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 Работников нефтегазового добывающего управления, которые присвоили почти 2,5 тонны нефти, осудили на Буковине, - прокуратура

В Черновицкой области осудили трех человек за присвоение почти 2,5 тонн нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой области.

Установлено, что на протяжении августа-сентября 2015 указанные лица незаконно присвоили почти 2,5 тонны неучтенной нефти, перевезли указанную продукцию на территорию домохозяйства одного из участников группы, где в подпольном цехе перерабатывали нефте-сырец на дизельное топливо, с целью дальнейшей его реализации.

"Приговором Выжницкого районного суда Черновицкой области к 5 годам 6 месяцам лишения свободы приговорено должностное лицо предприятия "Надвирнанафтогаз" ПАО "Укрнафта", а двух его сообщников до 3 лет 6 месяцев и 4 лет лишения свободы соответственно, за присвоение нефти.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160299
 
 
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2,5 тонны нефти ... от вони головні винуватці ерабежу країни ...не олігархічні ******** що розікрали країну не крадчук з чучмою ...
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Украл гвоздь - тюрьма, украл железную дорогу- место в парламенте...
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Великі злодії та шахраї в Україні не ******* кишенькових злодіїв. Тому сидять тільки ті, що не вміють ворувати мільйонами. Така природа "української влади".
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Ого, а ешелони сировини куда діваються? Лічильник виключили і пішло.
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Украл 2,5 тонны нефти - ты вор и уголовник.
А если украсть 18,293 тыс.тонн? кем тогда будешь?
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убытки нанесли, злодеи, ~ $1 тыс. теперь "порядним людям", типа стефанчука, нечем за теще за квартиру за сентябрь заплатить. i "новим лiцам" теперь в конверт покладут на 2 бакса меньше.
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