 Рецидивист, который выманил у пенсионера более 1,1 млн грн, арестован на 60 суток, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

8 ноября около 20:30 на городской телефон заявителя с неустановленного номера позвонил неизвестный. Он сказал, что, якобы, дочь потерпевшего сбила мужчину, который сейчас в тяжелом состоянии находится в медицинском учреждении. Для его "лечения" пенсионер передал неизвестному $17 тыс. Менее чем через час заявителю позвонили с сообщением о том, что "пострадавший" в ДТП погиб и нужны еще деньги для решения вопроса о непривлечении его дочери к уголовной ответственности. 81-летний мужчина передал незнакомцу еще $5,4 тыс, 7 тыс. евро и 37 тыс. гривен.

Таким образом, телефонный мошенник путем обмана завладел деньгами на общую сумму 1 109 368 гривен.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники Московского отдела полиции задержали лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 28-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за умышленные корыстные преступления против собственности.

Следователем Московского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 и ч. 4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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