 В этом эпидсезоне в Украине могут заболеть гриппом от 4,8 до 6,7 млн человек, - ЦОЗ Минздрава

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Так, по данным ведомства, в течение сезона гриппом и ОРВИ переболеет от 4,8 млн до 6,7 млн человек. Эпидемический порог для нового сезона составит 476,7 на 100 000 населения.

Кроме того, согласно прогнозу, ожидаются две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января - начале февраля, с возможным пиком на 4-й неделе 2020 года.

По расчетам ВОЗ, в течение нового эпидемического сезона в Северном полушарии будут циркулировать вирусы гриппа, подобные A / Brisbane / 02/2018 (H1N1) pdm09, A / Kansas / 14/2017 (H3N2), B / Colorado / 06/2017 (линия B / Victoria / 2/87), B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata / 16/88).

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Вместе с тем, в ведомстве сообщили, что в течение отчетной недели (04–10.11.2019) ОРВИ заболели 150 171 человек (66,5% - дети до 17 лет). Интенсивный показатель заболеваемости составил 392,7 на 100 000 населения, что на 17,6% меньше эпидемического порога по Украине.

"В стране отсутствует циркуляция вирусов гриппа", - сказано в сообщении.

Также, за отчетную неделю не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа.

В течение недели против гриппа вакцинировано 34 165 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 125 008 человек.