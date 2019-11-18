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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17885) Портнов (481) Стерненко (58) Труба (189) ГБР (705)

 Впервые вижу, чтобы публично сообщали о направлении проекта сообщения о подозрении. Дальше можно отчитаться, как Труба съел презерватив Портнова, - Стерненко

Очень необычно, что правоохранительный орган в Фейсбуке публично сообщает о направлении проекта сообщения о подозрении в орган, осуществляющий процессуальное руководство, как в случае с пятым президентом Петром Порошенко и ГБР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет активист Сергей Стерненко.

"Я не люблю пятого президента Украины и считаю, что его есть за что привлечь к ответственности.

Таково мое мнение.
Но.

Впервые вижу, чтобы правоохранительный орган в фейсбуке публично сообщал, что направил проект (!) сообщения о подозрении в орган, осуществляющий процессуальное руководство, как в случае с Порошенко и ГБР.
При этом Портнов выдает это же сообщение даже раньше ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресс-служба Порошенко о подозрении ГБР: конвульсии Трубы перед отставкой

С таким же успехом Роман Труба может лично анонсировать в телеграмм-канале Портнова все обыски, НСРД (прослушка и т.д.) и другие следственные и процессуальные действия.
Хотя, подождите ... 😏

ГБР может пойти еще дальше и писать сообщения, что следователи Бюро открыли на компьютере программу Word.
Затем должна быть новость, что следователи написали в этой программе пару предложений.
Затем можно выложить отчет о том, что в ГБР на принтере закончились чернила, а также Роман Труба съел на обед презерватив Портнова.
И фотоотчет.

Это будут очень важные новости для уголовных производств".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР направило в ГПУ проекты сообщения о подозрении Порошенко и представления в Раду о снятии неприкосновенности. У Порошенко это назвали "конвульсиями Трубы"

Источник: https://censor.net.ua/n3160285
 
   
 Топ комментарии
 
При этом Портнов выдает это же сообщение даже раньше ГБР.

вопросы ?
без вопросов.......
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Зеля приговор Украине. ВСЕ.
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Уйдет клоун, а Украина была и будет.
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Цензор и Бутусов в дружеский отношениях с Турчиновым -- не самый худший из сторонников Пепы .
Вы уж определитесь , кто Вам ненавистнее -- враг Украины , военный преступник и патологический садист ***** , его банда рыгоблевотины типа : Портнова , Лукаш , Мертветчука или коррумпированные ворюги Пепа и Ко.
"Ворюга мне милей чем кровопивца !"
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Наизбирала быдлота немытая 73 процентная "немародеров"...
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Зато теперь все будут следить что напишет Стерненко .
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Іноді люди говорять самі, а не через піськових.
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насправді підозра стосується засідання рнбо, як відповідь на рішення оаск щодо привату на користь бєні. але лохам у вуші вкладуть потрібну інфу, ті самі готові зробити себе вчергове
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проект підозри(щоб вам, гниди, пусто було!)
цитата:"провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначеннячленів Вищої ради правосуддя уберезні-травні 2019 року"!!!!!!!!!!!!!!!!!! ******* вам в дупу!!! Це ж немає до чого більше прискіпатися, так вигадати таку юхню, що на вуха не налазить!!! Вже чіплялися до відпочинку Пороха за його власні кошти-нуль!! А тут нову причепку знайшли...Після заяв зєлєЧМОніки на весь світ про 100%-го СВОГО прокурора всі ці сатанинські хороводи кругом особи 5-го президента, зрозуміло, є помстою реального кукловода бєні за "Приват"(і не тільки), і ця жидяра з трусів вилазить, щоб запраторити Пороха за грати!!! Гниль зєлєгнійна!!! А ще сцються окропом, бо бояться запланованих акцій протесту на 21 листопада!!! Хочуть обезглавити рух опору капітуляції, засадивши Пороха хоть на цей час!!!! Чим більше репету в цій зєлєгнійній зграї парашинських шакалів, тим більше усвідомлюю весь жах вибору зєлєбєні замість Порошенка президентом!!! Коли все летить в прірву, всі досягнення за ці 5 років! І знову нас пхають в стойло до кремлівського улусу!!!! Коли руками 73% затурканого серіалами та бєніних фейконовин, вбивають Україну!
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Ватные ублюдки хотят самого Стерненка привлечь за то , что он не дал наемному убийце себя убить и убил его первым .
Как слышу эту блевотину , типа Стерненко-убийца так сразу переключаю канал . Бо никто и никогда из этих нелюдей не озвучит очевидный факт , что убийство самого киллера это уже 3-й эпизод покушения на Стерненко .

Я всё время ********* портнову в сердцах говорю -- ёпатыный ****** в дупу ********* , ты чего всё время забываешь упомянуть , что Стерненко после второго покушения еле оклемался в больничке !?
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До этого он какого-то узбека возле пивной порезал. Узбек-киллер, это же смешно.
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Хорошая и надежная крыша у Стерненко. Даже Шарик не может ее пробить еще со времен Луценко. Даже вдова убитого им не смогла попасть на аудиенцию к двум генпрокурорам, а Сережа двери к ним ногой открывает.
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Мухоморы крайне вредны, не стоит ими злоупотреблять ибо на своей странице фейсбука можно еще и не такое написать.
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