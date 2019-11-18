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 Террористы на Донбассе усиливают передовые подразделения за счет военнослужащих РФ, - разведка

Командование Вооруженных сил Российской Федерации усиливает передовые подразделения соединений и частей террористических группировок на Донбассе, в том числе и за счет российских военнослужащих и наемников, которые ранее были судимыми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ усиливает передовые подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в т.ч. за счет российских кадровых военнослужащих и наемников, которые призываются повторно во избежание уголовной ответственности за преступления, совершенные после увольнения со службы.

При этом с указанными лицами перед направлением на передовую проводятся инструктажи с вручением разработанных российскими пропагандистами специальных методичек о поведении в случае необходимости общения с представителями Миссии ОБСЕ и международных СМИ.

В то же время через неконтролируемые Украиной участки границы продолжается поставка оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160280
 
 
 Топ комментарии
 
...У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...

Т.Г. Шевченко 1847 р.
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Зебобіки! Наказуйте відводити війська, щоб росіянам було де будувати свою фортифікацію.
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Свято место пусто не бывает. Отводим украинские войска- приходит "русский мир".
Терористи на Донбасі підсилюють передові підрозділи за рахунок військовослужбовців РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 134
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Зебобіки! Наказуйте відводити війська, щоб росіянам було де будувати свою фортифікацію.
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Ти вже запіздав це зробити, тому закидуй їх своєю зеленою падаллю.
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не..только порохоботами. надо же чтоб от того шлака хоть какая-то польза была
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Що ти там закидати хочеш, якщо ти після себе винести не можеш?
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Ти можеш використовувати лише свої зелене лайно. Поспішай, бо і цього не буде.
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ты лучше иди помогай сивой свинье не стать петухом))
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У меня дежавю или эта новость всплывает каждый месяц.
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Этот не дежавю. Расходный материал у кацапни убывает и прибывает. Туда "груз200",назад свежее мясо. "Ротация" по свиноруски в течение 5 лет,
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Монику на нары ! Предатели пошли вон на передовую с вашими лозунгами «просто перестать стрелять»
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Отводим,отводим-не отвлекаемся. Блеать,какой-то маниакальный самозакоп в исполнении зеленых,не иначе.
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...У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...

Т.Г. Шевченко 1847 р.
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Да кому это надо? Спроси ЗЕ, или Сивоху с Ермаком, они это читали когда?
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Но почему молчат боевые офицеры ? Ясно ,что происходит предательство шоблой каломойского Где все патриоты и здравомыслящие оппозиционеры в Раде?
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"патриоты и здравомыслящие оппозиционеры в Раде" на жаль не мають ніякого впливу, бо їх дуже мало, всього 8,10% - 23 мандати.

"Я знаю дуже мало патріотичних організацій, які не продадуться Коломойському, якщо він захоче їх купити, - каже Дмитро Корчинський. - Тому Марш проти капітуляції 14 жовтня Зеленського не налякав, бо позапарламентські патріотичні організації не об'єднані, вони ненавидять ЄС Порошенка, тому що ЄС пройшла у Раду вони ні. На виборах всі вони працювали на Зеленського проти Порошенка, одні відкрито, інші приховано".
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Неужели русские не понимают , чем они занимаются!!!! Неужели такие безмозглые все!!!
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Якраз кацапи то добре все розуміють. "Всё идёт по плану".
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Скорее ето украинцы безмозглые если думают что если они устали от войны то наступит мир. А рузкие еще в 2014 году все понимали и все знали что именно Рашка захватила и крым и дамбас. но разумеется на камеру валяли дурака что ничего не знают. Ето они называют рузкой смекалкой. Как говорит всегда *****, рузкие говорят одно а делают другое.
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Свято место пусто не бывает. Отводим украинские войска- приходит "русский мир".
Терористи на Донбасі підсилюють передові підрозділи за рахунок військовослужбовців РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 134
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Немного уточню. Сейчас на дамбасе в предвкушении переговоров Зелупы и ***** и в результате отвода войск ВСУ и признании Украиной ОРДЛО, происходит то же самое что происходило 6 лет назад после захвата ********** крыма. А именно, замена боевиков регулярной армией РФ, а боевиков переправка дальше в глубь Украины с целью разкачки войны и захвата новых территорию в новых областях.
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Рвуть наші міни та гранати ціх криворуких схиблених покидьків, за один тільки жовтень 96 орків подохли обісравшись. Кацапура сциклива не воїн, була би в Українського військового керівництва політична воля, гнали б ціх вилупків до Воронежа, але ж солдату й досі не доводять що армія це і е головний державно-політичний важіль.
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