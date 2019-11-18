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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (3671) Елена Зеленская (32)

 Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью могу и хочу, - Елена Зеленская

Супруга президента Владимира Зеленского - Елена - рассказала о том, как изменилась ее личная жизнь, когда Владимир Зеленский стал Президентом Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Елена Зеленская рассказала в интервью VogueUA.

"Я пишу сценарии, как и прежде, - говорит первая леди. - Правда, теперь нужно делить свой день между офисом президента и "Кварталом" и следовать таймингу". Института первой леди в Украине (в отличии, например, от США или Франции) нет: это статус скорее представительский, жена президента не получает зарплату, поэтому может совмещать две работы.

Вместе с тем, она подчеркнула, что не является публичным человеком и предпочитает находиться за кулисами.

"Я непубличный человек. Но новые реалии диктуют свои правила, и я пытаюсь им соответствовать, — говорит Елена. — Не могу сказать, что публичность или общение с прессой для меня стресс. Но я предпочитаю находиться за кулисами. Муж всегда на авансцене, мне же комфортнее в тени. Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты. Это не в моем характере. Но я нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них — возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам. Правда, это не касается публичности моих детей: я и раньше не выкладывала в соцсетях их фотографии, и сейчас не буду".

На вопрос о том, изменилась ли ее жизнь после инаугурации, Елена отвечает: "Жизнь - нет, изменились обстоятельства. Мне не хватает времени наедине с собой. У меня двое детей, поэтому я и раньше редко оставалась одна. Свое пространство у меня было разве что в машине, за рулем. Сейчас меня этого лишили - я всегда с охраной. Для уединения осталась ванная комната (смеется). Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве: они умеют молчать, когда мне нужна тишина, и могут поддержать разговор, если чувствуют, что это надо".

К своему новому статусу, по словам Зеленской, она отнеслась прагматично, хотя поначалу были разные мысли. Общественная нагрузка - личный выбор первой леди, никаких официальных обязательств на этот счет нет.

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"Я могла бы жить привычной жизнью и дальше, оградив себя от проблем и информационных атак, но захотела поддержать мужа: ему непросто на эмоциональном уровне и нужен человек, который будет рядом. В том числе и физически: например, стоять рука об руку во время официальных визитов, позируя фотографам со всего мира, — и не портить кадр". 

На то, чтобы определиться с первоочередными задачами в статусе первой леди, у Елены и ее команды ушло полгода.

Говорит, что программу во многом формировала субъективно.

"Я выросла в Кривом Роге, живу в этой стране всю жизнь и хорошо понимаю, как много у нас проблем. Но если буду хвататься за все, не получится ничего, поэтому наша команда решила сосредоточиться на конкретных задачах: здоровье детей, равные возможности для всех украинцев и культурная дипломатия".

Главным бонусом своего статуса Елена считает, что первую леди слышат.

"У супруги президента есть возможность общаться с теми, кто близок к власти. Перед первой леди не закрываются двери чиновников. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью, чтобы вторая услышала первых, могу и хочу".

Источник: https://censor.net.ua/n3160286
 
 
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Перебьешься. Тебя еще не хватало вместе со своим муженьком людям на головы срать. Посредница,блин.
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Знайшлася перша лядя.Нема інстітуту.Іди ішукай.Хай мене вкрадуть.Якщо воно перша лядя,тоя папа римський.
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Ти, хочаб, навчись писати без помилок, "папа римський" з хліву
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Головне щоб не повторила долю своєї тезки- Олени Чаушеску.
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Щось приготувалась ротом ловити, певно.
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Вспомни что Райка горбачёва умерла от рака или раком история умалчивает
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Супруга зеленского это богдан.
Ленка уже давно за кадром.
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Чомусь верещу від її "вишуканого" стилю Я не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою можу і хочу, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 5245

Я не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою можу і хочу, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 9977
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миллионерша с причудами Я не політик і не маю права втручатися в роботу президента, але стати посередником між людьми і владою можу і хочу, - Олена Зеленська - Цензор.НЕТ 3250
это же Европа ?
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Не пачкайся. З Клоуном завжди зможеш розвестися і взяти дівочу фамілію, але як вступиш в зелене гівно, потім вже ніколи не відмиєшся - он Богословська і Тарас Чорновіл не дадуть збрехати.
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всі так "морозяться" ...майбуть щось знають
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Ти можеш виступити "пасрєдніком" між прутнем блазня та своєю промежиною. Погралися у пріпіздєнта і пєрвую лєді, покривлялись, і досить. Бо висітимеш на сусідніх стовпах з прізідєнтом Каломойшею та його кокаїновим аватаром. Краще займися гімнастикою у прямому ефірі "Кривого" теле-аналу,як твоя попредниця, вальцманова МарЫна
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Нет, народ, что ни говори, а бренд у зеленского зачётный.
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Елена, ты не политик и муж твой не политик, шли бы вы обратно пока не поздно в Квартал.
А то после еще и отвечать придется за то, что натворили.
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Була така Олена вже. Чаушеску прізвище мала.
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А разве зебики выбрали себе гидранта, чтобы между ним и народом была какая-то прослойка. А как же прямое народовластие. Не разрешают бедняге?
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