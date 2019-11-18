 Рецидивист, который выманил у пенсионера более 1,1 млн грн, арестован на 60 суток, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.
8 ноября около 20:30 на городской телефон заявителя с неустановленного номера позвонил неизвестный. Он сказал, что, якобы, дочь потерпевшего сбила мужчину, который сейчас в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении. Для его "лечения" пенсионер передал неизвестному $17 тыс. Менее чем через час заявителю позвонили с сообщением о том, что "пострадавший" в ДТП погиб и нужны еще деньги для решения вопроса о непривлечении его дочери к уголовной ответственности. 81-летний мужчина передал незнакомцу еще $5,4 тыс, 7 тыс. евро и 37 тыс. гривен.
Таким образом, телефонный мошенник путем обмана завладел деньгами на общую сумму 1 109 368 гривен.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники Московского отдела полиции задержали лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 28-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за умышленные корыстные преступления против собственности.
Следователем Московского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 и ч. 4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
1,1 мільйон у зубожілого пенсіонера... намародьоріл...
Це йому не врємєна Гонтарєвої і Порошенко ....
Міг продати і переїхати з міста.
но за "грех" есть вопрос - перед кем "грех" то?
в мире куча религий, и это понятие - разнится.
кто-то говорит шо гоя "грех" не намахать. а кто-то что - не делай другим того шо сам бы себе не хотел.
так что.... ну, я тут, если что, просто поддерживаю т.н. "графа Дракулу". при условии шо если казнят невиновного, то палачи = сами за ним пойдут.
ошибка следствия/подстава/донос и подкидывание вещдоков - тоже ведь могут невиновного угробить.
\\\\\\Следователем Московского отдела полиции Источник: https://censor.net.ua/n3160269\\\\\\
И еще спрашивают - че так живем то..... да "потому что гладиолус".