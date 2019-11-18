 Честные ФОПы от новых законов только выиграют, - Маркарова

Об этом в интервью НВ Бизнес заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Честный ФЛП от этого только выиграет. Проигрывают те, у кого прибыль больше, чем лимиты в его группе, а также те предприниматели, которые на самом деле водители, официанты, кассиры на предприятии, владелец которого уклоняется от легального трудоустройства сотрудников", - сказала министр.
На вопрос, сколько дополнительных налогов планируется получить, раскрыв такие схемы, Маркарова сказала: "Нисколько".
"Верховная Рада принимала эти законы не для получения дополнительных налогов. Мы верим, что люди нам не врут. Мы даем им возможность дешево, просто и бесплатно сделать отчетность, которая защищает их же права потребителя. Мы понимаем, что до полноценного введения новая налоговая должна доказать малому бизнесу, что их права не будут нарушаться и что их не будут тиранить. Также не забывайте, что продажа с чеками — это прежде всего защита прав потребителя", - подчеркнула министр.
Она напомнила, что для физлиц-предпринимателей ставки единого налога остались неизменными, лимиты доходов не уменьшились, а наоборот, во второй группе ФЛП даже выросли до 2,5 млн грн.
Единственная новация - через год для наличных расчетов предпринимателям нужно будет использовать регистраторы расчетных операций, и это будут не кассовые аппараты, а инновационные программы в смартфоне. Предпринимателю останется только скачать бесплатное приложение для взаимодействия с налоговой службой на свой телефон.
Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.
Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.
17 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.
ага.. а смартфон не набагато дешевший касового апарата..
з меншою надійністю.
Ой не пи..ди ,маркарова..
А ЯК ЩОДО До чого готуватися ФОПам: головні нововведення законів про РРО
19 жовтня закони офіційно опубліковані та набувають чинності через 6 місяців, крім окремих положень
Яценко.
Полиция против атаки говном бессильна В Ивано-Франковске, чиновника Игоря Халаменда, который планирует вернуть контроль над рынком в городе, облили говном.
https://twitter.com/i/status/1196159488530812929
нещодавно в Мінфіні розповіли:
Що робити, якщо програмний РРО не працює або втратив зв'язок з сервером?
Якщо програмний РРО не працює, потрібно протягом дня повідомити про це контролюючий орган (ДПС), виробника програмного реєстратора і/або центр сервісного обслуговування (за наявності) за встановленою формою. На період виходу з ладу програмного реєстратора проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту усунення несправностей.
У разі проведення розрахункових операцій в період відсутності зв'язку з сервером контролюючого органу протягом години після відновлення такого зв'язку необхідно повідомити контролюючий орган засобами телекомунікацій про час і дату початку і закінчення проведення розрахункових операцій в цей період.
повідомити виробника (У Дніпрі) про те,що у селі ЯВОРИ Турківського району вийшов з ладу їх реєстратор ПРОТЯГОМ ДНЯ ? ЙО...НУЛИСЬ.Однозначно (((
Власть - вы им обьясните!!!! И как, то надо , что бы на бумаге было написано , сколько я должен!!! А то не налоговая ,а разводняк !!! Тетя в окошке сказала я не должен, на следующий день ,тетя говорит я должен!!!! И отношение !! А ведь не просто сейчас самому выжить!!!
Просто нужен порядок!!!!
Честные ФОПы выиграют от того что у них появятся дополнительные расходы? Это что за бизнес такой когда больше расходов значит больше выигрыш? А может у кого то с головой не в порядке!!
за рахунок того,що частина ФОП не виживе а поповнить лави безробітних,інші,звичайно ж чесні ,зможуть підняти ціну,щоб компенсувати витрати на "інновації" від цієї БЛ...ДІ,що під натиском МВФ була залишена у спадок Зе від Бариги..(