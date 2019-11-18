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 За рубежом
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Все про:Беларусь (2913) выборы (23066) ОБСЕ (3829)

 Выборы в Беларуси не отвечали демократическим стандартам, - ОБСЕ

Прошедшие в Белоруссии 17 ноября парламентские выборы не соответствовали демократическим стандартам, заявила специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

"Парламентские выборы не соответствовали важным демократическим стандартам", - сказала Седерфельт на пресс-конференции в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она также отметила, что "ПАСЕ разочарована тем, что Беларусь не выполняет рекомендации по улучшению избирательного процесса". При этом Седерфельт считает, что "выборы были хорошо организованы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы в парламент состоялись во всех округах Беларуси, первая сессия пройдет 6 декабря, - глава ЦИК Ермошина

По предварительным результатам парламентских выборов в Беларуси, в нижнюю палату национального парламента - Палату представителей не прошел ни один оппозиционный кандидат, пишет dw.

Согласно этим данным, в нижнюю палату Национального собрания избраны представители Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, а также общественного объединения "Белая Русь". Все из них поддерживают политику властей. В прошлом созыве Палаты представителей работали два оппозиционера - Анна Канопацкая из Объединенной гражданской партии и Елена Анисим из "Товарищества белорусского языка".

Отмечается, что в новом парламенте Беларуси будут работать экс-министр информации Лилия Ананич, дипломаты Андрей Савиных, Валерий Воронецкий, мисс Беларусь Мария Василевич, глава Белой Руси Геннадий Давыдько, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

Выборы Палаты представителей, которая состоит из 110 депутатов, проводятся в одномандатных округах по мажоритарной системе.

Источник: https://censor.net.ua/n3160283
 
 
 Топ комментарии
 
Слово "выборы" и Белоруссия не совместимы.
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А вони хочуть виборів? Я сумніваюся.
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Диктаторской стране это не удивительно тоже самое в Рассии творится. Там один фарс, а не выборы.
выборы не легитимны и власть не легитимна..все сфальсифицировано.
Оппозицию не допустили к выборам.
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Америка помоги Беларусам!!! Ну жалко их, хорошие они люди -работящие и добрые!!!
Никак нам от коммуняк этих не избавиться!! Вот прилипла же зараза!!!
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продолжайте и поэтому мы их признаем
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Слово "выборы" и Белоруссия не совместимы.
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А вони хочуть виборів? Я сумніваюся.
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Я часто переглядаю Белсат (щоб послухати білоруську мову). І часом ловлю себе на думці, що навіть на Белсаті в багатьох журналістів-ведучих наявна велика частка совковости. Звісно, що таке є і в Україні. Тут канали "коломИйських". Але ж на Белсаті?
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А почему не все бойцы на передовой говорят на украинском?
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Я ж тут не про мову казав, а про совковість. Тих, хто мав би Білорусі допомагати вилазити з совка. Це не докір, а спостереження.
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"Согласно этим данным, в нижнюю палату Национального собрания избраны представители Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, а также общественного объединения "Белая Русь". Все из них поддерживают политику властей. .
Источник:https://censor.net.ua/n3160283"

А наши "оппозиционеры" её даже как оппозиционную называли....
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Вибори в США теж не відповідають стандартам Білорусі.
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Диктаторской стране это не удивительно тоже самое в Рассии творится. Там один фарс, а не выборы.
выборы не легитимны и власть не легитимна..все сфальсифицировано.
Оппозицию не допустили к выборам.
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Лука сЛУКАвил про "посиневшие пальцы", которыми он НЕ БУДЕТ держаться за власть. Вибори в Білорусі не відповідали демократичним стандартам, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8653
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В Украине демократия, но патриоты сами ей не рады. Всех обзывают зебилами и малоросами.
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