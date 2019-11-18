 Богдан через АРМА хочет забрать активы Бахматюка, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для DT.UA пишет журналистка Юлия Самаева.
По информации DT.UA, "Петр Порошенко в свое время планировал, доведя эти дела до конца, сбросить агрохолдинг Ukrlandfarming Бахматюка в сервильное Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и взять себе недорого вкусное. Но не стоит надеялся на второй срок и не успел ".
Юлия Самаева пишет, что "интерес к активам Бахматюка АРМА сохраняет по сей день. А контролирует его сейчас, по разным источникам, то Андрей, то Богдан. Не исключаем, что именно это и воскресило расследования НАБУ. К нему, как и к НБУ, тоже есть вопросы ".
Напомним, что НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB банку Олега Бахматюка. Однако Национальный банк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств вкладчикам.
Даже по мнению какого-то DT.UA, "Петр Порошенко в свое время планировал
Как это у тебя лихо лишь предположение о том, что планировал, преобразовалось в смог ?
но и Бахматюк - мало чем от него отличается...
распотрошат не только мелких фермеров, но крупных реальных аграриев
суть реформы: "купи (еще лучше забери) - продай"
Так что не надо ля-ля. Пусть бабло вернет и забирает свои курятники.
https://ua.news/ua/anton-polyakov-rasskazal-za-chto-na-samom-dele-ego-ysklyuchyly-yz-fraktsyy-sluga-naroda/
А теперь эти "иудушки" начинают свою игру. Как эта скороход. Муж с ********. Там людей кинул, сюда приехал. Так что не надо. Просто самые вумные решили что они ТЕПЕРЬ будут сами по себе. Надо содрать с них депутатство и переголосовать. Вот и все. И посмотрим
Вот и надеялись многие, что что-то сделают.
По ВСЕЙ Украине шоколадный глаз развил "игроные залы" - десятками тысяч. При шоколадном глазе беня спокойно опустошил карманы на 5 ярдов баксов. Сбежали все воры.
А так мальчик не плохой только ссыться и глухой. Ну тебе за ВПНом виднее КАК нам тут жить.
Ах да слава свиночолому за поддержку молодежи и не очень. Ипотека всего-ничего 18%. ССУщая мелочь.
И как мы жили без шоколадного глаза?
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Закарпатські прикордонники пропустили до Словаччини 700 кг нелегального бурштину
Як повідомило Mukachevo.net, українців затримали у словацькому місті Кошице біля офісу міжнародної компанії перевезення вантажів DHL Express. Бурштин вони намагалися переправити до Гонконгу.
Контрабанду словацькі митники виявили під час огляду трьох автомобілів. У Skoda octavia було знайдено 288 кг бурштину, у Mercedes-Benz - 36 кг, у ще одній Skoda Octavia - до 374 кг бурштину. Разом - 698 кг за орієнтовною ціною 550 тис. євро.
Розслідування довело, що всі четверо українців приїхали до Словаччини у вівторок, 12 листопада, вранці через українсько-словацький прикордонний перехід «Малі Селменці - Велке Слеменце».
https://zaxid.net/news/
Бахматюк спонсор НФ. Упевнивши його в тому, що Порох йому ворог, партійні функціонери НФ "робили партійну кар'єру". В результаті роздраю між НФ та БПП реформи загальмувалися і обидві сторони конфлікту тепер у сраці.
Ні хто не збиравя забарати у Бахматюка його агрохолдинг, Порх лиш хотів щоб перестали доїти державу, що Клопомойські, що Бахматюки, адже працюваи вони за однаковими схемами, тільки масштаби були різні, у Клопомойського на два порядки більші.
А от євреї заберуть у нього власність залюбки.
И какие "рехформи" шоколадное очко сделал? НИКАКИХ. Раз..л всю страну.
Армия? ЗА НАШИ народные деньги (сам зажал то со своих слепых трастов). Мова? Віра? Віра во что в золтого божка? Как то диссонирую пЭця с продажными попиками и игральтные сатанинские залы по ВСЕЙ Украине. Или нет такого?
Так что пЭцю не вспоминай, это жирная свиноматка бездарно прожравшая 5 лет
https://www.youtube.com/watch?v=F26rjJ56Xjo
https://www.youtube.com/watch?v=W4i1t7UKR9I
Это может остановить танк? НЕТ.
Дальше. Стена в том виде что ты рисуешь готова? Сколько % построено стены?
Против контрабандистов мелких да. Но против армии - ненужная трата денег. Деньги на ветер.
Так что это ты тупой мудак. Идийот
А ви що вважали, що воно прийшло до влади розбудовувати нову вільну Україну?