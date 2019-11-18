 Женщины - бойцы курдского ополчения в Сирии становятся объектами насилия со стороны турецких солдат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детали.

В первые дни турецкого наступления в Сирии в прошлом месяце в соцсетях разошлось видео, снятое протурецкими коммандос, которые надругались над телом курдской женщины-бойца. "Аллах велик! Это - одна из ваших шлюх, которых вы нам прислали", - проорал один из солдат, стоя над телом женщины.

Эти коммандос было частью коалиции наемников, нанятых Турцией для создания "безопасной зоны" вдоль полосы северо-восточной Сирии, после решения президента США Дональда Трампа вывести войска США из региона. Это решение оставило курдов на произвол судьбы, и женщины-бойцы оказались вдвойне подвержены угрозе сексуального насилия.

Журналисты и ученые из Сирии поделились друг с другом в соцсетях похожими фотографиями и видеороликами с солдатами, провозглашающими победу над пленными курдскими женщинами. Также в прошлом месяце, 35-летний курдский политик Хеврин Калаф попала в засаду. Ее вытащили из машины, жестоко избили, протащили за волосы и застрелили. Фотографии ее изуродованного тела позже появились в интернете, вызвав международный резонанс.

Женское ополчение YPJ помогает защитить Рожаву (автономный район в курдской Сирии, ставший целью турецкого наступлении). Основанная в 2013 году, эта группировка состоит, в основном, из этнических курдок, которые сражались вместе с мужскими народными подразделениями (YPG) в рядах "Сирийских демократических сил" (СДС). Они возглавили кампанию под руководством США против группировок ИГ в северо-восточной Сирии.

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Высокопоставленный курдский чиновник Ильхам Ахмед, сопредседатель Сирийского демократического совета, сказал, что "существует особый тип войны, направленный против женщин. Мы увидели это со смертью Калаф. Ее смерть олицетворяет эту войну: она была борцом за свободу – и за это стала мишенью".

Поскольку поддерживаемые Турцией ополченцы, сирийские и российские войска продвигаются в курдском анклаве, женщины-бойцы из Рожавы оказались в наиболее уязвимом положении. Хана, курдская активистка из Камишли, сказала в телефонном интервью, что для женщин-бойцов "попасть в плен - хуже, чем погибнуть".

9 октября Турция начала военное наступление в Сирии с целью оттеснить СДС от своей границы. Сделка, заключенная 23 октября между Москвой и Анкарой, фактически передала Турции часть территории, удерживаемой СДС. Но, несмотря на это соглашение, курдские лидеры заявили, что турецкое наступление все еще продолжается, в том числе в районах за пределами обозначенной 30-километровой "безопасной зоны".

В отрядах женской самообороны насчитывается около 20 тысяч бойцов, которые сыграли важную роль в борьбе с ИГ в 2013-2019 годах. Однако, хотя США превратили курдов в своих союзников в борьбе против ИГ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называет их террористами, связанными с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую считают террористической как Турция, так и США.

Когда Турция присоединилась к возглавляемой США коалиции для борьбы с ИГ, она тоже начала проводить аресты и рейды в курдских районах Турции, чтобы подавить деятельность РПК в рамках более крупного конфликта между государством и его курдским населением.

Поддерживаемые Турцией ополченцы в северо-восточной Сирии "считают врагов террористами, а вражеских женщин - проститутками. Они видят их по-своему, очень патриархально", - объясняет Дилар Дирик, курдская феминистка и исследователь в Центре изучения беженцев в Оксфордском университете. По словам Дирик, именно милиционеры снимают и публикуют видео в ходе своей собственной пропаганды, добавляя, что "это послание, которое они хотят показать миру - и особенно женщинам".

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Сексуальное насилие в отношении женщин в зонах конфликта не является новым явлением, и, в качестве угрозы, не стало уникальным для бедственного положения курдов. Нильсон говорит, что в целом такое насилие является "эффективной стратегией во многих военных конфликтах: изнасилование женщины оставляет гораздо более сильный след, чем ее убийство".

Шарстан Африн, 32-летняя курдская повстанка из Рожавы: "Когда мы видим такую жестокость и то, как они относятся к телам наших бойцов, мы испытываем боль... Они хотели дать нам понять, что, если мы сражаемся против мужской системы, нас ждет та же участь, как и Хеврин Калаф".

Хотя пока нет никаких доказательств, что в северных районах Сирии изнасилования женщин-бойцов стали орудием войны, показательные видео в соцсетях, вероятно, были частью психологической войны против курдских женщин.

"Ополченцы Эрдогана делают все, чтобы запугать нас и наше общество, - сказала Эфрин. - Однако они только усиливают наше презрение к врагам женщин. ... Эти нападения аморальны и являются частью сексистской войны".

Работы Абдуллы Оджалана, основателя РПК, мечтавшего создать социалистическое государство для курдов, оказали огромное влияние на формирование Рожавы. "Когда Оджалан прибыл в регион [в 1979 году], женщины впервые начали самоорганизовываться, - говорит Дирик. - Он изменил гендерные отношения в Рожаве". После ареста турецкими властями в 1999 году за поддержку вооруженной борьбы Оджалан, находясь в тюрьме, опубликовал книгу, обрисовав в общих чертах курдские феминистские идеалы. "Наряду с самим женским движением его заслуга в том, что феминизм стал таким ключевой темой для курдского вопроса", - говорит Дирик.

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Независимо от того, окажется ли Рожава под контролем поддерживаемых Турцией ополченцев или режима президента Башара Асада и русских, ясно, что ни один из них не поставит на повестку дня права женщин. Тогда есть очень реальная опасность возвращения ИГ. "Мужское мышление победит, если это вторжение не прекратится", - сказал Абдулла.

Так же, как женские ополчения находились на передовой в битве против ИГ и создании Рожавы, их бойцы по-прежнему полны решимости возглавить движение по защите своей родины от того, что они называют "турецкими оккупационными силами". "Мы, женщины и матери, всегда возглавляем эту революцию", - говорит Африн. И Эфрин добавляет: "Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы защитить нашу родину".