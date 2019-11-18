 Маас едет в Украину для подготовки саммита в "нормандском формате", - представитель МИД Германии Бургер

Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня министр направляется в Харьков, а далее - в район контактной линии", - сказал Бургер. По его словам, во вторник поездка продолжится в Киеве, где Маас будет вести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими политиками.
Отвечая на вопрос, Бургер сказал, что поездка служит подготовке предстоящего саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря в Париже.
"Цель встречи в "нормандском формате" - реализация минских договоренностей. Министр планирует получить информацию на месте", - добавил он.
Ну хоть кто то скажите, чего вы ожидаете от етих переговоров?
...
У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...