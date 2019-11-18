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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Газпром (2933) Нафтогаз (2780) Россия (74299)

 "Газпром" предложил "Нафтогазу" заключить договор о транзите газа сроком на 1 год и отказаться от всех претензий в международном арбитраже

"Газпром" 18 ноября направил НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Россия".

В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Кроме того среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за нарушение экономической конкуренции; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Также "Газпром" ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

"Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Марошу Шефчовичу", - уточняет "Газпром".

Напомним, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года. Украинская сторона при поддержке Еврокомиссии предлагает заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам сроком на 10 лет и с определением объемов газа, достаточных для эффективной работы ГТС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша уведомила "Газпром" о намерении не продлевать контракт на покупку газа после 2022 года

Источник: https://censor.net.ua/n3160287
 
 
 Топ комментарии
 
и выплатить еще премию газмясу за такое мирное предложени???
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Не удивлюсь, если нанешнее руководство Нафтогаза уберут и поставят тех, кто на такое согласится
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Апупєвшиє казламордиє лаптєноги! ПТН ПНХ!
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и выплатить еще премию газмясу за такое мирное предложени???
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Не удивлюсь, если нанешнее руководство Нафтогаза уберут и поставят тех, кто на такое согласится
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100% не успевает газпром начать работу Северного потока-2 к 1 января 2020 года!!!! отсюда и эти качели)))
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Даже если успеют. Они не прокачают те объемы
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У нас есть Труба, пусть в него качают с такими условиями!
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и выплатить еще премию газмясу за такое мирное предложение???
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Відмовитись від 3 лярдів, щоб заробити 3 лярда. Ідіотська пропозиція.
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Вышлите им в ответ солёного огурца пососать...
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якщо знову повірять кацапам і погодяться--будуть повними дурнями на все що залишилось життя. рано, чи пізно своїми потоками кацапи нас жахнуть.
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Пукин продолжает вести себя, как хозяин полного контакта?...
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шановний, треба казати "*****, йди *****-ла-ла-ла-ла!!!"
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от хитрозроблені свинособаки: там багатомільярдні позови, і є великий шанс їх виграти.
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И качать газ будем бесплатно год?
Ну что Зелупа, ты понял какие в кремле амбициозные планы насчет Украины? И ты еще так рвешься на нормандские переговоры с ******? Хоть представляете до чего вы там с ****** договоритесь?
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А ЧТО ПОНЯЛ ТЫ, ЖИДКИЙ ВЫСЕР БОРОВА ПЕТИ ?
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Бесплатно газ Газпром на год не предлагает ещё?
Подождем.
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заманчивое предложение - простите нам 3 лярда, чтобы мы спокойно могли достроить потоки и послать вас... хотя сейчас из=за того что не успели построит и капает пеня - есть козырь в переговорах, если зеля просерит это буде дважды лох
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Я даже не сомневаюсь, что ЗЕ-шайка подмахнет этот договор не задумываясь.
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Во властных кругах ето называется откат. Зелупа подписывает ето соглашение рассказывая лохторату какае ето перемога и как ето выгодно Украине а на свой личный счет в Панаме получает от ***** кругленькую сумму с восемью-девятью нулями. Вот поетому нашим ворам-олигофренам и выгоднее больше сотрудничать с Рашкой и Таежным союзом которые дают откаты чем с цивилизованной Европой где все по честному и открыто.
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ТАК ТЫ КТО, ****** БОРОВА ПЕТИ ИЛИ ЕГО ЖИДКИЙ ВЫСЕР ?
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На жаль, в "цивилизованной Европе" НЕ "все по честному и открыто.".
Але там принаймні, досягнуті умови чітко й прозоро виконуються. а не змінюються "на обум Лазаря".
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Откаты снижают коррупцию. А тебе хотелось бы на работе получать деньги или просто "спасибо"?
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"...отказаться от всех претензий в международном арбитраже" ... никуясе !!! да там исков на 20 млрд. долл. а транзит на год приносит только 3 млрд.долл. которые по принятому закону Зе даунами будет получать не государство - а частная фирма..
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Ни в коем случае не соглашаться! А где будут Кобелев и Витренко харчеваться?! Они уже 42 миллиона баксов себе насчитали, мамам перевели, хотя выплат от кацапов еще нет и, скорее всего, не будет.
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так ты кацапам готов всё простить, лишь бы Коболев лимон не получил?
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Правда вам смешно? А ведь Зелупа и ***** сойдутся где то посередине. Будем качать газ 2 года но в пол цены за транзит.
Вы только представьте за кого ***** имеет Зелупу и Украину что бросает такую кость.
До капитуляции Украины осталось 3 недели
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Хазяин нынешнего гидранта что-то такое и предлагал...
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хазяин сказал кацапы дают 100 мыльярдов и сразу)))))
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Какие коварные. Через год они все дела с европейцами по Северному потоку уладят и прощай мама Коболева?)
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По моему простить надо сумму большую, чем получит "Нафтогаз" всего за этот год контракта.
Надо соглашаться.
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они откровенно стебутся над ЗЕнеЛОХом, им по приколу смотреть, как он готов выполнять любую дичь предложенную РФ.
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Газпрем и вся балалайня оптом идут на йух навсегда! Аминь!
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куєсос владімір согласітся с прєдложєнієм росії.
