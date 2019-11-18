 В деле о захвате украинских кораблей Россия должна заплатить компенсацию, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявила спикер МИД Екатерина Зеленко.

"Прошло 358 дней с момента захвата кораблей, России понадобилось полгода, чтобы вернуть их. Хотя, согласно приказу Международного суда, РФ должна была сразу их вернуть. Впереди еще проверка, в каком состоянии корабли", - отметила Зеленко.

Она добавила, что несмотря на возвращение кораблей 21-22 ноября в Гааге состоится суд о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов.

"Мы решим каким образом будет проводиться процедура. Россия нарушила международное морское право и должна заплатить компенсацию ", - сказала спикер МИД.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Сегодня, 18 ноября украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" начали движение в направлении материковой Украины.

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