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 Политика Украины
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Все про:корабль (1266) МИД (5203) Россия (74299) Зеленко (44)

 В деле о захвате украинских кораблей Россия должна заплатить компенсацию, - МИД

В Министерстве иностранных дел заявили, что Россия должна выплатить компенсацию по делу о захвате моряков и украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявила спикер МИД Екатерина Зеленко.

"Прошло 358 дней с момента захвата кораблей, России понадобилось полгода, чтобы вернуть их. Хотя, согласно приказу Международного суда, РФ должна была сразу их вернуть. Впереди еще проверка, в каком состоянии корабли", - отметила Зеленко.

Она добавила, что несмотря на возвращение кораблей 21-22 ноября в Гааге состоится суд о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов.

"Мы решим каким образом будет проводиться процедура. Россия нарушила международное морское право и должна заплатить компенсацию ", - сказала спикер МИД.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача Украине военных кораблей не связана с решением трибунала, - пресс-секретарь президента РФ Песков

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Сегодня, 18 ноября украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" начали движение в направлении материковой Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины направил ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя" на оккупированную часть Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/n3160276
 
   
 Топ комментарии
 
правило 73-х:

"Чому ми такі дурні?
Бо у нас ЗЕленский.
А чому у нас ЗЕленський?
Тому що ми дурні"

..опять надурили, Порох виноват В деле о захвате украинских кораблей Россия должна заплатить компенсацию, - МИД - Цензор.НЕТ 8429
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вы русский ?
отменная лексика великорусского матерного, в Украине так не говорят У справі про захоплення українських кораблів Росія має виплатити компенсацію, - МЗС - Цензор.НЕТ 3144
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правило 73-х:

"Чому ми такі дурні?
Бо у нас ЗЕленский.
А чому у нас ЗЕленський?
Тому що ми дурні"

..опять надурили, Порох виноват В деле о захвате украинских кораблей Россия должна заплатить компенсацию, - МИД - Цензор.НЕТ 8429
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чтобы понять кто такие малороссы достаточно выглянуть в окно
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ТЫ ИЗ КАКОЙ ПОМОЙКИ ВЫСКОЧИЛ, ЖИДКИЙ ВЫСЕР БОРОВА ПЕТИ ?
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вы русский ?
отменная лексика великорусского матерного, в Украине так не говорят У справі про захоплення українських кораблів Росія має виплатити компенсацію, - МЗС - Цензор.НЕТ 3144
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Засцав, кацапе, написати свій нік правильним ім'ям свого кумира? Я тобі поможу: Vladimir
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Что зебилы, что порохосрань одинаковая масса, с диагнозом украинцы.
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Хтось із зебобіків вірить, що нова влада отримає компенсацію?
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от мертвого осла уши получите ЗЕБИлы

где акт сдачи-приемки?
где назависимые *********** с фото-видео фиксацей ?
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А ЧТО ТЫ ПОЛУЧИЛ ОТ БОРОВА ПЕТИ, ЖИДКИЙ ВЫСЕР ?
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Вова, повторяешься.
Сколько слов ты выучил за свою длинную и бездарную жизнь ?
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акт есть - на ответхранение ))))
неужели 73 мухи еще не поняли,
что опустили ниже плинтуса )))))))))))))
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а компенсацию за Што?
за ответственное хранение вещдоков???
моника фактически признало правоту рф в керченской истории )))))))))))))
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"повинна" не означає - "зобов'язана"!
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Ржачная история. Компенсация будет. В 2089 году. Может быть...
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Наш МІД цікавий. Чому не говорили про це до повернення кораблів? Зараз рф клала на ці заяви. А от зайняли б принципову позицію... Хоча про що я, у зе з ****** повний контакт і готовність до норманської злучки.
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А ці все на компенсації від кацапні чекають. Дивіться, щоб не вдавилися кацапською компенсацією, виродки.
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Я, в принципе, не упомню, в Военной Истории- ничего подобного. Ну, да, как-то раз японцы вернули рашке, поднятого ими "Варяга", которого, между прочим,- взорвали сами русские. Тут- иное: сдача в плен, потом- возврат из плена невредимых членов экипажа, а потом- и кораблей... Кто знает что-то подобное?! Просвятите, плиз.
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"Варяга" японцы русне вернули (точнее продали) аж через 10 лет после войны.
А так иранцы возвращали заблудившихся американцев вместе с их катерами, например.
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Именно! После войны, став уже союзниками! Так что тут- никакой аналогии. Про заблукавших- просто неинтересно, и рядом не лежало. Здесь- совсем иная история! Рашка признана агрессором, никаких иных толкований нет. Однако!!! Следует возврат всего! Как мне кажется,- это ловушка. В международных инстанциях оценят это как подтверждение отсутствия агрессии.
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Германия выплачивала долгие годы репарации за свою агрессию.
И воспринималось это нормально в мире!
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Где аналогия??? Германия что, в процессе войны, возвращала пленных СССР? Может быть танки, корабли, самолёты возвращала? Я- не упомню.
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Почему про заблукавших аналогия есть - нарушили границу - были задержаны. Потом отпущены.
В 2014 году сколько кораблей забрали из Севастополя? Десятки. И никто это не оценивал как отсутствие агрессии.
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Нарушили границу в нейтральных водах?
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Сначала нарушили, потом ушли в нейтральные воды.
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В "Военной Истории" не припомню, а в истории Международного трибунала нечто похожее есть