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Если ***** намекнёт ЗЕкловуну что может не дать ему лизнуть сапога в Нормандском формате то ЗЕкловун сразу на всё согласица.
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очень заманчивое предложение...., надо соглашаться....
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щас зекерманычи начнут рассказывать, что это очень выгодное предложение...и экономика сразу взлетит на 140%...
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Вы же хотите мира? Ето видимо одно из условий *мира*.
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Зеля вже готовий приймати з любої сторони?
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Ну это проявление слабости от Газпрома. Эту зиму ЕС переживёт за счёт украинских газохранилищ. А в следующем году на всю мощность заработает СП2. Видимо это притворство, от Газпрома создают видимость, что они такие добренькие.
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На всю мощность лишь пылают газпромовские пердаки.
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Наглость кацапов пределов не имеет. Они будут проваливаться в преисподнюю и при этом выставлять свои дикие хотелки
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Ми пробачаємо кацапам їх борги, відмовляємось від усіх претензій , а вони за це ОДИН рік, до запуску північного потоку, покористуються нашою трубо. А через рік ми можемо порізати трубу на металобрухт і залисшитись без газагону і без МЛРДів доларів, які ми, з якогось переляку, пробачимо ворогам. Цікаво, під яким соусом фсб- ий ермак з дристайкою будуть втюхувати нам цю "перемогу"? "Мирлюбойценой"
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Факт в тім що втюхають. ЗЕ-бидло ще й аплодуватиме.
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А якщо Ху-ло скаже що це необхідна умова для нормандської зустрічі? Невже бубочка відмовить?
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"Конструктив" по кацапски. Послать бы их нах в официальном предложении.
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Нынешняя власть сама такой контракт не заключит, он ей не нужен сто лет в обед, другое дело что может надавить та самая "весьмирснами" Европа, которая без российского газу год или сколько там будет строиться поток - не протянет.
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Да нет они быкуют по принципу-блефуй,проси максимально и в ходе переговоров типа путём уступок получишь желаемое, просто надо понять где для грязьпрома желаемое
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Дах пішов, повернутися не обіцяв. "Газпром" запропонував "Нафтогазу" укласти договір про транзит газу терміном на 1 рік і відмовитися від усіх претензій у міжнародному арбітражі - Цензор.НЕТ 5294
Засуньте собі в дупу цю пропозицию, та на одних судах Україна стільки заробить, скільки на транзитах за попередні роки не заробила. І точно років на 5 уперед. "Газпром" запропонував "Нафтогазу" укласти договір про транзит газу терміном на 1 рік і відмовитися від усіх претензій у міжнародному арбітражі - Цензор.НЕТ 256
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Согласятся же, чтоб людей не морозить, скриньте сейчас начнут кукарекать как они за нас переживают.
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они с нашими говорят, как с дурочками. они реально думают, что Украинцы не видят сути развода???
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ровно на годик, а там уже в обход будет готово 2 нефтепровода и пик боеготовности армии рашкостана. Надо быть тупым бакланом дабы соглашаться!!! Не говоре вообще о целесообразности таких переговоров и договоров да еще и с такими требованиями!
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якщо це виставити як однуц із умов зустрічі члєнограя з пуйлом, то безхребетне простить аж бігом...
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Да пошлите вы на хрен хоть один раз этот газпром вместе с европой! Пусть теперь у них голова болит как транспортировать российский газ в европу! Вы же видите, что европа ничего не хочет решать по этому вопросу. А ФРГ даже наоборот сделала ещё одно послабление по "северному потоку -2". Вот вам и двуличная сильная озабоченночсть пани Меркель! Такое ощущение, что нам нужен транзит газа больше, чем европе. Как начнут зимой отмараживать себе яйца, быстро прибегут в Украину и всё подпишут в течения одного дня! И никаких прощений долгов! Никаких! Надо хоть один раз посадить пуйло на своё место!.
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Думаю что советники Госдепа уже написали, как должен поступить Зеленский, а он просто сыграет грустного или веселого клоуна согласно их сценарию... "Газпром" запропонував "Нафтогазу" укласти договір про транзит газу терміном на 1 рік і відмовитися від усіх претензій у міжнародному арбітражі - Цензор.НЕТ 5221
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После разрешения от Дании позиция РФ значительно усилилась. Если встанет вопрос о прекращении поставок зимою - Европа будет давить на Украину а не на РФ. И у них есть чем надавить.
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Давить будет Трамп и у него есть чем давить))) "Газпром" запропонував "Нафтогазу" укласти договір про транзит газу терміном на 1 рік і відмовитися від усіх претензій у міжнародному арбітражі - Цензор.НЕТ 6202
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Чем же? Его за последнее время что Европа послала с СП2, что Россия, что Турция, что КНДР с Ираном. Не было на моей памяти такого чтоб США так часто и густо посылали. "Газпром" запропонував "Нафтогазу" укласти договір про транзит газу терміном на 1 рік і відмовитися від усіх претензій у міжнародному арбітражі - Цензор.НЕТ 3761
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А вот Украина не пошлет, она сделает все как надо "Газпром" запропонував "Нафтогазу" укласти договір про транзит газу терміном на 1 рік і відмовитися від усіх претензій у міжнародному арбітражі - Цензор.НЕТ 2071
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Зеленский лучший друг Трампа, он его не подведет "Газпром" запропонував "Нафтогазу" укласти договір про транзит газу терміном на 1 рік і відмовитися від усіх претензій у міжнародному арбітражі - Цензор.НЕТ 4513
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Руководство Нефтигаза уже себе премию насчитало и маме деньги перевело "Газпром" запропонував "Нафтогазу" укласти договір про транзит газу терміном на 1 рік і відмовитися від усіх претензій у міжнародному арбітражі - Цензор.НЕТ 4202 , за выигранный в суде арбитраж, хотя и реальных денег по решению суда так никто с Газпрома и не получил, чтож получается премию придется вернуть или как? "Газпром" запропонував "Нафтогазу" укласти договір про транзит газу терміном на 1 рік і відмовитися від усіх претензій у міжнародному арбітражі - Цензор.НЕТ 4202
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