 Офис президента нашел время для встречи с "адвокатом и журналистом" Портновым. Надеюсь, они укажут, кто именно встретился с ним, - журналист Ткач

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошо, что Офис президента Зеленского нашел время для встречи с адвокатом и журналистом Андреем Портновым, для заслушивания его позиции и для публикации отдельного сообщения с изложением позиции адвоката и журналиста Андрея Портнова. Уверен, что Офис президента Зеленского сделал бы так же если бы на месте адвоката и журналиста Андрея Портнова был бы любой другой адвокат или журналист или частное лицо. Уверен, что факт этой встречи никак не говорит о влиянии Андрея Портнова на Офис президента Зеленского и отдельных его работников. Надеюсь, официальное представительство дополнит сообщение и укажет кто именно встретился с адвокатом и журналистом Андреем Портновым. Да, Кирилл Тимошенко? Не каждый день бывший заместитель администрации президента встречается с действующим заместителем", - заявил журналист.

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Ранее в Офисе президента сообщили, что Портнов обратился со своими аргументами по угрозам в адрес журналистов "Радио Свобода": они приняты к сведению.

Напомним, экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.