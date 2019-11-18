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 Политика Украины, Экономика
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Все про:налоги (2720) предприниматели (998) Маркарова (93)

 Честные ФОПы от новых законов только выиграют, - Маркарова

Новые нормы законодательства касающиеся физических лиц - предпринимателей приняты не для наполнения доходной части бюджета. От введения их в действие выиграет честный малый бизнес.

Об этом в интервью НВ Бизнес заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Честный ФЛП от этого только выиграет. Проигрывают те, у кого прибыль больше, чем лимиты в его группе, а также те предприниматели, которые на самом деле водители, официанты, кассиры на предприятии, владелец которого уклоняется от легального трудоустройства сотрудников", - сказала министр.

На вопрос, сколько дополнительных налогов планируется получить, раскрыв такие схемы, Маркарова сказала: "Нисколько".

"Верховная Рада принимала эти законы не для получения дополнительных налогов. Мы верим, что люди нам не врут. Мы даем им возможность дешево, просто и бесплатно сделать отчетность, которая защищает их же права потребителя. Мы понимаем, что до полноценного введения новая налоговая должна доказать малому бизнесу, что их права не будут нарушаться и что их не будут тиранить. Также не забывайте, что продажа с чеками — это прежде всего защита прав потребителя", - подчеркнула министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФЛП, которые работают по безналу, не будут обязаны использовать кассовый аппарат, - Верланов (исправлено)

Она напомнила, что для физлиц-предпринимателей ставки единого налога остались неизменными, лимиты доходов не уменьшились, а наоборот, во второй группе ФЛП даже выросли до 2,5 млн грн.

Единственная новация - через год для наличных расчетов предпринимателям нужно будет использовать регистраторы расчетных операций, и это будут не кассовые аппараты, а инновационные программы в смартфоне. Предпринимателю останется только скачать бесплатное приложение для взаимодействия с налоговой службой на свой телефон.

Также читайте: Кассовые аппараты для ФЛП нужны, но я первый поддержу предпринимателей, если будет дополнительная фискальная нагрузка, - Нефьодов

Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.

Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.

17 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3160318
 
 
 Топ комментарии
 
Эээ. Простите. Но мне кажется что все наивные вымерли до Вашего прихода
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всё больше и больше сервантерия набирает вес - в плане массогабаритных телес Честные ФОПы от новых законов только выиграют, - Маркарова - Цензор.НЕТ 7896
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всё больше и больше сервантерия набирает вес - в плане массогабаритных телес Честные ФОПы от новых законов только выиграют, - Маркарова - Цензор.НЕТ 7896
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Эээ. Простите. Но мне кажется что все наивные вымерли до Вашего прихода
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А ЗЄ-депутанам вже касові апарати видали, щоб вони свою "чорну" з/п в конвертах через них конвертували? І скільки податків і які вони в зв'язку з цим виплатили в держказну? Честные ФОПы от новых законов только выиграют, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2518
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Это сказано для каких дебилов?Это тотальное уничтожение предпринимателей как класса независимых людей .
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Единственная новация - через год для наличных расчетов предпринимателям нужно будет использовать регистраторы расчетных операций, и это будут не кассовые аппараты, а инновационные программы в смартфоне.

ага.. а смартфон не набагато дешевший касового апарата..
з меншою надійністю.

Ой не пи..ди ,маркарова..

А ЯК ЩОДО До чого готуватися ФОПам: головні нововведення законів про РРО

19 жовтня закони офіційно опубліковані та набувають чинності через 6 місяців, крім окремих положень
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" з використанням кваліфікованого електронного підпису." - мабуть теж безплатний? Честные ФОПы от новых законов только выиграют, - Маркарова - Цензор.НЕТ 264
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сам підпис безкоштовний,але отримати зможете лише через певну "електроннку площадку ".
Яценко.
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так же как и смартфон который то же можно получить через электронную площадку а так все бесплатно ХА ХА ХА!!
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Ага, і сканер кодів теж безкоштовний. До речи, а сканування товарів по коду для програмування смартфону теж буде? Бо заколупаєшся кожен день товари в смартРРО програмувати.
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Melitopol 🍒cherry. UA 🇺🇦‏ @vita1iano 19 ч.19 часов назад

Честные ФОПы от новых законов только выиграют, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4880

Полиция против атаки говном бессильна В Ивано-Франковске, чиновника Игоря Халаменда, который планирует вернуть контроль над рынком в городе, облили говном.

https://twitter.com/i/status/1196159488530812929
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ВИ ТАМ ЙО...НУЛИСЬ В КИЄВІ ?


