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 Политика Украины
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 После возвращения трех задержанных Россией украинских судов состоится их проверка и экспертиза, - МИД

По возвращению украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу", задержанных с применением оружия в районе Керченского пролива, будет осуществлена их тщательная проверка и экспертиза для выяснения, были ли из них изъяты оборудование и документация.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло 358 дней с момента незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря. 18 ноября корабли наконец-то были переданы представителям украинских органов власти. После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли, были ли из них изъяты оборудование и документация", - говорится в заявлении.

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В ведомстве напомнили, что, несмотря на возвращение моряков и кораблей, продолжается спор о нарушении Россией иммунитетов трех военно-морских суд и 24 членов их экипажей, и уже 21-22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушанья, на которых будут определены дальнейшие процедурные вопросы рассмотрения дела.

Напомним, 18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3160314
 
 
 Топ комментарии
 
после осквернения святынь руками проклятых---только на переплавку для снарядов
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esli o morjakah i zahvate korablei, to druzja, kak obicjno, gotovi vam pomogatj:
Освобожденные paссией украинские политзаключенные пройдут реабилитацию в Латвии

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/osvobozhdennye-rossiej-ukrainskie-politzaklyuchennye-projdut-reabilitaciyu-v-latvii.d?id=51647667
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хм.. я если честно то думал что не додумаетесь После возвращения трех задержанных Россией украинских судов состоится их проверка и экспертиза, - МИД - Цензор.НЕТ 3706
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эспертиза экстрементов Ху..ла на кораблях Украины.. кретины какая экспертиза грош цена ей без приемки кораблей в открытом море без участия мждународных наблюдателей.. а так вышло что Ху..ло нам указал где и кк забюрать СВОЕ ЖЕ забраное при Преступлении военном России агрессии а Зеля присмокивает членик ****** и кричт ау ето поБЕДА!!!!! конченный дебил как КОНТРАБАНДА КАКАЯ ТО принимались НАШИ ЖЕ ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ... дебил Зеленский повелсяу у ху..ла как мелкое пианистое.. придурок РоSSия уже выиграла наперед все ваши иски в судах вы сами уничтожаете все аргументы своего иска/ исков в ноль....
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Порошенко отправил моряков на это опасное, ненужное и фактически авантюрное задание, где их захватили в плен. При Зеленском моряки и корабли вернулись в Украину. Но для порохоботов Порошенко молодец, хороший президент, а Зеленский плохой. Гениальная логика порохоботов.
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peredvigatsja på neitraljnim ili svoim vodam nazivajesj nenuzjnim, nu da, rabam ne nuzjnim, pozdravljaju.
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Я не буду комментировать чушь о "администрации Обамы". Скажу только, что я не вижу ничего мудрого в том, чтобы отдать в лапы оккупантам наших военных и технику.
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Ну, во-первых, жиденок палец о палец не ударил для возвращения. Оснавная работа была выполнена дипломатами прошлой команды. Да и если бы хотел, не вышло б. Ум клоуна принадлежит дешевому выпендрежу на сцене. А членом он рояль нервирует. Вот и весь зеленский до копейки. Поэтому, не приписывай этому балаганному шуту подвиги. Это - во первых. А во-вторых, зебильному лохторату хоть членом лоб щекочи... всё уже давно выяснено: кто инициировал суд, кто дело выиграл, каким было решение трибунала, кто виноват в создании конфликта. Но ты ж зебил, не? Не дойдет хоть так, хоть эдак...
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Знаете, у меня нет особого желания вступать в дискуссию с очередным порохоботом, который оскорбляет большинство избирателей только за то, что они отказались проголосовать за его хозяина лживого барыгу коррупционера.
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Не кисди... я не порохобот, хозяина у меня нет. Я всегда был ренегатом, и предыдущую власть не жаловал за всех ее *********** и отсутствие действенных реформ. Но то, что привели к власти вы, зелепупсики, вызывает только смех и отвращение...
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Ренегат - лицо, перешедшее из одного вероисповедания в другое; в переносном смысле - человек, изменивший своим убеждениям и перешедший в лагерь противников; отступник, изменник.
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Это из рускай вики определение???
А вот, что говорит oxford dictionary: a person who has changed their feelings of support and duty from one political, religious, national, etc. group to a new one
Поэтому, засунь свое лапотное определение зеленскому в богдана...
Иными словами, мне перестает нравиться любая власть сразу после ее прихода... даже если я за нее голосовал. В случае же зебила - я за него, этот жидовский каганат, не голосовал...
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У широкому значенні ренегати - люди, котрі змінили бік у будь-якому конфлікті.

Читаете Вики на русском языке. Нет "рускай Вики". Есть Википедия на русском языке.

Общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом, реализованная на принципах вики. Расположена по адресу www.wikipedia.org. Владелец сайта - американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств.
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ну да. 37 региональных представительств. И контент отдан на наполнение представительством также. Поэтому определение из оксфордского словаря так разнится с определением одного из 37 представительств...
Поэтому Киевская Русь, по мнению одного из представительств, стала древней русью... А сама К.Р. понимается "... не в узкотерриториальном смысле этого термина (Украина), а именно в том широком смысле "империи Рюриковичей"..."
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Что тут скажешь.. Вот и весь уровень порохоботов - создание дебильных картинок. Молодцы, берете пример с своего вороватого хозяина, по указке которого у нас по всей стране висели биг-борды с рожей Путина.
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Так девочка- первый проход кораблей был совершен вполне нормально После возвращения трех задержанных Россией украинских судов состоится их проверка и экспертиза, - МИД - Цензор.НЕТ 8508 вот мля зебилы не знают всей истории но лезут как их братишки в отказниках за УБД
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Я не знаю, о какой девочке вы говорите. Первый проход прошел нормально только по той простой причине. что российское руководство тогда слегка растерялось и не решилось отреагировать на него. Вот и все. Этот первый проход был такой же ненужной авантюрой.
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Поц кацапський, ти нездатний побачити різницю між Президентом і коміком, який грає роль президента. Лохи з колгоспів не знають що у буремних 90-х шахраї-підприємці брали на посаду виконавчих директорів та менеджерів-продажників безробітних акторів. А люди з інших соціальних рівнів добре про це пам'ятають.
Нумо, поприскай жовчю ще, кацапе.
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Ти просто фсбешний троль, а можливо ворог держави, а можливо просто тупий іще раз тупий,щб збагнути все що робив Порошенко.
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после осквернения святынь руками проклятых---только на переплавку для снарядов
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esli o morjakah i zahvate korablei, to druzja, kak obicjno, gotovi vam pomogatj:
Освобожденные paссией украинские политзаключенные пройдут реабилитацию в Латвии

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/osvobozhdennye-rossiej-ukrainskie-politzaklyuchennye-projdut-reabilitaciyu-v-latvii.d?id=51647667
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Просто жесть. То есть уЗеленского согласны с тем, что корабли не вернули, а передали "на ответственное хранение" как речдок?

«Передача на ответственное хранение украинской стороне в связи с тем,что их нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется»
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а что нужно было делать? оставить корабли рашистам в надежде, что великий и ужасный морской трибунал наконец-то введет санкции против россии? Полгода ждали-санкций нет. Надо было еще 10 лет подождать?
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У моего знакомого (под следствием) его же машина у него находится на "ответственном хранении". В принципе он может ездить ,обслуживать, только продать не имеет права.
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"После возвращения трех задержанных Россией украинских судов состоится их проверка и экспертиза, - МИД" - спасательный плотик вернут?
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Я более чем уверен что кацапня там в каждом углу насрала...это суть кацапцкая...это в них неистребимо...
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