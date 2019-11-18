EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  174  15
Все про:ГПУ (9488) Луценко (7648) МВД (7992) офшор (441) Янукович (30554) ГФС (3476)

 За время моего пребывания на посту, ГПУ вместе с коллегами из МВД, СБУ и ГФС, вернули государству $4 млрд, - Луценко

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что за время пребывания его на посту в бюджет вернули 4 миллиарда долларов

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он сообщил в интервью УП.

"За мое время генеральная прокуратура вместе с коллегами из МВД, СБУ, ГФС вернули государству 4 миллиарда долларов состояний, деньгами или имуществом. 4 миллиарда долларов. Из них полтора миллиарда долларов денег - преступной организации Януковича", - сказал он.

По его словам, в планах было вернуть еще 7 миллиардов долларов, которые окружение бывшего президента Виктора Януковича вывели с территории Украины в США.

"Еще 7 млрд долларов этой же организации были выведены из Украины на территорию Соединенных Штатов Америки ... Это деньги преступной организации Януковича. Когда мы спецконфисковали полтора миллиарда, они были пропущены через более чем 10 различных оффшоров, которые связаны между собой одними и теми же лицами.

Некоторые офшоры также присутствовали и в выводе 7 млрд. Это означает, что действовала та же организация, теми же методами, а иногда и теми же инструментами. Соответственно я обратился к уполномоченным лицам США помочь нам с расследованием этого дела. Ответа я не получил", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Она врет. И у меня есть доказательства": Луценко обвинил экс-посла США Йованович во лжи под присягой

Тогда, как отметил экс-генпрокурор, он обратился в посольство США с предложением организовать мне встречу с генеральным прокурором США, чтобы обсудить этот вопрос.

"В показниях Мари Йованович Конгресса есть прямая ложь. Она утверждает, что я хотел этой встречи, но отказался предоставить документы о том, что именно я хочу обсудить в Штатах", - сказал Луценко.

Напомним, 13 ноября Палата представителей Конгресса США начала публичную фазу слушаний по делу импичмента Трампа. Перед законодателями перед Йованович выступили двое свидетелей - временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Джордж Кент.

Источник: https://censor.net.ua/n3160259
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За 3 года 4 млрд и не долларов, а гривен -это копейки. Одного олигарха посадить будет в 1000 раз больше. Луценко нихрена не сделал для народа.
 показать весь комментарий
 
 
Юрец -- мастер-- сказочник. Кого посадили за коррупцию, за Майдан? ГПУ за другое отвечает.
 показать весь комментарий
 
 
де ці бабки юра....? а писали що це все не так....повернули а потім забув хто...їх собі заграбастав..хахахаха зникли бабки з банку януковича... прилипли комусь до рук...
 показать весь комментарий
 
Мы уже от Луценко столько о возвратах слышали, что из суммы полученных денег каждый гражданин Украины должен приобрести по Феррари. Еще и на бензин останется.
 показать весь комментарий
 
 
кстати нет - даже 40млрд.(больше бюджета вроде) - разделить на всех - каждый получит по ..... 1тыс.
так что - возвращай-не-возвращай, все равно получишь "хайп")
 показать весь комментарий
 
юра, ти ніхто і звати тебе ніяк. ти навіть не фахівець, ти мотлох.
 показать весь комментарий
 
 
Ах это не ГБР или САП вернули?
Они же даже на носки не заработали "возвращая" наворованное.
А тут опять Юра бахвалится, лучше бы доказал хоть как-то. Ибо реально это все "добро" хочется уже..... превращать в говно(©портнов)
То пишут шо вернули там чет 160000грн., то теперь высрали что в..... о б*же, ну, в сотни тыс. раз больше.
х.з. как такие балаболы могли бы даже в Румынии просидеть хоть неделю в креслах шоб не быть посаженными.
 показать весь комментарий
 
Югик, скажи, лично ты больше вернул государству или взял?!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх