 Жители дома во Львове избили сотрудника военкомата, пришедшего забирать призывника

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского областного военного комиссариата.

"Во время оповещения одного из призывников, который не появлялся в военный комиссариат, согласно действующему законодательству, военнослужащими военкомата была вручена повестка гражданину, который живет на втором этаже многоэтажного дома. По просьбе призывника пойти взять личные вещи ему была предоставлена ​​такая возможность. В это время призывник позвонил своим друзьям этажом выше. Сосед, который спустился, будучи в состоянии алкогольного опьянения предложил представителям военкомата выйти для беседы на улицу. Во время движения по лестнице данное лицо нанесло офицеру несколько ударов руками в голову. После того, как военнослужащий потерял равновесие продолжил наносить удары ногами в голову. Впоследствии к драке присоединился коллега из той же квартиры третьего этажа", - отмечается в сообщении.

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Когда офицер добрался до улицы, там проезжала патрульная машина полиции.

"Увидев ее обидчики скрылись в себе в квартиру и продолжили угрозы из окна. Личность одного из нападавших предварительно установлена. Военнослужащий военкомата обратился с заявлением в Галицкий райотдел полиции и 8-ю больницу Львова, где ему была оказана медицинская помощь. Предварительно угрозы жизни и здоровью нет. Чем руководствовался нападающий и правовые последствия данного поступка будет устанавливать полиция", - сообщили в пресс-службе.

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