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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2529) Портнов (481) Ткач Михаил (11) Тимошенко_Кирилл (14) Офис Президента (168)

 Офис президента нашел время для встречи с "адвокатом и журналистом" Портновым. Надеюсь, они укажут, кто именно встретился с ним, - журналист Ткач

Журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач подметил, что Офис президента Зеленского выпустил отдельный релиз о встрече с Андреем Портновым, где изложил позицию его защиты в деле об угрозах журналистам.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошо, что Офис президента Зеленского нашел время для встречи с адвокатом и журналистом Андреем Портновым, для заслушивания его позиции и для публикации отдельного сообщения с изложением позиции адвоката и журналиста Андрея Портнова. Уверен, что Офис президента Зеленского сделал бы так же если бы на месте адвоката и журналиста Андрея Портнова был бы любой другой адвокат или журналист или частное лицо. Уверен, что факт этой встречи никак не говорит о влиянии Андрея Портнова на Офис президента Зеленского и отдельных его работников. Надеюсь, официальное представительство дополнит сообщение и укажет кто именно встретился с адвокатом и журналистом Андреем Портновым. Да, Кирилл Тимошенко? Не каждый день бывший заместитель администрации президента встречается с действующим заместителем", - заявил журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Портнов обратился со своими аргументами по угрозам в адрес журналистов "Радио Свобода": они приняты к сведению, - ОП

Офис президента нашел время для встречи с адвокатом и журналистом Портновым. Надеюсь, они укажут, кто именно встретился с ним, - журналист Ткач 01

Ранее в Офисе президента сообщили, что Портнов обратился со своими аргументами по угрозам в адрес журналистов "Радио Свобода": они приняты к сведению.

Напомним, экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

Источник: https://censor.net.ua/n3160312
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский,Портнов,Богдан,Рябошапка,Пристайко,Бойко,Мертветчук,Бакаев,одного поля ягоды,проватные малоросы и предатели Украины они должны не то что руководить ключевыми постами а сидеть,тем более урка Портнов с его лексиконом переплюнул самых отпетых зеков
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зеЛя уже одной ногой на ростове...вместе с остальной зелеНой падалью
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у него как у Абдуллы из песка только голова и осталась....
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Максим, не стоит свои гейские фантазии выносить на форум.
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Ткача уязвило.Портнов получал инструкции,как посильней потроллить Схемы. продажные.
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О як, після того, як вибрали Зе, і під його крила посвповзалось все ригівське лайно, "Схеми" стали продажними? Бяки, чесного, скромного, тактовного "журналіста" портнова ображають
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Зеленский,Портнов,Богдан,Рябошапка,Пристайко,Бойко,Мертветчук,Бакаев,одного поля ягоды,проватные малоросы и предатели Украины они должны не то что руководить ключевыми постами а сидеть,тем более урка Портнов с его лексиконом переплюнул самых отпетых зеков
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Шановний пане Михайло Ткач немає причини нити і жалітися ви зробили це разом з 73%. Ви працювали із дня в день наближаючи цей прекрасний момент так що скарги і претензії тут недоречні. Сподіваюсь ви зможете намазати на хліб продукт котрий виробляли останні декілька років наближаючи цей день.
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Ткач такой же "журналист", как и портнов. .
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слушай сюда гамемнон спрячся в анал портнова и не высовывайся мразына
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tZE inform, Хроника одного Президента ... 18.11.2019 г.
Президент страны Зеленский двое суток отсутсвовал в общественном пространстве. Причины неизвестны.
Источник в Феофании - "Печень. Тяжело. Не давите. Вы ж понимаете..."
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Так. Аргентинці додумались в кокаїн добавляти антигельмінтик для собак. На печінку і справді шкідливо.
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кока, кажеш? А комбінація з етилом? Як?
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О, то взагалі самогубство. Але, гадаю, хвилюватися ні про що. Зеленський багата людина і купить собі нову печінку за необхідності.
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А что,портнову за шесть лет было предьявлено хоть одно обвинение? Офіс президента знайшов час для зустрічі з "адвокатом і журналістом" Портновим. Сподіваюся, вони вкажуть, хто саме зустрівся з ним, - журналіст Ткач - Цензор.НЕТ 3446
ах нет...ну тогда зачем эти вопли ....


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его просто нужно было пристрелить как пса шалудивого.
и не морочиться.
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Зебіли з ворогом, зрадником України час зустрітись ви найшли і доволі терміново, а з патріотами, захисниками України зась. Зебіли, у Вас вороги України, колоборанти, терористи в пріоритеті. ВИ ЇМ СПРИЯЄТЕ.
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Видимо, идет подготовка к возвращение Януковича в Украину ....
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Какой он на хрен журналист!Сученок хитро сделанный и скользкий слизняк по жизни!
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Можете себе представить степень влияния украинофоба и подонка А. Портнова (портянка, андрей-гей) на Офис Президента, если они об этом пишут отдельное сообщение. Портнов -это такой же враг Украины (только внутренний), как и медведчук, шарий, шуфрич, бойко, богдан, шефиры, ермак.
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Портнов-це продукт Порошенко. На ту суку якраз прокурори Порошенко мусили завести справи і тоді це падло не посміло б навіть ніс суди сунути. Але договорняк бариги з ригами все змінив. А чому та **** тепер так вільно ходить в Україні, яку він ненавидить, та погрожує не лише журналістам а і прокурорам, а ті прокурори взяли язик в дупу та лише скімлять? Це вчже питання до нової адміністрації і особисто до Рябошапки.
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Опущенцы... Наша власть и ОПа опущенцы...
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Ну что зелено-быдло ! считаю, это ваша перемога, которую вы за 5 лет вымолили.
Полируйте яниковы пеньки, гладьте червонные труселя, пахан ваш скоро возвращается !
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