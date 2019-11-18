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 Общество
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Все про:майдан (3950) расследование (2610) ГБР (705)

 ГБР создало подразделение по расследованию дел Майдана

Государственное бюро расследований создало в своем составе подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

Об этом говорится на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Новосозданный следственный отдел получит из Генеральной прокуратуры Украины материалы "дел Майдана" и продолжит досудебное расследование этих уголовных производств", - сообщили в ГБР.

Отмечается, что для создания нового подразделения были сокращены и перераспределены должности в других структурных подразделениях Бюро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Адвокаты семей Небесной Сотни требуют созвать Раду, чтобы сохранить следствие по делам Майдана

Источник: https://censor.net.ua/n3160316
 
 
 Топ комментарии
 
Значит никаких простоев в расследовании дел Майдана, о которых так громко орали порохоботы, не будет

Опять солгамши
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за 5 лет "расследования" прокурватурой все улики, которые можно было похоронить - похоронены, а которые не похоронены - "утеряны". что там уже расследовать?
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Будут судить майдановцев которые как говорил Портнов убивали беркут и хочет амнистировать беркут а майдановцев сделать виновными, пока эту мрпзь Портнова не уничтожить он жизни в Украине не даст именно патриотам и с прозападной позицией
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будут судить антиконституционный переворот
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"Перемога"! Портнов буде куратором розслідування
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Уважаемый порохосос - вам этот Портнов еще не сниться? Вы ПОСТОЯННО пишите про него.
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Будут судить майдановцев которые как говорил Портнов убивали беркут и хочет амнистировать беркут а майдановцев сделать виновными, пока эту мрпзь Портнова не уничтожить он жизни в Украине не даст именно патриотам и с прозападной позицией
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Перший вже є. ДБР передало в генпрокуратуру повідомлення про підозру Порошенкові.

ч. 3 ст. 109 - публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади.
Майдан Портнов називає насильницьким захопленням влади.
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Побитьё студентов на Майдане свалили сначала на мэра Киева Попова,
потом на Сивковича, потом выяснилось что за этим стоял Клюев.
Цитата :

Главным идеологом зачистки выступал Клюев и его заместитель Сивкович. Исполнителем - командир киевского Беркута Кусюк. Мэр Киева Попов играл, по версии следствия, техническую роль - обеспечив "прикрытие" силовой операции - установку елки.
Главные подозреваемые из этого списка давно сбежали в Россию. Горбатюку удалось допросить лишь восьмерых, которые остались в Украине.
https://strana.ua/articles/108569-razhon-majdana-30-nojabrja-2013-hoda-kto-vinovat-video-rassledovanie-strany.html
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Но самое интересное что Клюева БЕЗ ПРОБЛЕМ отпустили выехать в расею...почему-то.
А почему ?
Все понимают что если бы не побили студентов, наутро протест рассосался бы сам собой ибо к тому времени он просто иссяк. Студенты пошли бы на занятия и Майдан бы не состоялся. Т.е. побитьё студентов БЫЛО СПЛАНИРОВАННЫМ.
Кем ? А тем кто отпустил Клюева ...
кто потом не давал расследовать дела Майдана,
кто спилил деревья на Майдане,
кто сажал потом добробатов ...
https://youtu.be/rOiXCD7rAcM
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Кстати это «не к добру» ещё прошлая Рада придумала
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Цілий день ниєш. Та сходи вже на Майдан. Провітрись. Може, вітер тобі хоч якісь мізки надме
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Ти проти Майдану тому що ти кацап та "путиносос".
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Значит никаких простоев в расследовании дел Майдана, о которых так громко орали порохоботы, не будет

Опять солгамши
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Ну всё, теперь будут расследовать, как протестующие обижали бедных кацапов переодетых в "беркутовцев".
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за 5 лет "расследования" прокурватурой все улики, которые можно было похоронить - похоронены, а которые не похоронены - "утеряны". что там уже расследовать?
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Портнов главный расследователь?
Очень пыжился, за беркутовцев рвался на британский флаг.
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Може, хоч зараз, розслідування зрушить з мертвої точки!
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ну ЧО. небесную сотню под суд ))))))
наконец то... зелебобики дождались
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