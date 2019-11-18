 Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью могу и хочу, - Елена Зеленская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Елена Зеленская рассказала в интервью VogueUA.

"Я пишу сценарии, как и прежде, - говорит первая леди. - Правда, теперь нужно делить свой день между офисом президента и "Кварталом" и следовать таймингу". Института первой леди в Украине (в отличии, например, от США или Франции) нет: это статус скорее представительский, жена президента не получает зарплату, поэтому может совмещать две работы.

Вместе с тем, она подчеркнула, что не является публичным человеком и предпочитает находиться за кулисами.

"Я непубличный человек. Но новые реалии диктуют свои правила, и я пытаюсь им соответствовать, — говорит Елена. — Не могу сказать, что публичность или общение с прессой для меня стресс. Но я предпочитаю находиться за кулисами. Муж всегда на авансцене, мне же комфортнее в тени. Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты. Это не в моем характере. Но я нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них — возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам. Правда, это не касается публичности моих детей: я и раньше не выкладывала в соцсетях их фотографии, и сейчас не буду".

На вопрос о том, изменилась ли ее жизнь после инаугурации, Елена отвечает: "Жизнь - нет, изменились обстоятельства. Мне не хватает времени наедине с собой. У меня двое детей, поэтому я и раньше редко оставалась одна. Свое пространство у меня было разве что в машине, за рулем. Сейчас меня этого лишили - я всегда с охраной. Для уединения осталась ванная комната (смеется). Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве: они умеют молчать, когда мне нужна тишина, и могут поддержать разговор, если чувствуют, что это надо".

К своему новому статусу, по словам Зеленской, она отнеслась прагматично, хотя поначалу были разные мысли. Общественная нагрузка - личный выбор первой леди, никаких официальных обязательств на этот счет нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Елена Зеленская в Японии ознакомилась с особенностями питания школьников. ФОТО

"Я могла бы жить привычной жизнью и дальше, оградив себя от проблем и информационных атак, но захотела поддержать мужа: ему непросто на эмоциональном уровне и нужен человек, который будет рядом. В том числе и физически: например, стоять рука об руку во время официальных визитов, позируя фотографам со всего мира, — и не портить кадр".

На то, чтобы определиться с первоочередными задачами в статусе первой леди, у Елены и ее команды ушло полгода.

Говорит, что программу во многом формировала субъективно.

"Я выросла в Кривом Роге, живу в этой стране всю жизнь и хорошо понимаю, как много у нас проблем. Но если буду хвататься за все, не получится ничего, поэтому наша команда решила сосредоточиться на конкретных задачах: здоровье детей, равные возможности для всех украинцев и культурная дипломатия".

Главным бонусом своего статуса Елена считает, что первую леди слышат.

"У супруги президента есть возможность общаться с теми, кто близок к власти. Перед первой леди не закрываются двери чиновников. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью, чтобы вторая услышала первых, могу и хочу".