 На законодательном уровне пытаются ограничить свободу слова и вероисповедания, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Координатора Всеукраинского Собора Александра Турчинова относительно попыток законодательного ограничения свободы слова и вероисповедания

"14 ноября на своем заседании Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял редакцию проекта Закона №0931 относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации, пренебрегнув обращением Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, что объединяет 95% религиозного сообщества нашего государства.

Закон №0931 в редакции, которую принял профильный комитет, грубо ограничивает конституционные права граждан Украины, поскольку лишает их права на выражение своих взглядов и убеждений, в соответствии с их мировоззрением и вероисповеданием. Гражданам нашей страны запрещается вне церкви или своего дома высказывать критические замечания относительно агрессивной пропаганды ЛГБТ, любых извращений, ведь за это законом предусмотрено наказание вплоть до открытия уголовного производства.

Внесенные в законопроект №0931 нормы доводят ситуацию до абсурда, лишая религиозные организации права отказывать в трудоустройстве представителям ЛГБТ или иным людям, которые ведут образ жизни, который противоречит общим моральным и церковным канонам. В случае отказа, церкви ждут серьезные штрафы и наказания.

Также законопроект №0931, усиливая нормы по противодействию так называемой "дискриминации", вводит такие новые расплывчатые понятия, как: "виктимизация", "дискриминация по ассоциации", "множественная дискриминация". Учитывая двусмысленность и неконкретность данных понятий, открываются широкие возможности для наказания за любые критические замечания или сообщения в соцсетях о нарушении традиционных для нашей нации ценностей или аморального поведения.

Борьба с "дискриминацией" в данном законопроекте нивелирует основополагающие права человека на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания.

За публичную позицию верующих граждан и родителей, которые заботятся о воспитании своих детей, законодательно предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. То есть любая критика деятельности ЛГБТ-сообщества и аморального поведения приравниваться к преступлению.

Учитывая изложенное, чтобы не допустить ограничения свободы слова, мировоззрения и вероисповедания, обращаемся ко всем фракциям Верховной Рады Украины и внефракционным народным депутатам Украины с призывом не поддерживать проект Закона №0931.

Объединение религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" призывает всех верующих и неравнодушных граждан объединить свои усилия для защиты фундаментальных прав и нравственных основ общества.

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