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 Политика Украины
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 "Голос" просит Разумкова созвать внеочередное заседание Рады для сохранения следствия по делам Майдана

В партии "Голос" настаивают на созыве внеочередной сессии Верховной Рады для того, чтобы расследование по делам Майдана не остановилось.

"20 ноября расследование убийств на Майдане может остановиться. В этот день Генеральная прокуратура Украины будет обязана отдать все дела Майдана в Государственное бюро расследований. В сложившихся обстоятельствах, это может привести к тому, что дела не будут расследованы", - говорится в заявлении партии, передает Цензор.НЕТ.

В политсиле отметили, что они поддерживают инициативу семей погибших героев Небесной сотни и настаивают на немедленном созыве внеочередного заседания парламента, необходимого для принятия решений, направленных на спасение расследования дел Майдана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Адвокаты семей Небесной Сотни требуют созвать Раду, чтобы сохранить следствие по делам Майдана

"Соответствующее письмо фракция партии "Голос" направила председателю Верховной Рады", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, на своей странице в Фейсбук адвокат Евгения Закревская сообщила, что следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время, потому что Верховная Рада "не успела" проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря.

17 ноября адвокатская совещательная группа, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни потребовала созвать внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы следствие по делам Майдана не остановилось.

Источник: https://censor.net.ua/n3160322
 
 
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После 20 ноября следствие передаётся из ГПУ в ГБР
Так решила ещё прошлая Рада

Как не стыдно спекулировать на делах Майдана
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Идет зачистка памяти о Майдане. Давно не слышно Пливе кача, еще больше кадры со штурма Майдана. Начал Хряк-мародер и продолжается при ЗЕ? Скоро наши дети будут спрашивать - а что такое улица Небесной сотни?
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За 5 лет не стало известно даже, что за снайперы расстреляли Небесную сотню.
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Для власти главное в любом расследовании не выйти на саму себя.
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"Тебя просят и плачут, а ты бей и не ". /Китайская поговорка/
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