нещодавно в Мінфіні розповіли:




Що робити, якщо програмний РРО не працює або втратив зв'язок з сервером?


Якщо програмний РРО не працює, потрібно протягом дня повідомити про це контролюючий орган (ДПС), виробника програмного реєстратора і/або центр сервісного обслуговування (за наявності) за встановленою формою. Честные ФОПы от новых законов только выиграют, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3963 На період виходу з ладу програмного реєстратора проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту усунення несправностей.
У разі проведення розрахункових операцій в період відсутності зв'язку з сервером контролюючого органу протягом години після відновлення такого зв'язку необхідно повідомити контролюючий орган засобами телекомунікацій про час і дату початку і закінчення проведення розрахункових операцій в цей період.

повідомити виробника (У Дніпрі) про те,що у селі ЯВОРИ Турківського району вийшов з ладу їх реєстратор ПРОТЯГОМ ДНЯ ? ЙО...НУЛИСЬ.Однозначно (((
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Ребята я в прошлом году в Днепре пришел в конце года отчет сдать!!! Мне штраф впаяли- когда я попросил сверку на бумаге- мне сказали я идиот, и у них принтеров и ксероксов нет!!!! Бедные огни!!!!А я тварь такая , и у них таких 50 за час!!!
Власть - вы им обьясните!!!! И как, то надо , что бы на бумаге было написано , сколько я должен!!! А то не налоговая ,а разводняк !!! Тетя в окошке сказала я не должен, на следующий день ,тетя говорит я должен!!!! И отношение !! А ведь не просто сейчас самому выжить!!!
Просто нужен порядок!!!!
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Почему тогда эта жаба сама не идет работать ФОПом а сидит в министерстве? Ели ФОПам так будет хорошо.
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БРЕХНЯ! ЧТО ЭТО ЗА БРЕД!
Честные ФОПы выиграют от того что у них появятся дополнительные расходы? Это что за бизнес такой когда больше расходов значит больше выигрыш? А может у кого то с головой не в порядке!!
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пояснюю..
за рахунок того,що частина ФОП не виживе а поповнить лави безробітних,інші,звичайно ж чесні Чесні ФОПи від нових законів тільки виграють, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3815 ,зможуть підняти ціну,щоб компенсувати витрати на "інновації" від цієї БЛ...ДІ,що під натиском МВФ була залишена у спадок Зе від Бариги..(
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ну то что за все заплатят покупатели это и дураку ясно (правда не всем некоторые верят что цены не подымутся ХА ХА ХА)! ну так у нас люди нищие им уже те цены что есть счас не всем по карману а после повышения, общий оборот выручки упадет и у ФОПов и у супермаркетов у всех!! что приведет к тому что как минимум треть ФОПов закроется!!
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Не бережешь ты себя Маркарова , все для людей стараешься ! Сама то уже подистощилась совсем.
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Бєлиє прішлі - грабют,фіолєтовиє - грабют,зєльониє - тоже грабют!...Куди чесному ФОПу податись?..От вони і вимерли всі як клас,їх просто вже давно нема,чесних то...Спочатку зникли чесні міністри,зразу за ними - чесні ФОПи...
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Вже й суперчесні ЗЄ-путати щезли, вони з/п в вільноконвертованйі валюті від 5000 до 30000 кожен місяць отримують. А нам про чесність торочать і штрафами лякають.
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Пока только «честные» олигархи выигрывают от вашего законотворчества
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По сути это приводит к массовому закрытию ФОПов (не всех, те ФОПы которые с крышей те не закроются) что снижает конкуренцию на рынке что приводит к монополизации на рынке что приводит к повышению цен на рынке! Вот как говорится и задайте себе вопрос кто заинтересован в монополизации рынка и кто может такую монополизацию провести! Понятно что тут интересы граждан и тех же ФОПов до одного места тут БАБЛО ПИЛЯЮТ!!
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Эта идиотка Маркарова наверное не читала закон про РРО.
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Поки Макарова сохне чесний ФОП здохне.
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