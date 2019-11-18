 ГБР создало подразделение по расследованию дел Майдана

Об этом говорится на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Новосозданный следственный отдел получит из Генеральной прокуратуры Украины материалы "дел Майдана" и продолжит досудебное расследование этих уголовных производств", - сообщили в ГБР.

Отмечается, что для создания нового подразделения были сокращены и перераспределены должности в других структурных подразделениях Бюро.

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