 Впервые вижу, чтобы публично сообщали о направлении проекта сообщения о подозрении. Дальше можно отчитаться, как Труба съел презерватив Портнова, - Стерненко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет активист Сергей Стерненко.
"Я не люблю пятого президента Украины и считаю, что его есть за что привлечь к ответственности.
Таково мое мнение.
Но.
Впервые вижу, чтобы правоохранительный орган в фейсбуке публично сообщал, что направил проект (!) сообщения о подозрении в орган, осуществляющий процессуальное руководство, как в случае с Порошенко и ГБР.
При этом Портнов выдает это же сообщение даже раньше ГБР.
С таким же успехом Роман Труба может лично анонсировать в телеграмм-канале Портнова все обыски, НСРД (прослушка и т.д.) и другие следственные и процессуальные действия.
Хотя, подождите ... 😏
ГБР может пойти еще дальше и писать сообщения, что следователи Бюро открыли на компьютере программу Word.
Затем должна быть новость, что следователи написали в этой программе пару предложений.
Затем можно выложить отчет о том, что в ГБР на принтере закончились чернила, а также Роман Труба съел на обед презерватив Портнова.
И фотоотчет.
Это будут очень важные новости для уголовных производств".
Вы уж определитесь , кто Вам ненавистнее -- враг Украины , военный преступник и патологический садист ***** , его банда рыгоблевотины типа : Портнова , Лукаш , Мертветчука или коррумпированные ворюги Пепа и Ко.
"Ворюга мне милей чем кровопивца !"
цитата:"провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначеннячленів Вищої ради правосуддя уберезні-травні 2019 року"!!!!!!!!!!!!!!!!!! ******* вам в дупу!!! Це ж немає до чого більше прискіпатися, так вигадати таку юхню, що на вуха не налазить!!! Вже чіплялися до відпочинку Пороха за його власні кошти-нуль!! А тут нову причепку знайшли...Після заяв зєлєЧМОніки на весь світ про 100%-го СВОГО прокурора всі ці сатанинські хороводи кругом особи 5-го президента, зрозуміло, є помстою реального кукловода бєні за "Приват"(і не тільки), і ця жидяра з трусів вилазить, щоб запраторити Пороха за грати!!! Гниль зєлєгнійна!!! А ще сцються окропом, бо бояться запланованих акцій протесту на 21 листопада!!! Хочуть обезглавити рух опору капітуляції, засадивши Пороха хоть на цей час!!!! Чим більше репету в цій зєлєгнійній зграї парашинських шакалів, тим більше усвідомлюю весь жах вибору зєлєбєні замість Порошенка президентом!!! Коли все летить в прірву, всі досягнення за ці 5 років! І знову нас пхають в стойло до кремлівського улусу!!!! Коли руками 73% затурканого серіалами та бєніних фейконовин, вбивають Україну!
Как слышу эту блевотину , типа Стерненко-убийца так сразу переключаю канал . Бо никто и никогда из этих нелюдей не озвучит очевидный факт , что убийство самого киллера это уже 3-й эпизод покушения на Стерненко .
Я всё время ********* портнову в сердцах говорю -- ёпатыный ****** в дупу ********* , ты чего всё время забываешь упомянуть , что Стерненко после второго покушения еле оклемался в больничке !?