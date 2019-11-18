 "Голос" просит Разумкова созвать внеочередное заседание Рады для сохранения следствия по делам Майдана

"20 ноября расследование убийств на Майдане может остановиться. В этот день Генеральная прокуратура Украины будет обязана отдать все дела Майдана в Государственное бюро расследований. В сложившихся обстоятельствах, это может привести к тому, что дела не будут расследованы", - говорится в заявлении партии, передает Цензор.НЕТ.
В политсиле отметили, что они поддерживают инициативу семей погибших героев Небесной сотни и настаивают на немедленном созыве внеочередного заседания парламента, необходимого для принятия решений, направленных на спасение расследования дел Майдана.
"Соответствующее письмо фракция партии "Голос" направила председателю Верховной Рады", - сказано в заявлении.
Как сообщалось, на своей странице в Фейсбук адвокат Евгения Закревская сообщила, что следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время, потому что Верховная Рада "не успела" проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря.
17 ноября адвокатская совещательная группа, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни потребовала созвать внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы следствие по делам Майдана не остановилось.
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