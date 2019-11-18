 Денисова передала омбудсмену Турции Малкочу список украинцев, незаконно удерживаемых Кремлем

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
"Во время встречи говорили о самом важном - возвращении домой наших 115 граждан, находящихся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма.
Я передала список с информацией о 115 гражданах Украины, в том числе, и о 87 крымских татарах, и обратилась с просьбой усилить сотрудничество по возвращению украинских политзаключенных на Родину", - сообщила Денисова.
Также она рассказала коллеге о проблемах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
"Речь шла о масштабной информационной пропаганде, которую проводит РФ на этих территориях, о политизации и милитаризации среди детей, проживающих на тех территориях и о систематических нарушениях социальных и экономических прав человека.
Мой коллега показал свою поддержку и пообещал усилить сотрудничество и помощь в борьбе за возвращение наших граждан и украинских территорий", - отметила омбудсмен.