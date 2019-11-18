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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (24022) жилье (641) компенсации (279) ЧЕСНО (22)

 Нардепы новой Рады получили более 3 миллионов гривен компенсации за жилье, - "ЧЕСНО"

С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЧЕСНО" со ссылкой на Портал открытых данных ВРУ.

Согласно статье 35 Закона "О статусе народного депутата Украины", депутаты ВРУ получают компенсацию на наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от границ города.

Хотя на Портале открытых данных указано, что это сумма за октябрь, на сайте транзакций денежных средств есь более подробная информация о выплатах, в частности о том, какого периода они касаются. Некоторые депутаты получали возмещение за два месяца, остальные - за один.

Например, 18 нардепов получили по 41 600 грн, что, скорее всего, свидетельствует о предоставлении компенсации за жилье за ​​два месяца (20 800 грн за каждый).

Нардеп от "Слуги народа" Александр Кабанов подал ежегодную декларацию за 2018 как кандидат в депутаты ВРУ. Среди объектов недвижимости Кабанов и его жена задекларировали проживания в квартире в Киеве площадью 75 кв.м 2015 года. Владельцем указан Борис Нахманович Шефир, брат сценариста "Квартала-95" и помощник Владимира Зеленского.

Также на конец 2018 г. в собственности Кабанова был недострой - квартира в Гостомеле (входит в 30-километровую зону). Впрочем, в комментарии Движению "ЧЕСНО" нардеп сообщил, что его дом еще строится, а в квартире Шефира он больше не проживает. Компенсацию использует для аренды жилья в Киеве.

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Первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук подавал ежегодную декларацию за 2018 г. как заместитель директора государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности". По данным его декларации, Стефанчук проживали в квартире площадью 101,8 кв.м 2012 года, принадлежащий Татьяне Ситарук. Жена Стефанчука имела до бракосочетания фамилию Ситарук, о чем свидетельствуют данные из соцсетей. Также, по информации журналистов, Татьяна Ситарук является матерью жены первого заместителя спикера парламента.

В комментарии Движения "ЧЕСНО" Руслан Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире: "В этом году я плачу арендную плату за это жилье. Ее арендодатель платит налоги в порядке, предусмотренном законодательством ..."

На вопрос о том, платит ли Стефанчук за аренду помещения матери жены, он ответил, что платит "арендодателю по договору - владельцу квартиры".

"Право выбрать квартиру для проживания, как и место проживания - это мое право как арендатора", - сказал он.

Также на момент избрания народным депутатом в Киеве жил внефракционный нардеп-кнопкодав Александр Ковалев, за которого проголосовали 220 избирателей. Впрочем, декларацию как кандидат на должность он не подавал, поэтому нельзя точно сказать, обладает ли он имуществом.

Движение "ЧЕСНО" попыталось взять у Ковалева комментарий в кулуарах Верховной Рады, но нардеп отметил, что он ничего не брал, на этом фоне попросил показать удостоверение журналиста и даже устав.

Напомним, что НАПК рекомендовало подавать декларации новоизбранным народным депутатам только с апреля 2020 года. Это делает невозможным проверку наличия жилья у нардепов в пределах 30-километровой зоны от столицы.

Источник: https://censor.net.ua/n3160278
 
   
 Топ комментарии
 
совершенно с Вами согласен
на всю каденцию бесплатное общежитие гостиничного типа (поближе к месту заседания...чтоб сэкономить еще и на автопарке))) ...а потом - нах домой
никаких ведомственных квартир (которые потом почему-то остаются в собственности) никакой компенсации - слугам (обобщающее понятие)))) это не положено! ))))
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Ну, епоха бідності для них таки закінчилася...
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Ну, епоха бідності для них таки закінчилася...
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как они заколебали со своим жильем. В малометражки из вселять нужно временно, а как депутатство закончится, по домам пусть разъезжаются. Нардепы новой Рады получили более 3 миллионов гривен компенсации за жилье, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 9786
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совершенно с Вами согласен
на всю каденцию бесплатное общежитие гостиничного типа (поближе к месту заседания...чтоб сэкономить еще и на автопарке))) ...а потом - нах домой
никаких ведомственных квартир (которые потом почему-то остаются в собственности) никакой компенсации - слугам (обобщающее понятие)))) это не положено! ))))
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они должны иметь место для нарушения табу..
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в смысле - "комната для отдыха по-взрослому" ?))))
та ну! это за территорией....в кустах))))) там и папарацци подтянуться)))))

