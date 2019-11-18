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Все про:майдан (3950) Небесная Сотня (273)

 Аллею Героев Небесной Сотни в Киеве хотят разрушить, а на ее месте построить публичное пространство, которое изменит улицу до неузнаваемости, - активист Грезев

На месте аллеи Героев Небесной Сотни в Киеве собираются построить новое публичное пространство, которое изменит внешний вид и ландшафт улицы.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает активист Владислав Грезев, информирует Цензор.НЕТ.

"Если коротко - то предусмотрено полностью разрушить аллею Героев Небесной Сотни (улицу Институтскую) и на ее месте построить новый публичное пространство, которое изменит внешний вид и ландшафт улицы до неузнаваемости", - говорится в сообщении.

По словам Грезева, это и есть ключевая проблема во всей этой истории. Сохранение памяти событий как раз заключается в том, чтобы закрепить навсегда аутентичность места и атмосферу. Это подтверждает международная практика и международные институты.

"Тем временем строительство новой аллеи сдерживают небезразличные люди. И сейчас нужно цивилизованно выйти из ситуации. Верю, это возможно. Именно для этого в эту среду, 20-го ноября в 12:30 в КГГА (Крещатик 36, комната 514) состоится круглый стол на тему "Проблемы сохранения памятников истории на Аллее Небесной сотни", - сообщил активист.

Среди спикеров будут представители Музея Майдана, Минкульт, профильные эксперты, адвокаты семей Небесной Сотни, представители Семей, активисты и другие чиновники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Портнов призвал амнистировать беркутовцев и начать следствие против участников Революции достоинства

Аллею Героев Небесной Сотни в Киеве хотят разрушить, а на ее месте построить публичное пространство, которое изменит улицу до неузнаваемости, - активист Грезев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160313
 
 
 Топ комментарии
 
А, ну вот, пожалуйста... в доказательство моему предположению ниже...
Ты, часом, не зеленый лохторат? Не дамбаский интеллектуал?
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Цивілізовано з такої ситуації виходять кулеметами.
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Цивілізовано з такої ситуації виходять кулеметами.
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Нафіга тобі кулемет, щоб застрелитись? Аллею Героев Небесной Сотни в Киеве хотят разрушить, а на ее месте построить публичное пространство, которое изменит улицу до неузнаваемости, - активист Грезев - Цензор.НЕТ 4240
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Продажний троль Порошенка не розуміє - що таке вбивати. Вбити когось - зовсім не пустяшна справа. Вбитий потім буде ходити за тобою і вдень і вночі, і навіть увісні. І дивитись тобі у очі. Звісно у кожного це по різному, але бажаю продажному тролю Порошенка не вбивати нікого. Бо важко буде йому потім
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не скавчи перед смертю!

сказав Славко що застрелить, так і застрелить ! Алею Героїв Небесної Сотні в Києві хочуть зруйнувати, а на її місці побудувати публічний простір, який змінить вулицю до невпізнання, - активіст Грезєв - Цензор.НЕТ 7887
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Ти дурень, Алекс! Ти думаєш, що ти когось караєш вбивством? Когось ти цим рятуєш! Це мої тобі останні слова, якщо ти не подякуєш за них
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Ваня, якщо до тебе вночі приходять убиті тобою таргани та дивляться у очі, то твоя велика проблема Алею Героїв Небесної Сотні в Києві хочуть зруйнувати, а на її місці побудувати публічний простір, який змінить вулицю до невпізнання, - активіст Грезєв - Цензор.НЕТ 6360
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Идет зачистка памяти о Майдане. Давно не слышно Пливе кача, еще больше кадры со штурма Майдана. Начал Хряк-мародер и продолжается при ЗЕ. Скоро наши дети булут спрашивать - а что такое улица Небесной сотни?
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Улицы Небесной сотни , возможно, если останется эта пророссийская

власть не будет.
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Только почему-то доказательства начала уничтожать еще предыдущая. Странно, да?
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вот и победа контрреволюции окончательно
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Слышишь ты,Донской,не транди.Твой Кличко любимый за это отвечает.Порохобот гребанный!!!
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Зєлю геть. Він антимайданівець. Геть, разом з його коханим лугандоном
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Нажрались уже за 5 лет, теперь нового давно избрали.
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Что ЗА "даёшь"? "Путен введи войска"-это вроде ваша кричалка.
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Цап? Вже вечір, тебе кадирка чекає. Підводся з пляшки і рушай. Він чекати не любить
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Гребень, марш на бутьілку. Непруха, шо нельзя через монитор тебя ниже кадьіка писануть - падла буду, пятнарик бьі чаи гонял на лагере из чифирбака, но тобой бьі червей от души подогрел.

Алею Героїв Небесної Сотні в Києві хочуть зруйнувати, а на її місці побудувати публічний простір, який змінить вулицю до невпізнання, - активіст Грезєв - Цензор.НЕТ 915
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"А шо тут такого? Зато какось по-модному будет, по мне так лутьше ларьков шаурмячечных пущай поставят! А всякие там памятники - ой, та кому они надо? На хлеб не намажешь, и позитива от них никакого!"

