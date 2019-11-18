 В деле о захвате украинских кораблей Россия должна заплатить компенсацию, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявила спикер МИД Екатерина Зеленко.
"Прошло 358 дней с момента захвата кораблей, России понадобилось полгода, чтобы вернуть их. Хотя, согласно приказу Международного суда, РФ должна была сразу их вернуть. Впереди еще проверка, в каком состоянии корабли", - отметила Зеленко.
Она добавила, что несмотря на возвращение кораблей 21-22 ноября в Гааге состоится суд о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов.
"Мы решим каким образом будет проводиться процедура. Россия нарушила международное морское право и должна заплатить компенсацию ", - сказала спикер МИД.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Сегодня, 18 ноября украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" начали движение в направлении материковой Украины.
"Чому ми такі дурні?
Бо у нас ЗЕленский.
А чому у нас ЗЕленський?
Тому що ми дурні"
..опять надурили, Порох виноват
- нужно посмотреть вот эти видео...(
отменная лексика великорусского матерного, в Украине так не говорят
где акт сдачи-приемки?
где назависимые *********** с фото-видео фиксацей ?
Сколько слов ты выучил за свою длинную и бездарную жизнь ?
неужели 73 мухи еще не поняли,
что опустили ниже плинтуса )))))))))))))
за ответственное хранение вещдоков???
моника фактически признало правоту рф в керченской истории )))))))))))))
А так иранцы возвращали заблудившихся американцев вместе с их катерами, например.
И воспринималось это нормально в мире!
В 2014 году сколько кораблей забрали из Севастополя? Десятки. И никто это не оценивал как отсутствие агрессии.
Слушания в Международном трибунале ООН по морскому праву состоялись 6 ноября[74], 22 ноября трибунал огласил решение о временных мерах: «Российская Федерация должна незамедлительно освободить судно Arctic Sunrise и всех людей, которые были арестованы, под финансовые гарантии в размере 3,6 миллиона евро со стороны Нидерландов»[75]. В ответ официальные представители РФ заявили, что Россия намерена «никак не реагировать» на решение Международного трибунала[76].
12 ноября все обвиняемые были переведены из следственных изоляторов Мурманска и Апатитов в Санкт-Петербургские СИЗО. Согласно заявлению, распространенному УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Жалоб и заявлений от указанных граждан не поступало»[77]. 15 ноября ввиду приближения окончания срока содержания под стражей Следственный комитет РФ выступил с требованием продлить на три месяца сроки задержания членов экипажа[78], через несколько дней, 18 ноября, под залог в размере 2 млн рублей были освобождены Андрей Аллахвердов, Денис Синяков и Екатерина Заспа, арест австралийца Колина Рассела был продлён до 24 февраля[79]. Впоследствии под залог вышли все арестованные. Последним, 28 ноября, по решению Городского суда Санкт-Петербурга, рассматривавшего апелляцию адвокатов Greenpeace, был выпущен Колин Рассел[80].
В декабре Нидерланды во исполнение решения Международного трибунала предоставили банковскую гарантию за «Арктик Санрайз», однако власти России оставили судно под арестом[81]. Позже юрист Гринпис России М. Крейндлин высказал мнение, что «демонстрируя неуважение к международному морскому праву, Россия создает проблемы своим собственным судовладельцам, которые однажды тоже будут нуждаться в защите»[82].
После подписания закона об амнистии к 20-летию Конституции РФ все члены команды судна «Арктик Санрайз» получили от СКР постановления о прекращении уголовного дела по амнистии[83]. К 29 декабря 2013 года все иностранные члены экипажа «Арктик Санрайз» покинули Россию[84].
В январе 2014 года Россия начала возвращать «Гринпис» залоговые суммы, внесённые за активистов, в то же время ледокол «Арктик Санрайз» продолжал находиться в порту Мурманска[85] пока 6 июня Следственный комитет России не сообщил, что снимает арест с судна: 27 июня экипаж «Гринпис» был допущен на корабль[86]. В то же время значительная часть электронного оборудования, изъятого с корабля, владельцам не была возвращена[87]. 9 августа ледокол вернулся в Амстердам[88].
В октябре 2014 года Следственный комитет прекратил дело в связи с амнистией[89].
Слава Україні!!!