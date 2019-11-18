 Аллею Героев Небесной Сотни в Киеве хотят разрушить, а на ее месте построить публичное пространство, которое изменит улицу до неузнаваемости, - активист Грезев

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает активист Владислав Грезев, информирует Цензор.НЕТ.

"Если коротко - то предусмотрено полностью разрушить аллею Героев Небесной Сотни (улицу Институтскую) и на ее месте построить новый публичное пространство, которое изменит внешний вид и ландшафт улицы до неузнаваемости", - говорится в сообщении.

По словам Грезева, это и есть ключевая проблема во всей этой истории. Сохранение памяти событий как раз заключается в том, чтобы закрепить навсегда аутентичность места и атмосферу. Это подтверждает международная практика и международные институты.

"Тем временем строительство новой аллеи сдерживают небезразличные люди. И сейчас нужно цивилизованно выйти из ситуации. Верю, это возможно. Именно для этого в эту среду, 20-го ноября в 12:30 в КГГА (Крещатик 36, комната 514) состоится круглый стол на тему "Проблемы сохранения памятников истории на Аллее Небесной сотни", - сообщил активист.

Среди спикеров будут представители Музея Майдана, Минкульт, профильные эксперты, адвокаты семей Небесной Сотни, представители Семей, активисты и другие чиновники.

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