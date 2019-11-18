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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2529) Портнов (481) Ткач Михаил (11) Офис Президента (168)

 Портнов обратился со своими аргументами по угрозам в адрес журналистов "Радио Свобода": они приняты к сведению, - ОП

Офис Президента принял к сведению аргументы Андрея Портнова в конфликте с журналистами "Радио Свобода". Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте продолжит рассмотрение ситуации

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Адвокат и журналист Андрей Портнов обратился в Офис Президента Украины с реакцией на рассмотрение жалобы журналистов "Радио Свобода". Конфликтная ситуация между ним и работниками "Радио Свобода" на днях обсуждалась на заседании Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте. По словам Андрея Портнова, именно поэтому он решил также обратиться в Офис Президента и Совет с просьбой принять во внимание его аргументы. Андрей Портнов подчеркнул, что обеспокоен угрозой свободе слова и препятствием его адвокатской и журналистской деятельности, поскольку является штатным телеведущим канала "112 Украина" и имеет официальное редакционное задание. По его словам, аргументы журналистов проекта "Схемы" о том, что он якобы является публичным лицом, не имеют под собой законных оснований, ведь, согласно закону о предотвращении коррупции, таким лицом является гражданин - государственный служащий или гражданин, после пребывания которого на государственной службе не прошло трех лет", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По факту высказываний Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода" открыто уголовное производство, - Нацполиция

"У меня прошло шесть лет после государственной службы. Я не политик, государственный служащий, член политической партии, депутат любого уровня. В связи с этим я считаю, что это полугодовое наблюдение за мной является проведением в отношении меня незаконных оперативно-технических действий под видом журналистской деятельности. Ведь если за шесть месяцев не представляется ни один сюжет, то это наблюдение и незаконные оперативно-технические действия", - сказал Андрей Портнов.

Он добавил, что постоянная слежка за ним препятствует также его адвокатской деятельности, ведь если все его встречи фиксируются, то мало кто захочет стать клиентом такого адвоката.

"В Офисе Президента приняли к сведению аргументы Андрея Портнова и заверили, что Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов объективно рассмотрит эту ситуацию с учетом всех обстоятельств, изложенных обеими сторонами конфликта, ведь беспристрастность в исследовании всякой вещи чрезвычайно важна для репутации этого нового консультативно-совещательного органа при главе государства", - отметили в ОП.

"Напомним, на прошлой неделе Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов заслушал информацию о расследовании производств об угрозах журналистам "Радио Свобода" и обнародования их персональных данных. Представители Национальной полиции и Министерства внутренних дел сообщили, что 6 ноября было открыто уголовное производство на основании информации о том, что бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов совершил действия, направленные на воспрепятствование законной журналистской деятельности, а именно - опубликовал на своем канале в мессенджере "Телеграмм" персональные данные водителя съемочной группы "Радио Свобода", которая расследует его деятельность. В рамках расследования допрошены журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач и водителя автомобиля съемочной группы. Вместе с тем в Нацполицию также поступило заявление представителя Андрея Портнова о препятствовании его профессиональной деятельности как журналиста и сборе конфиденциальной информации о нем", - отметили в ОП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент "Радио Свобода" Флай осудил давление и угрозы "Схемам" со стороны Портнова и призвал правоохранителей отреагировать

Ранее экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

Источник: https://censor.net.ua/n3160298
 
 
 Топ комментарии
 
давайте уже наградим портнова орденом..
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Рінад Аметов бажає його генпрокурором.
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Рінад Аметов бажає його генпрокурором.
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Ой, він президентом бажає мати Сраліна.
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жестокий ты какой то - орден на шею и в реку - да - но он таки - не хороший ,да.,редиска реальная))
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наверно это редакционного задание от 112 анала
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8.11.19 10:22
Буду превращать в кусок говна, выверну наизнанку: как Портнов угрожает сотрудникам ГПУ. ФОТО

https://censor.net.ua/news/3160206/budu_prevraschat_v_kusok_govna_vyvernu_naiznanku_kak_portnov_ugrojaet_sotrudnikam_gpu_foto
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Лучше бы менты "приняли" этого подонка. Ублюдки из ОП ему разве что медаль повесят.
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мешало, что все 5 лет это были менты из рашки, так как он именно там сидел.
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Тебе уже ответили на твой глупый вопрос.
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У журнашлюх ноль шансов . Ещё и компенсацию заплатят... Не зря же Портянка живёт в подвале у Бабломойского..
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Не зря же Портянка живёт намотаной на ноґє у Бабломойского..
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А дальше, как в том анекдоте - "Мальчик сам виноват!"
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Мендель і Богдан також ненавидять "Радіо Свобода". Зате вони ******* портнова та дубинського, бо ті гавкають у вірному напрямку.
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оно психически ненормальное ...от портянки одна опасность -может вилкой ткнуть
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Это какая-то пародия, этот "комитет". Ну, клоуны! Мда.
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это просто на канале 112 такая журналистская этика.
и такие же редакционные задания
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очередной "аргумент" портнова журналистам Радио Свобода:
Портнов звернувся зі своїми аргументами щодо погроз на адресу журналістів "Радіо Свобода": їх узято до відома, - ОП - Цензор.НЕТ 6157

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Портнов погрожує не тільки журналістам. Співробітникам Генпрокуратури...

"Слідство.Інфо", роздруківки повідомлень з телефону

https://www.slidstvo.info/investigations/ya-tebe-v-klittsi-vozytymu-i-pokazuvatymu-nache-mavpu-yak-portnov-pogrozhuye-pravoohorontsyam/?fbclid=IwAR2ObYL5NNeWrZ-Lb0HQdY6M_iPviTv6G-4aLJ2vn-kVIZqDKvh7781AVAk
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Ще б не прийняв.
Звісно прийняв, бо хазяїн і звільнити може. Портнов звернувся зі своїми аргументами щодо погроз на адресу журналістів "Радіо Свобода": їх узято до відома, - ОП - Цензор.НЕТ 1468
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Ответьте мне пожалуйста на вопрос: Шария в Украине уже нет. Почему до сих пор есть Андрей Портнов? Кто его покрывает, что он такой прямо неприкасаемый?
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Скоро ще й Азіров повернеться з Овочем... Портнов звернувся зі своїми аргументами щодо погроз на адресу журналістів "Радіо Свобода": їх узято до відома, - ОП - Цензор.НЕТ 9375


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А скажи пожалуйста, когда Портнов вернулся в Украину?
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не знаю, я не пограничник, я в его паспорт не смотрел. А в чем проблема?
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Ну чо. Виплатять компенсацію в пару сотень тисяч баксів за паплюження честі і гідності Портянки. Конфіскують в виплату штрафу все майно і викинуть жити на теплотрасу.
Зато не Порошенко який пресував свободу слова.
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Зебіли дограєтесь. ОТАК ПОСТУПОВО ЗДАЮТЬ УКРАЇНУ АГЕНТАМ АГРЕСОРА.
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Roman Zaitsev
Помните, как в 2016 году Зеленский в Юрмале сказал, что "Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть, готова принять в любом количестве с любой стороны"?

Прошло три года и оказалось, что это не Украина, а он - Зеленский, как актриса из немецких фильмов готов принять в любом количестве и со всех сторон.
Вот американский посол в ЕС так и говорит своему Президенту: "сделает все, что вы ему скажете" и готов лизать вам зaндицу.
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коли цього реального ворога України запраторять за грати??? А не бойових генералів, волонтерів, воїнів, патріотів, та інших справжніх громадян України?
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