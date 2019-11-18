 Закон №0931 грубо ограничивает конституционные права граждан Украины: Заявление Координатора Всеукраинского Собора Турчинова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Координатора Всеукраинского Собора Александра Турчинова относительно попыток законодательного ограничения свободы слова и вероисповедания
"14 ноября на своем заседании Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял редакцию проекта Закона №0931 относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации, пренебрегнув обращением Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, что объединяет 95% религиозного сообщества нашего государства.
Закон №0931 в редакции, которую принял профильный комитет, грубо ограничивает конституционные права граждан Украины, поскольку лишает их права на выражение своих взглядов и убеждений, в соответствии с их мировоззрением и вероисповеданием. Гражданам нашей страны запрещается вне церкви или своего дома высказывать критические замечания относительно агрессивной пропаганды ЛГБТ, любых извращений, ведь за это законом предусмотрено наказание вплоть до открытия уголовного производства.
Внесенные в законопроект №0931 нормы доводят ситуацию до абсурда, лишая религиозные организации права отказывать в трудоустройстве представителям ЛГБТ или иным людям, которые ведут образ жизни, который противоречит общим моральным и церковным канонам. В случае отказа, церкви ждут серьезные штрафы и наказания.
Также законопроект №0931, усиливая нормы по противодействию так называемой "дискриминации", вводит такие новые расплывчатые понятия, как: "виктимизация", "дискриминация по ассоциации", "множественная дискриминация". Учитывая двусмысленность и неконкретность данных понятий, открываются широкие возможности для наказания за любые критические замечания или сообщения в соцсетях о нарушении традиционных для нашей нации ценностей или аморального поведения.
Борьба с "дискриминацией" в данном законопроекте нивелирует основополагающие права человека на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания.
За публичную позицию верующих граждан и родителей, которые заботятся о воспитании своих детей, законодательно предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. То есть любая критика деятельности ЛГБТ-сообщества и аморального поведения приравниваться к преступлению.
Учитывая изложенное, чтобы не допустить ограничения свободы слова, мировоззрения и вероисповедания, обращаемся ко всем фракциям Верховной Рады Украины и внефракционным народным депутатам Украины с призывом не поддерживать проект Закона №0931.
Объединение религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" призывает всех верующих и неравнодушных граждан объединить свои усилия для защиты фундаментальных прав и нравственных основ общества.
понятно что он не верит в эти бредни, НО!
если раз соврамши, то во второй раз - выкуси ты ка, а не получи доверие.
а ведь все эти байки, просто все вместе - бред для стада(в основном для гоев то)
Вот так это и следует писать. Общественная организация «Всеукраинский собор»
Источник: https://informator.press/vidomyy-volonter-rozcharovana-tym-shcho-holosuvala-za-zelens-koho/?fbclid=IwAR2Y6mjSiW5MsRjyvJPg7CQjRcuiof6COvMvGkh1Judo4KMaVs2xxK1Q1DQ
"Ну що ж…і антисоціальний бюджет прийняли таки швиденько. Пане президент, а Ви таки брехун ще цинічніший, ніж попередній. Ваш турбо-режим доволі успішно знищує Україну і українців. Так бездумно ще ніхто не працював. А ми так чекали змін на краще. Сумно і ганебно. Я маю право Вас критикувати, бо голосувала за Вас, тому і питати буду по повній", - обурена Шматко. .
Вона, і їй подібні нищили Порошенка, сподіваючись "розчистити електоральне поле", для "своїх". Та не розуміла, що на те поле може вискочити хтось інший.
Тупе створіння з лілнйним чорно-білим мисленням, через таких Україна сотні років потерпає. Це просто прокляття якесь.
===
Йди ти до дупи. Я пам'ятаю, як ти постійно срала в Тві. Без перестанку. Тепер їж.
Чекала вона змін. Тьху!
Це єдиний виняток з правила.
Не нужно ограничивать мои права.