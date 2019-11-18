 После возвращения трех задержанных Россией украинских судов состоится их проверка и экспертиза, - МИД

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Прошло 358 дней с момента незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря. 18 ноября корабли наконец-то были переданы представителям украинских органов власти. После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли, были ли из них изъяты оборудование и документация", - говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что, несмотря на возвращение моряков и кораблей, продолжается спор о нарушении Россией иммунитетов трех военно-морских суд и 24 членов их экипажей, и уже 21-22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушанья, на которых будут определены дальнейшие процедурные вопросы рассмотрения дела.
Напомним, 18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
А вот, что говорит oxford dictionary: a person who has changed their feelings of support and duty from one political, religious, national, etc. group to a new one
Поэтому, засунь свое лапотное определение зеленскому в богдана...
Иными словами, мне перестает нравиться любая власть сразу после ее прихода... даже если я за нее голосовал. В случае же зебила - я за него, этот жидовский каганат, не голосовал...
Читаете Вики на русском языке. Нет "рускай Вики". Есть Википедия на русском языке.
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Поэтому Киевская Русь, по мнению одного из представительств, стала древней русью... А сама К.Р. понимается "... не в узкотерриториальном смысле этого термина (Украина), а именно в том широком смысле "империи Рюриковичей"..."
Нумо, поприскай жовчю ще, кацапе.
Освобожденные paссией украинские политзаключенные пройдут реабилитацию в Латвии
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/osvobozhdennye-rossiej-ukrainskie-politzaklyuchennye-projdut-reabilitaciyu-v-latvii.d?id=51647667
«Передача на ответственное хранение украинской стороне в связи с тем,что их нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется»