по-своему, очень патриархально", - объясняет Дилар Дирик, курдская феминистка и исследователь в Центре изучения беженцев в Оксфордском университете. По словам Дирик, именно милиционеры снимают и публикуют видео в ходе своей собственной пропаганды, добавляя, что "это послание, которое они хотят показать миру - и особенно женщинам".
Сексуальное насилие в отношении женщин в зонах конфликта не является новым явлением, и, в качестве угрозы, не стало уникальным для бедственного положения курдов. Нильсон говорит, что в целом такое насилие является "эффективной стратегией во многих военных конфликтах: изнасилование женщины оставляет гораздо более сильный след, чем ее убийство".
Шарстан Африн, 32-летняя курдская повстанка из Рожавы: "Когда мы видим такую жестокость и то, как они относятся к телам наших бойцов, мы испытываем боль... Они хотели дать нам понять, что, если мы сражаемся против мужской системы, нас ждет та же участь, как и Хеврин Калаф".
Хотя пока нет никаких доказательств, что в северных районах Сирии изнасилования женщин-бойцов стали орудием войны, показательные видео в соцсетях, вероятно, были частью психологической войны против курдских женщин.
"Ополченцы Эрдогана делают все, чтобы запугать нас и наше общество, - сказала Эфрин. - Однако они только усиливают наше презрение к врагам женщин. ... Эти нападения аморальны и являются частью сексистской войны".
Работы Абдуллы Оджалана, основателя РПК, мечтавшего создать социалистическое государство для курдов, оказали огромное влияние на формирование Рожавы. "Когда Оджалан прибыл в регион [в 1979 году], женщины впервые начали самоорганизовываться, - говорит Дирик. - Он изменил гендерные отношения в Рожаве". После ареста турецкими властями в 1999 году за поддержку вооруженной борьбы Оджалан, находясь в тюрьме, опубликовал книгу, обрисовав в общих чертах курдские феминистские идеалы. "Наряду с самим женским движением его заслуга в том, что феминизм стал таким ключевой темой для курдского вопроса", - говорит Дирик.
Независимо от того, окажется ли Рожава под контролем поддерживаемых Турцией ополченцев или режима президента Башара Асада и русских, ясно, что ни один из них не поставит на повестку дня права женщин. Тогда есть очень реальная опасность возвращения ИГ. "Мужское мышление победит, если это вторжение не прекратится", - сказал Абдулла.
Так же, как женские ополчения находились на передовой в битве против ИГ и создании Рожавы, их бойцы по-прежнему полны решимости возглавить движение по защите своей родины от того, что они называют "турецкими оккупационными силами". "Мы, женщины и матери, всегда возглавляем эту революцию", - говорит Африн. И Эфрин добавляет: "Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы защитить нашу родину".
Курдам респект, победы в справедливой национально-освободительной борьбе и успехов в построении своей Незалежной Державы.