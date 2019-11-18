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 Общество
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 Закон №0931 грубо ограничивает конституционные права граждан Украины: Заявление Координатора Всеукраинского Собора Турчинова

Закон №0931 относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации в той редакции, которую принял профильный комитет, грубо ограничивает конституционные права граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Координатора Всеукраинского Собора Александра Турчинова относительно попыток законодательного ограничения свободы слова и вероисповедания

"14 ноября на своем заседании Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял редакцию проекта Закона №0931 относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации, пренебрегнув обращением Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, что объединяет 95% религиозного сообщества нашего государства.

Закон №0931 в редакции, которую принял профильный комитет, грубо ограничивает конституционные права граждан Украины, поскольку лишает их права на выражение своих взглядов и убеждений, в соответствии с их мировоззрением и вероисповеданием. Гражданам нашей страны запрещается вне церкви или своего дома высказывать критические замечания относительно агрессивной пропаганды ЛГБТ, любых извращений, ведь за это законом предусмотрено наказание вплоть до открытия уголовного производства.

Внесенные в законопроект №0931 нормы доводят ситуацию до абсурда, лишая религиозные организации права отказывать в трудоустройстве представителям ЛГБТ или иным людям, которые ведут образ жизни, который противоречит общим моральным и церковным канонам. В случае отказа, церкви ждут серьезные штрафы и наказания.

Также законопроект №0931, усиливая нормы по противодействию так называемой "дискриминации", вводит такие новые расплывчатые понятия, как: "виктимизация", "дискриминация по ассоциации", "множественная дискриминация". Учитывая двусмысленность и неконкретность данных понятий, открываются широкие возможности для наказания за любые критические замечания или сообщения в соцсетях о нарушении традиционных для нашей нации ценностей или аморального поведения.

Борьба с "дискриминацией" в данном законопроекте нивелирует основополагающие права человека на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания.

За публичную позицию верующих граждан и родителей, которые заботятся о воспитании своих детей, законодательно предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. То есть любая критика деятельности ЛГБТ-сообщества и аморального поведения приравниваться к преступлению.

Учитывая изложенное, чтобы не допустить ограничения свободы слова, мировоззрения и вероисповедания, обращаемся ко всем фракциям Верховной Рады Украины и внефракционным народным депутатам Украины с призывом не поддерживать проект Закона №0931.

Объединение религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" призывает всех верующих и неравнодушных граждан объединить свои усилия для защиты фундаментальных прав и нравственных основ общества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В вопросах защиты украинской идентичности нельзя сдавать назад, - Турчинов

Источник: https://censor.net.ua/n3160265
 
   
 Топ комментарии
 
Пастор красава. Уже и собор очолить успел Закон №0931 грубо ограничивает конституционные права граждан Украины: Заявление Координатора Всеукраинского Собора Турчинова - Цензор.НЕТ 881 Закон №0931 грубо ограничивает конституционные права граждан Украины: Заявление Координатора Всеукраинского Собора Турчинова - Цензор.НЕТ 2556
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Ця влонтерша просто дура.
Вона, і їй подібні нищили Порошенка, сподіваючись "розчистити електоральне поле", для "своїх". Та не розуміла, що на те поле може вискочити хтось інший.
Тупе створіння з лілнйним чорно-білим мисленням, через таких Україна сотні років потерпає. Це просто прокляття якесь.
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то його основна робота, в снбо був по сумісництву
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Подібних законопроектів у ВР лежить з десяток, але витягли саме цей і саме зараз. Чому? Закон №0931 грубо ограничивает конституционные права граждан Украины: Заявление Координатора Всеукраинского Собора Турчинова - Цензор.НЕТ 3007
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На полном серьезе верить рассказчику смехотворных баек?

понятно что он не верит в эти бредни, НО!
если раз соврамши, то во второй раз - выкуси ты ка, а не получи доверие.
а ведь все эти байки, просто все вместе - бред для стада(в основном для гоев то)
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Минюст зарегистрировал общественный союз "Всеукраинский собор"

