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 Политика Украины
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Все про:визит (2331) нормандская четверка (774) Маас (95)

 Маас едет в Украину для подготовки саммита в "нормандском формате", - представитель МИД Германии Бургер

Глава МИД ФРГ Хайко Маас отправляется с визитом в Украину, визит служит подготовке предстоящего саммита в "нормандском формате".

Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня министр направляется в Харьков, а далее - в район контактной линии", - сказал Бургер. По его словам, во вторник поездка продолжится в Киеве, где Маас будет вести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими политиками.

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Отвечая на вопрос, Бургер сказал, что поездка служит подготовке предстоящего саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря в Париже.

"Цель встречи в "нормандском формате" - реализация минских договоренностей. Министр планирует получить информацию на месте", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3160260
 
 
 Топ комментарии
 
Цель поездки - сдать Украину Путину и, ни о чем далее не беспокоясь, продолжать бизнес с Россией.
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Все что нужно знать об этом кадре....."Нам нужна Россия как партнер, например, в помощи в урегулировании региональных конфликтов, для разоружения и как важный столб многонационального порядка"- отметил Маас.
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Да это все хорошо, все нормальные люди надеются на положительный результат переговоров. Только вот оглядываясь назад, что то не находишь подходящих примеров, взять теже курильские острова. Пока что все идет по плану Кремля, им нужно на донбассе приднестровье №2, и они его сделают...
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Дрессировать собачек когда гавкнуть, сидеть и лапку подать.
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Успеет ли Зе! слить Украину до Нового Года? Или прийдеться "работать" в 2020 ? Маас едет в Украину для подготовки саммита в "нормандском формате", - представитель МИД Германии Бургер - Цензор.НЕТ 299
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Конечно, успеет. Девятого декабря. При этом об этом громогласно заявлено не будет, решат устно по-тихому, Зеленский пообещает Путину сделать всё как надо в присутствии Меркель и Макрона, без подписания серьёзных документов. После этого у Зеленского назад пути уже не будет, и Украину будут сливать медленно, но уверенно.
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Цель поездки - сдать Украину Путину и, ни о чем далее не беспокоясь, продолжать бизнес с Россией.
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Цель поездки - принести мир в Украину и освободить захваченные территории от оккупантов.
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Не п****ди. Мира не будет как и после всех переговоров что уже с ****** были. Как не будет и освобождения территорий. ***** требует полную и безоговорочную капитуляцию и стать на колени перед кацапами. Маас едет в Украину для подготовки саммита в "нормандском формате", - представитель МИД Германии Бургер - Цензор.НЕТ 3637
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Я надеюсь на мир и выгодные для Украины соглашения, с помощью наших европейских союзников, которые со временем приведут к возврату наших территорий. А на что надеешься ты?
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Зрада! Агент Путина, Трампа и масонов!
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Ой, чувствую, обосрется Зеля на этом саммите по самые уши.
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Да это все хорошо, все нормальные люди надеются на положительный результат переговоров. Только вот оглядываясь назад, что то не находишь подходящих примеров, взять теже курильские острова. Пока что все идет по плану Кремля, им нужно на донбассе приднестровье №2, и они его сделают...
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А Европа, что вы от них хотите? У них все хорошо, и если в Украине за 20 лет не сформировалась единая нация, и нет четкого понимания государственных приоритетов, то что говорить про западных партнеров?
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Все что нужно знать об этом кадре....."Нам нужна Россия как партнер, например, в помощи в урегулировании региональных конфликтов, для разоружения и как важный столб многонационального порядка"- отметил Маас.
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Все правильно, в Мире уважают сильных, а что Украина? Разграбленное государство населенное странными людьми, не буду обижать 73%, которые из 30ти с лишним кандидатов выбрали клоуна и это в период войны, но на втором месте в ВР оказался жопоблок, сбіговисько вражин, и Шарий чуть не попал туда же, это говорит о серьезной болезни, и выздоровления не видно...
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Чтобы было понятно: без соучастия Германии и Франции, всё это позорище было бы невозможно.
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Что вы вообще ждете от етого саммита в нормандском формате? Вы хоть представляете какие условия ***** заставит вас там подписать?
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Они ждут что для "Сватов" рынок откроется. А что будет с Украиной - им наплевать.
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Взагалі то вони хочуть продати підприємства і землю, а потім вдало втекти з награбованим.
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Как бы им так дать жёстко понять что на любой их вертолёт найдётся свой Стингер...
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Вони це зрозуміють тільки після того, як їх посадять
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Ну, если в их вертолёт попадёт Стингер, мягкая посадка им точно не грозит. Маас їде в Україну для підготовки саміту в "нормандському форматі", - представник МЗС Німеччини Бургер - Цензор.НЕТ 3409
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Осталось подождать 9 го декабря, многое прояснится, ху из ху. А может наоборот, напустят тумана больше прежнего.
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***** же прямо сказал что едет на саммит только подписать капитуляцию от Украины. А чего ожидаете от етих переговоров вы? Что ***** оставит Украину в покое, выведет свои войска, отдаст нам дамбас и крым которые превратились в братские могилы и пыточные камеры с тысячами замученных украинцев и помашет нам рукой? Я уже не говорю что с кацапами подписывать какой либо договор ето себя на*бать. Лучше с кацапами находиться в состоянии войны чем в состоянии *мира*. В состоянии войны хоть всегда на чеку.
Ну хоть кто то скажите, чего вы ожидаете от етих переговоров?
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И главное проанализируйте информационное поле, что обсуждают на ТВ каналах. Кто то вспомнил о сотнях действующих договоров с рашей о мире и добросседстве, которые просто слиты в унитаз, про то как запад синхронно с кацапами подтерся будапештским меморандумом. Не, все опустив голову бредут как на заклание, с готовностью подписать любую капитуляцию, шизуха полная, театр абсурда...
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Верхушка Евроколхоза давно скуплена Газпромом.
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Не без этого но основная причина в нас самих, если Украина сама не хочет сопротивляться агрессии, ищет пути замирения, готова согласиться с потерей территорий, то какие вопросы к Западу?
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Вы неправы. Не Украина ищет пути замирения, а банда, захватившая власть в стране путём переворота. Очевидно же что кандидат не владел державной мовой, и его регистрация была незаконна (нарушена статья 9-я закона "О выборах Президента Украины). Незаконно была распущена Верховная Рада. Не был подписан закон об импичменте, принятый предыдущей Радой. Весь режим незаконен.
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Ну этот громко вы сказали, все проще и очевиднее, вы видели очереди в военкоматы? Укомплектованность частей на передовой около 60%, нет людей, нет защитников Родины, а в тылу гниды последнюю кровь из страны досасывают, и всем похрен...
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Всегда всё решает небольшое пассионарное меньшинство
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Так оно все и решит, пущай пока сьездит в Париж 9 го.. Потешится...
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Армейские должны понимать что если подмена гетмана удастся, то будет террор аваковцев и бакановцев против армейских и мобрезерва.
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Ну так если во власти у нас то ворье трижды несудимое, то жлобье, гопота, интеллигенция в первом поколении, и выбранные большинством, то о чем вопрос?
...
У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
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Покажіть Маасу. Та й Вовочка хай гляне на "роботу пАвстанцев". "Наемники РФ передали украинской стороне тело без органов и заявили, что это якобы попавший в плен воин Роман Беспалый. Родные его не опознали." https://censor.net.ua/video_news/3160189/naemniki_rf_peredali_ukrainskoyi_storone_telo_bez_organov_i_zayavili_chto_eto_yakoby_popavshiyi_v_plen
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