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 Происшествия, Общество
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Все про:избиение (9347) Львов (3558) призыв (513) военкомат (185)

 Жители дома во Львове избили сотрудника военкомата, пришедшего забирать призывника

Сегодня жители дома №2а по улице Татарской во Львове избили офицера Сиховского районного военного комиссариата, пришедшего забрать призывника.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского областного военного комиссариата.

"Во время оповещения одного из призывников, который не появлялся в военный комиссариат, согласно действующему законодательству, военнослужащими военкомата была вручена повестка гражданину, который живет на втором этаже многоэтажного дома. По просьбе призывника пойти взять личные вещи ему была предоставлена ​​такая возможность. В это время призывник позвонил своим друзьям этажом выше. Сосед, который спустился, будучи в состоянии алкогольного опьянения предложил представителям военкомата выйти для беседы на улицу. Во время движения по лестнице данное лицо нанесло офицеру несколько ударов руками в голову. После того, как военнослужащий потерял равновесие продолжил наносить удары ногами в голову. Впоследствии к драке присоединился коллега из той же квартиры третьего этажа", - отмечается в сообщении.

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Когда офицер добрался до улицы, там проезжала патрульная машина полиции.

"Увидев ее обидчики скрылись в себе в квартиру и продолжили угрозы из окна. Личность одного из нападавших предварительно установлена. Военнослужащий военкомата обратился с заявлением в Галицкий райотдел полиции и 8-ю больницу Львова, где ему была оказана медицинская помощь. Предварительно угрозы жизни и здоровью нет. Чем руководствовался нападающий и правовые последствия данного поступка будет устанавливать полиция", - сообщили в пресс-службе.

Жители дома во Львове избили сотрудника военкомата, пришедшего забирать призывника 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3160310
 
   
 Топ комментарии
 
У Пети был лозунг - "Армія! Мова! Віра!" Напомните, какой лозунг был у Шута. Что-то кроме "Мы их сделали" нечего и вспомнить
Жители дома во Львове избили сотрудника военкомата, пришедшего забирать призывника - Цензор.НЕТ 9628
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у чувака был выбор - служить в армии или кормить клопов в сизо...и он его сделал..., а вообще, нах такие призывники..., должна быть альтернатива...
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Когда писал в тырнете что надо воевать до последнего живого кацапа и не допустить капитуляции - но что-то пошло не так..
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Що військкомат прицепився до хлопця?Він може бажає стати президентом.Мешканці будинку у Львові побили співробітника військкомату, який прийшов забирати призовника - Цензор.НЕТ 4992
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Нормальная реакция, когда у руля страны сцыкло и уклонист.
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А кто ж защищать державу будет, если уже даже Львов , который хотел воевать до перемоги, прячется от призыва?
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А кто же господа хорошие будет воевать до последнего украинца.Это же ваш лозунг.
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До последнего рашиста на моей земле. Не болей, ванятка...
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В нас розповідають казочки за Швейцарію,Швецію чи Ізраїль.А на ділі береть на призовну службу найбільше з сіл і райцентрів.Так исильну армію непобудуєш,в москалів все те саме.Не можуть українці убити в собі москаля.
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Корумпована злодійська влада намагається зберегти хорошу міну при поганій грі. Набір мішеней для донбаських снайперів і мінометників з гранатометниками - це, звичайно, справа патріотична і благородна, але вже нема тих, хто в це ще вірить. Можна розмахувати руками, бити себе кулаками в груди і головою до стіни, але змінити вже нічого не вдасться. Обставини виявилися сильнішими за нас. Ось і нова влада виявилася не тою, якої багатьом хотілося, і народ, виявляється, ніяк не може визначити свою природу і відмінність від населення.
Тому загадувати наперед вже не треба - крива кудись виведе.
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Читаю коменти і весь час виникає запитання:-,,Господи! Ну,за які такі ,,подвиги,,ти дав оцим бидло-свинопасам найкращі землі,повноводні ріки, прекрасний клімат,багатющі недра та все інше, щоб вони могли жити на цій землі заможно та щасливо?,,Адже все йде до того,що отримане майже 30 років тому ,,на халяву,, вони найближчим часом прої...уть до канцуря!
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тю, так про это скабеева уже пол дня расказвает , львов рулит.
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Ну если у нас клоун - трус и дезертир будем кормить чужую армию но это будет дороже
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