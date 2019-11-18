 "Газпром" предложил "Нафтогазу" заключить договор о транзите газа сроком на 1 год и отказаться от всех претензий в международном арбитраже

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Россия".
В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
Кроме того среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за нарушение экономической конкуренции; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.
Также "Газпром" ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.
"Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Марошу Шефчовичу", - уточняет "Газпром".
Напомним, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года. Украинская сторона при поддержке Еврокомиссии предлагает заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам сроком на 10 лет и с определением объемов газа, достаточных для эффективной работы ГТС.
Ну что Зелупа, ты понял какие в кремле амбициозные планы насчет Украины? И ты еще так рвешься на нормандские переговоры с ******? Хоть представляете до чего вы там с ****** договоритесь?
Подождем.
Але там принаймні, досягнуті умови чітко й прозоро виконуються. а не змінюються "на обум Лазаря".
Вы только представьте за кого ***** имеет Зелупу и Украину что бросает такую кость.
До капитуляции Украины осталось 3 недели
Надо соглашаться.
Засуньте собі в дупу цю пропозицию, та на одних судах Україна стільки заробить, скільки на транзитах за попередні роки не заробила. І точно років на 5 уперед.