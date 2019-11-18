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 Политика Украины
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 Написание законопроекта об особом порядке самоуправления в ОРДЛО будет происходить после "Нормандской встречи", - Разумков

Законопроект об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет разрабатываться после встречи лидеров стран "Нормандской четверки", заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я надеюсь, что Министерство иностранных дел разделяет позицию президента, также как и Верховной Рады, что написание этого законопроекта будет происходить после "Нормандской встречи", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также высказал надежду, что встреча лидеров стран "Нормандской четверки" даст ответы на многие существующие в обществе вопросы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все понимают, что война в Украине - это глобальная проблема и ее последствия трудно переоценить, - Разумков на встрече со спикером Сейма Литвы

"И создаваться этот законопроект будет, как сказал президент, совместно: Верховная Рада, Офис президента и общество", - отметил спикер.

Разумков отметил, что не стоит обвинять народных депутатов в отсутствии работы над законопроектом.

Как сообщалось, закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО заканчивает свое действие 31 декабря 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3160305
 
 
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бреше, значить зевова вже погодився на все
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Він багато чого виконав ВЖЕ - Порошенку зачитано обвинувачення , й ***** одразу погодилось на 9 грудня , а що ще в тому списку погоджень?
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Він ще не знає, на що погодився. На нормандській зустрічі йому все пояснять та відправлять виконувати домашнє завдання - приймати закон про особливий статус обдроченців.
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КЕМ?
кто будет диктовать эти...типа законопроекты ?
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т.е. возмете там у Куйла уже написанный ?! Написание законопроекта об особом порядке самоуправления в ОРДЛО будет происходить после "Нормандской встречи", - Разумков - Цензор.НЕТ 2826
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Авжеж, після... отримання вказівок, чи взагалі проекту закону.
А після зустрічі підготовка полягатиме у перекладі з москальської на державну. Написание законопроекта об особом порядке самоуправления в ОРДЛО будет происходить после "Нормандской встречи", - Разумков - Цензор.НЕТ 503
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Песков расстроится... Ему сказали говорить, что закон должен быть подписан до встречи. Он все это время везде проталкивал эту идею. И тут появляется мсье Разумков и посылает Пескова нахер. Очень жду реакции Пескова! Просто интересно, как он теперь выкрутится.
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Гниды таки гнут свое. Лучшее средство от плесени любого цвета это огнемет
Написання законопроєкту про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО відбуватиметься після "Нормандської зустрічі", - Разумков - Цензор.НЕТ 851
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Особливий статус для дамбвабве може бути тільки один - позбавлення громадянства, принаймні на 5 років. Потім іспит на громадянство і отримання права голосу.
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Ух ти ... "Володимир Зеленський у передвиборчій програмі каже, що йде в президенти тільки на один термін, «щоб змінити систему заради майбутнього», обіцяє бути чесним та відданим Україні. Перший законопроект, який він планує ініціювати, - про народовладдя.
«У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії», - йдеться в програмі."
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А что уже деокупирован донбасс,Украина контролирует границы,или днр распущен,или это выборы чтоб для боевиков их сделать то есть узаконить нашими руками и снять ответственность с мордора?
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