Слушания в Международном трибунале ООН по морскому праву состоялись 6 ноября[74], 22 ноября трибунал огласил решение о временных мерах: «Российская Федерация должна незамедлительно освободить судно Arctic Sunrise и всех людей, которые были арестованы, под финансовые гарантии в размере 3,6 миллиона евро со стороны Нидерландов»[75]. В ответ официальные представители РФ заявили, что Россия намерена «никак не реагировать» на решение Международного трибунала[76].
12 ноября все обвиняемые были переведены из следственных изоляторов Мурманска и Апатитов в Санкт-Петербургские СИЗО. Согласно заявлению, распространенному УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Жалоб и заявлений от указанных граждан не поступало»[77]. 15 ноября ввиду приближения окончания срока содержания под стражей Следственный комитет РФ выступил с требованием продлить на три месяца сроки задержания членов экипажа[78], через несколько дней, 18 ноября, под залог в размере 2 млн рублей были освобождены Андрей Аллахвердов, Денис Синяков и Екатерина Заспа, арест австралийца Колина Рассела был продлён до 24 февраля[79]. Впоследствии под залог вышли все арестованные. Последним, 28 ноября, по решению Городского суда Санкт-Петербурга, рассматривавшего апелляцию адвокатов Greenpeace, был выпущен Колин Рассел[80].
В декабре Нидерланды во исполнение решения Международного трибунала предоставили банковскую гарантию за «Арктик Санрайз», однако власти России оставили судно под арестом[81]. Позже юрист Гринпис России М. Крейндлин высказал мнение, что «демонстрируя неуважение к международному морскому праву, Россия создает проблемы своим собственным судовладельцам, которые однажды тоже будут нуждаться в защите»[82].
После подписания закона об амнистии к 20-летию Конституции РФ все члены команды судна «Арктик Санрайз» получили от СКР постановления о прекращении уголовного дела по амнистии[83]. К 29 декабря 2013 года все иностранные члены экипажа «Арктик Санрайз» покинули Россию[84].
В январе 2014 года Россия начала возвращать «Гринпис» залоговые суммы, внесённые за активистов, в то же время ледокол «Арктик Санрайз» продолжал находиться в порту Мурманска[85] пока 6 июня Следственный комитет России не сообщил, что снимает арест с судна: 27 июня экипаж «Гринпис» был допущен на корабль[86]. В то же время значительная часть электронного оборудования, изъятого с корабля, владельцам не была возвращена[87]. 9 августа ледокол вернулся в Амстердам[88].
В октябре 2014 года Следственный комитет прекратил дело в связи с амнистией[89].
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Помню эту историю! Но, тут опять таки- никакой аналогии. В этой истории- ни о каком агрессоре речи не ведется. В этом- вся разница.
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Что же Украина не предложила РФ "финансовые гарантии в размере 3,6 миллиона евро" за корабль???
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По решению Международного трибунала.
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Принцим зеленоцй власти заплатите нам денег с Коломойским и делайте с Украиной что хотите,даже забирайте только 100 млрд стоит
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🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Слава Україні!!!
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Просто жесть. У справі про захоплення українських кораблів Росія має виплатити компенсацію, - МЗС - Цензор.НЕТ 8991 ..У Зеленского согласны с тем, что корабли не вернули, а передали "на ответственное хранение" как речдок? «Передача на ответственное хранение украинской стороне в связи с тем,что их нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется» - кацапо сми
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п.с. Мало того, это заявление МИД рф подтверждает, что ДБР трубы-портнова, не просто ведёт "дело моряков", а ведёт его совместно и в полной координации с российской стороной. пздц
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Екатерина Зеленко скоро будет писать заявление?
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