Вот так это и следует писать. Общественная организация «Всеукраинский собор»
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«За публичную позицию верующих граждан и родителей, которые заботятся о воспитании своих детей, законодательно предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. То есть любая критика деятельности ЛГБТ-сообщества и аморального поведения приравниваться к преступлению. Источник: https://censor.net.ua/n3160265
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С критикой аморального поведения выступи на партсобрании
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Общественный фонд "Всеукраинский собор"по отмыванию бабла.
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Хоть одного достигли, как в Европе, защита геев, конечно, это самое важное в Украине в данный момент и все этого очень ждали.
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а что зедебилы все з-аконы ДО НИХ оставляют номер и дату регистарии но полностью до 99% переписывают статьи и содержание....
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Відомий волонтер розчарована тим, що голосувала за Зеленського
Источник: https://informator.press/vidomyy-volonter-rozcharovana-tym-shcho-holosuvala-za-zelens-koho/?fbclid=IwAR2Y6mjSiW5MsRjyvJPg7CQjRcuiof6COvMvGkh1Judo4KMaVs2xxK1Q1DQ
"Ну що ж…і антисоціальний бюджет прийняли таки швиденько. Пане президент, а Ви таки брехун ще цинічніший, ніж попередній. Ваш турбо-режим доволі успішно знищує Україну і українців. Так бездумно ще ніхто не працював. А ми так чекали змін на краще. Сумно і ганебно. Я маю право Вас критикувати, бо голосувала за Вас, тому і питати буду по повній", - обурена Шматко. Закон №0931 грубо ограничивает конституционные права граждан Украины: Заявление Координатора Всеукраинского Собора Турчинова - Цензор.НЕТ 9060 .

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Ця влонтерша просто дура.
Вона, і їй подібні нищили Порошенка, сподіваючись "розчистити електоральне поле", для "своїх". Та не розуміла, що на те поле може вискочити хтось інший.
Тупе створіння з лілнйним чорно-білим мисленням, через таких Україна сотні років потерпає. Це просто прокляття якесь.
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Она уже и сама поняла то - дура дурой .Только уже поздно . .
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Не факт. Она обвиняет Зеленского. Признания в том, что у нее мозгов не хватило правильно оценить возможные последствия ее действий и выбора, не видно.
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У неё мозгов точно не хватает, т.к. вспоминает предыдущего президента, на которого лили те, кого она избрала...
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"...А ми так чекали змін на краще. Сумно і ганебно..."
===
Йди ти до дупи. Я пам'ятаю, як ти постійно срала в Тві. Без перестанку. Тепер їж.

Чекала вона змін. Тьху!
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Звинувачує Зеленського у чому? Що їй забракло клепки, щоб зрозуміти, ху є ху і вибрати менше зло?
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Борьба с дискриминацией перевоплотилась в навязывание некоторых идей, запрещающих вольнодумие, свободу изречения. Почему я должна любить некоторые национальности, расы, классы ?
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Можете не любити. Але залишайте свою думку при собі. І всі будуть задоволені. Звісно, що можна говорити все, що Ви думаєте про кацапню. Але то не люди.
Це єдиний виняток з правила.
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"безперестанку" пишеться разом. (I'm GN) Закон №0931 грубо обмежує конституційні права громадян України: Заява Координатора Всеукраїнської Собору Турчинова - Цензор.НЕТ 94
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Почему это вдруг ?
Не нужно ограничивать мои права.
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Бачите, Вам здається, що Ваше право говорити є непорушним. В даному разі Ви належите до більшости. В разі, якщо станеться так, що, реалізовуючи своє право, Ви належатимете до меншости, а хтось захоче за Ваші слова дати Вам по обличчю доброго ляпаса, тоді не дивуйтеся. Закон №0931 грубо обмежує конституційні права громадян України: Заява Координатора Всеукраїнської Собору Турчинова - Цензор.НЕТ 1183 Звісно, що поліція захистить Вас, але не гарантує цілісність Вашого личка.
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Я принадлежу сама себе. А вы пытаетесь ограничить мои права. Запугиванием, угрозами..
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пані, Tommy Lee майже hippie, отже не може нікого залякувати (за винятком хіба що чемного зауваження Памелі Я лише змоделював одну з можливих ситуацій, від якої ніхто не застрахований. Особливо, коли стикається з брутальною силою.
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Брутальную силу может иметь и использовать даже меньшинство.
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Почему вы начали писать на русском. Не заболели часом?
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Є стаття 19 Декларації прав людини. Тому плюйте на цей "закон".
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Координатор Турчинов всю свою жизнь прожил и продолжает жить в своей Украине, построенной за ворованные деньги олигархами и воровским кодлом приближенных к власти из бюджета Украины, в том числе и на выдуренные у евангельских христиан - бабтистов, деньги.
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странно. ведь среди попов педофилов и скипидаров повышенный процент.
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Все это похоже на лай бешеной собаки, которая намертво закрыта за решеткой. Только одно неудобство, слюна летит.
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