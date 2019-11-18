 Террористы на Донбассе усиливают передовые подразделения за счет военнослужащих РФ, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ усиливает передовые подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в т.ч. за счет российских кадровых военнослужащих и наемников, которые призываются повторно во избежание уголовной ответственности за преступления, совершенные после увольнения со службы.
При этом с указанными лицами перед направлением на передовую проводятся инструктажи с вручением разработанных российскими пропагандистами специальных методичек о поведении в случае необходимости общения с представителями Миссии ОБСЕ и международных СМИ.
В то же время через неконтролируемые Украиной участки границы продолжается поставка оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
Т.Г. Шевченко 1847 р.
"Я знаю дуже мало патріотичних організацій, які не продадуться Коломойському, якщо він захоче їх купити, - каже Дмитро Корчинський. - Тому Марш проти капітуляції 14 жовтня Зеленського не налякав, бо позапарламентські патріотичні організації не об'єднані, вони ненавидять ЄС Порошенка, тому що ЄС пройшла у Раду вони ні. На виборах всі вони працювали на Зеленського проти Порошенка, одні відкрито, інші приховано".