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Что-то мне подсказывает, что когда рассчитывался размер зарплаты депутатов, туда уже вошла плата за жилье. То есть, дополнительная компенсация (во всяком случае, в полном размере) - это повторная плата за одно и то же. Размер зарплаты депутата (ЗП+надбавка = 63 тыс. грн. - информация от депутата А. Гончаренко) должно с лихвой хватить на любое жильё в Киеве, тем более в пригороде.
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А зебобікам компенсували втрачений час?
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це питання буде вічним, поки не побудують 200 квартирний будинок зі статусом службового на час каденції.
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Угу, они к концу каденции приватизируют через суд. Это жИ классика
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😆згоден з Вами. Причому комуніздять усі, незалежно від партійної належності...
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Так його під кінець каденції виведуть з-під юрисдикції ДУС, і стане він приватною власністю. Схема вже налагоджена.
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Так уже были служемные дома и квартиры. Слуги народа их прихватизировали и продали. Нардепы новой Рады получили более 3 миллионов гривен компенсации за жилье, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 5605
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якщо на це є політична воля--не виведуть, а якщо давати подарунки за вірну службу--то це вже було.
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Что происходит с нашим любимым президентом?У него слова и дела не дружат совсем.
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он с головой не дружит, а ты про слова и дела
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"Лица НОВЫЕ над городом кружатся,
С тихим шорохом на плечи нам лАжаться.... " Нардепы новой Рады получили более 3 миллионов гривен компенсации за жилье, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 9257

сколько еще будут гадить на голову народа ?
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Ты ба. Эпоха бедности и правда закончилась.
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Бедняжки. Опять во власть одних бездомых и малообеспечиных набрали. Даже квартиру не могут себе снять и депутатские значки купить. Поставьте хоть перед ВР шляпу пускай прохожие украинцы кидают мелочь нашим слугам народа.
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Закон старые, нормы старые
В прошлой Раде было так же только ещё хуже
Сейчас хотя бы 120 человек
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ну вот и ПОКРАЩАННЯ НОВЫХ ЛИЦ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Сейчас хотя бы 120 человек"
и берут в конвертах всего-то по 5 тыщ зелени - нищеброды


но народу и олигархам платить нужно меньше - уже хорошо Нардепы новой Рады получили более 3 миллионов гривен компенсации за жилье, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 6909
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Кацап, ты не можешь выучить слово «покращення»?

Видели уже «жити по-новому». Мародерам из БПП наверное Зеленский мешал все 5 лет убрать эту норму
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Сидіть собі там спокійно - можете дрокати і з лярвами вошкатись, за це все даплатить нарід. Нардепи нової Ради отримали понад 3 мільйони гривень компенсації за житло, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 2
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А теперь Порошенко зе мешает? Сказочный ...
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поистине "из грязи - в князи". А как насчет коммуналки?
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На халяву мля😎. Це ж бо не прості смертні українці...
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я даже не удивлюсь если они тайно получают субсидии
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Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что некоторые тайно посещает любовницу (ну или синагогу)
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Володя, где сокращение дупутатов? Почему, даже в кацапской Думе, 450 дупутатов, хотя населения намного больше? А у нас еще и отпали дупутаты Крыма и Донбасса. Похоже, что у Вовочки язык, мозг и совесть совсем не связаны между собой, или чего там не хватает.
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