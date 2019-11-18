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Все про:ВР (24022) жилье (641) компенсации (279) ЧЕСНО (22) Стефанчук Руслан (97)

 Вице-спикер Верховной Рады Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним", - "ЧЕСНО"

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа") снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЧЕСНО".

Стефанчук подавал ежегодную декларацию за 2018 г. как заместитель директора государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности". По данным его декларации, Стефанчук проживали в квартире площадью 101,8 кв.м в 2012 году. Квартира принадлежит Татьяне Ситарук. Жена Стефанчука имела до бракосочетания фамилию Ситарук, о чем свидетельствуют данные из соцсетей. Также, по информации журналистов, Татьяна Ситарук является матерью жены первого заместителя спикера парламента.

В комментарии "ЧЕСНО" Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире: "В этом году я плачу арендную плату за это жилье. Ее арендодатель платит налоги в порядке, предусмотренном законодательством ..."

На вопрос о том, платит ли Стефанчук за аренду помещения матери жены, он ответил, что платит "арендодателю по договору - владельцу квартиры".

"Право выбрать квартиру для проживания, как и место проживания - это мое право как арендатора", - сказал он.

При этом Стефанчук среди 120 народных депутатов 9 созыва, которые получили компенсацию за жилье из госбюджета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" предлагает Раде развивать пять ключевых направлений народовластия, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/n3160292
 
 
 Топ комментарии
 
бл...ть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

и больше нечего добавить Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним", - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 2574
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есть что, - жлобство высшей степени
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Зато баригу мальдівського прогнали, правда, дибіли?
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Бедные сироты, тяжелое наследие царского режима
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на 7 лярдів зменшили субсидії! на наступний рік українцям!! А всі ці роки зєлєбєніна Лєна отримувала субсидію на квартиру в Кривому Розі! Ці дріб'язкові скаредні жиди , маючи мільонні статки на оффшорних рахунках, нагло отримували субсидію, як "нєімущіє"!!! І про це ані гу-гу!!! Тепер навіть вирішили тотально перевіряти бабусь та дідусів, реально потребуючих допомоги держави, на законність отримання пільг!!!! Згоріть у пеклі, вилупки!!! разом зі своїм крадієм-олігархом бєнєю, якого прокурор не збирається(як сам заявив) віддавати правосддю Америки, яке точно винесе справедливий вердикт цьому з'їхавшому з розуму ненаситному вилупку!! А в нас суди тільки повертають йому майно! За те, що обкрадав державу і людей роками!!! За те, що має мільярдні борги перед бюджетом!!Для якого приймає продажний уряд спеціальні "бєніни" закони про пільги для його заводів-пароходів!!!
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Козёл жадный! Сколько тебе надо, что бы нажраться. Нам и нахрен не нужны такие "безплатные" слуги народа!
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А хто нам розповість скільки із "слуг народу" вже отримали службове житло у Києві і скільки розпочали процедуру зняття статусу "службова"?
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а "мародьора" - в турму!! А якже. До речі Стефанчуку доплата положенна. В армії напевно півтори пайки давали.
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и если б он такой был один....
по моему ему надо еще и компенсацию на питание от государства...(или лечение, что уже компенсируется)
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Сам у себе наймає квартиру. Вірогідність того, що квартиру оформив на тещу = 99,99%
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