...
Здобули, блть?!
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Тікст у ківичках начебто натякає - це пародія "мніння" дегенератів-малоросів.
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А где будет аллея убитых правоохранителей? Ведь они были не все преступными прислужниками янека, большинство из них просто исполняли свои служебные обязанности в рамках требования закона.
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А, ну вот, пожалуйста... в доказательство моему предположению ниже...
Ты, часом, не зеленый лохторат? Не дамбаский интеллектуал?
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Почитайте коменти до цієї теми.
В нього навіть немає сечі зрозуміти, чому він висить на лінгвістичній гілляці.
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Понятно, что ты из ботофермы вкциновпаривателей. Но не путай мухи и котлеты.
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Ни то ни другое. Просто когда-то властью должна быть сказана правда о произошедшем. Нельзя голословно обвинять всех правоохранителей исполнявших свои служебные обязанности. Наказаны должны быть только те из них, кто преступно и сознательно нарушал закон и права человека.
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Зачем тебе вердикт "власти"? Ты сам шо, не участвовал? Не видел правду Майдана? Тебе рассказать про предпосылки и повод? Всего 6 лет прошло...нннда-ссс...
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он по другую сторону был! амнистию и признание себя жертвой ждет! ментяра!
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Не истери на такой неоднозначной теме и не изображай патриотку с сомнительными знаниями о сути происходившего.
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Я вас прошу ))) Воно з іншого боку поребрика було, їсти і буде. І читає україномовні коменти через транслейт.

НЕ МОЖЕ українець не звернути увагу на ТАКЕ:

Алею Героїв Небесної Сотні в Києві хочуть зруйнувати, а на її місці побудувати публічний простір, який змінить вулицю до невпізнання, - активіст Грезєв - Цензор.НЕТ 5604
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Никак не успокоишся вакцинобот? Ты хоть сам понял суть того, что процитировал?
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Кури меньше дурь или пей меньше. Тогда может и будешь понимать смысл написанного.
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Под " властью" я понимаю законные, и признанные представителями народа по правам человека, официальные расследования уполномоченных госорганов.
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Преступные приказы, ты хотел сказать. Их "аллея"- в мацкве, возле сралина.
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Так алея загиблих на Майдані для всіх загиблих, і для міліції теж.
Інша справа, що досі не знайдені організатори вбивств.
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тогда уж и улицу устроителям голодомора надо где открыть! они тоже выполняли свои обязанности! всегда александро есть выбор! защищать воров или оберегать покой людей!
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У тебя проблемы с образованием. Лучше пиши в Мурзилку.
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Це кацап зі своєю мразотною маніпуляцією - "ребята, не все так однозначно, надо посмотреть и с другой точки зрения..." (все це з розумним "снисходительньім" виглядом, поправляючи хіпстерські окулярики).
Втім про вакцини набагато більше було агресії - аж до "вбивати вакцинаторів на вулиці" та "палити школи з вакцинованими дітьми".
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Ты похоже из дурдома пишешь вакциновпаривательский провокатор. Это четко видно из гнусного последнего предложения, которое могло родиться только в голове умалишенного.
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Аха... зачем вовкуХуйла нервировать... а также его эмиссаров типа Портянки и прочей срани антиукраинской... а вдруг Трубная прокуратура прокукарекает, что беркутня - герои, а герои Майдана - криминал, свершивший антиправительственный переворот... жидовские повадки предсказуемы. Вот в Харькове, например, папашу одного харьковчанина адольфом назвали... ашо? А вдруг наши придут? Они шо, адольфа в лагерь сгонят? Не посмеют. Он же ж адольф...
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Тоже мне "новость"! Постмайдановское барыжное ворьё всеми силами пытается стереть из памяти народной Майдан, его Героев и Революцию Гидности. Посмотрите на "план реконструкции" аллеи, который "выиграл"! ВСЁ другое. Нет даже мемориала погибшим. Только деревца с каким-то "глубоким", никому не известным смыслом. "Проснулись"!
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Ага, расскажи нам, как мы 5 лет при презе воре-мародере "в гидности" жили. Аллею Героев Небесной Сотни в Киеве хотят разрушить, а на ее месте построить публичное пространство, которое изменит улицу до неузнаваемости, - активист Грезев - Цензор.НЕТ 5247
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Та ты шо? Не в таком, а в худшем. НА ПОРЯДОК.
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дружочек, если тебе еще не понятно происходящее, то тебя впереди ждет еще много "открытий чудных". Наслаждайся!
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Как всегда дают полуправду, что именно хотят построить, что з публичное пространство такое. Да и вообще это дело мэрии, вот пусть к Кличку и идут.
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ну шо хряк так же начинал делать майданс с плясками а потом елка Алею Героїв Небесної Сотні в Києві хочуть зруйнувати, а на її місці побудувати публічний простір, який змінить вулицю до невпізнання, - активіст Грезєв - Цензор.НЕТ 5432
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Буде алея вєчєрній квартал і нарколигі х@єм стукаючим по піаніно скульптура!
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Кстати это все отлично укладывается в "стратегию борьбы с идеалами Майдана и Революции Достоинства", дискредитацией добровольцев и добровольческих батальонов, осуществляемую вернувшимися сторонниками януковича - портновым и лукаш, медведчуком, шуфричем, бойко, а также шарием, бужанским, ермаком, богданом, дубинским, ихними телеграм-каналами и пропагандистскими украинофобскими СМИ - "112" канал, "Гавноньюс ван", "бзик".
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