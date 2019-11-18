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 Политика Украины
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 Все понимают, что война в Украине - это глобальная проблема и ее последствия трудно переоценить, - Разумков на встрече со спикером Сейма Литвы

Литва вместе с другими государствами предпринимает усилия для восстановления мира на востоке Украины, поскольку понимает, что война является глобальной проблемой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в начале встречи со спикером Сейма Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом в понедельник в Киеве.

"Мы хорошо понимаем, что те события, та война, которая идет в нашем государстве, не является исключительно нашей проблемой. Она сегодня является глобальной проблемой и её последствия трудно переоценить. И Литовская республика, и многие другие государства, понимая это, объединяют усилия для сохранения и восстановления мира", - сказал Разумков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160291
 
 
 Топ комментарии
 
Как вы собираетесь достигать мира, если агрессор требует капитуляции ?
Идиотов выбрали... они и сами о войне только полгода назад узнали.
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Эту проблему понимают только страны, находившиеся под советской оккупацией
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Так війна в Україні, чи війна рф проти України?
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Эту проблему и последствия скорее всего недооценивают.
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Как вы собираетесь достигать мира, если агрессор требует капитуляции ?
Идиотов выбрали... они и сами о войне только полгода назад узнали.
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Капитуляция произошла в 2014-м с подписанием "минских договорняков" Порошенко.
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Для тебе, воєн дивану, вона і не починалася.
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Дай відповідь на питання, бо одразу зливатись негарно. Що таке капітуляція? Це припинення збройного спротиву і здача територій офіційно підтверджені підписами воюючих сторін. Так ще раз питаю- війна ще у 2014 скінчилась?
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Если не вся война то первая ее фаза закончилась точно.
Я думаю, что слудующая будет в ближайшею весну после окончания строительства СП2
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Ласковая Ксения, почему ты начала писать по-русски?
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Милая Ксения, хотя бы на меня не злись. Это же не сложно.
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Хорошо, Ксения, я понял что ты не злишься на меня. Спасибо!
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Зе-стратеги своими тупыми действиями не отдаляют войну - а приближают ее...
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Негативный рейтинг Зеленского впервые превысил позитивный.


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Эту проблему понимают только страны, находившиеся под советской оккупацией
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Та й то не всі. Україна, схоже, так і не зрозуміла. Alas.
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Так війна в Україні, чи війна рф проти України?
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тебе же главный босс беня уже не раз сказал, что это гражданский конфликт.. а виновата во всём америка !
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как это он не сказал "гражданская война" аш удивительно. думаю через месяц -другой скажет а зезомби будут согласно кивать
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Ну не поворачивается ватный язык сказать"агрессия рф", ну что поделать? Природу не обманешь.
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конечно.. им же еще парламентами дружить
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Для Украины это должно стать слоганом для войны с русней : "Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим." - Голда Меир, уроженка Киева и премьер-министр Израиля с 17 марта 1969г.
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******* хлопчикувате, кажи не "війна", а "російсько-українська війна"! Курвінок розумковатий! 😠
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