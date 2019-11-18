 Написание законопроекта об особом порядке самоуправления в ОРДЛО будет происходить после "Нормандской встречи", - Разумков

"Я надеюсь, что Министерство иностранных дел разделяет позицию президента, также как и Верховной Рады, что написание этого законопроекта будет происходить после "Нормандской встречи", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также высказал надежду, что встреча лидеров стран "Нормандской четверки" даст ответы на многие существующие в обществе вопросы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все понимают, что война в Украине - это глобальная проблема и ее последствия трудно переоценить, - Разумков на встрече со спикером Сейма Литвы

"И создаваться этот законопроект будет, как сказал президент, совместно: Верховная Рада, Офис президента и общество", - отметил спикер.

Разумков отметил, что не стоит обвинять народных депутатов в отсутствии работы над законопроектом.

Как сообщалось, закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО заканчивает свое действие 31 декабря 2019 года.