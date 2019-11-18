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 Женщину, которая пыталась продать двух собственных малолетних детей за $35 тыс. на Хмельнитчине, осудили на 4 года, - прокуратура

В Хмельницкой области к 4 годам тюрьмы приговорили женщину, которая пыталась продать своих малолетних детей за $35 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.

Досудебным расследованием установлено, что женщина, преследуя корыстные мотивы, решила осуществить незаконную сделку относительно своих детей - 7-летнего мальчика и 5-летней девочки.

Передачу малышей другой семье горе-мать "оценила" в $35 тыс.

При получении части этой суммы в размере $10 тыс. и 10 тыс. грн в июне прошлого года злоумышленница была задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По результатам рассмотрения обвинительного акта в указанном уголовном производстве лицо признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (незаконное соглашение относительно малолетних детей) Уголовного кодекса Украины.

Приговором Хмельницкого горрайонного суда осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160306
 
 
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Відсидить 4 роки, а потім що буде робити?
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У Коломойський намагається продати Україну за 100 млрд. баксів і йому нічого!
От що значить бути євреєм, євреям все можна!
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