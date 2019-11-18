 За время моего пребывания на посту, ГПУ вместе с коллегами из МВД, СБУ и ГФС, вернули государству $4 млрд, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он сообщил в интервью УП.

"За мое время генеральная прокуратура вместе с коллегами из МВД, СБУ, ГФС вернули государству 4 миллиарда долларов состояний, деньгами или имуществом. 4 миллиарда долларов. Из них полтора миллиарда долларов денег - преступной организации Януковича", - сказал он.

По его словам, в планах было вернуть еще 7 миллиардов долларов, которые окружение бывшего президента Виктора Януковича вывели с территории Украины в США.

"Еще 7 млрд долларов этой же организации были выведены из Украины на территорию Соединенных Штатов Америки ... Это деньги преступной организации Януковича. Когда мы спецконфисковали полтора миллиарда, они были пропущены через более чем 10 различных оффшоров, которые связаны между собой одними и теми же лицами.

Некоторые офшоры также присутствовали и в выводе 7 млрд. Это означает, что действовала та же организация, теми же методами, а иногда и теми же инструментами. Соответственно я обратился к уполномоченным лицам США помочь нам с расследованием этого дела. Ответа я не получил", - сообщил он.

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Тогда, как отметил экс-генпрокурор, он обратился в посольство США с предложением организовать мне встречу с генеральным прокурором США, чтобы обсудить этот вопрос.

"В показниях Мари Йованович Конгресса есть прямая ложь. Она утверждает, что я хотел этой встречи, но отказался предоставить документы о том, что именно я хочу обсудить в Штатах", - сказал Луценко.

Напомним, 13 ноября Палата представителей Конгресса США начала публичную фазу слушаний по делу импичмента Трампа. Перед законодателями перед Йованович выступили двое свидетелей - временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Джордж Кент.