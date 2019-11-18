 Каждый пятый ребенок в Украине страдает от сексуального насилия, - уполномоченный по правам детей Кулеба

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба во время брифинга на тему "Как защитить ребенка от сексуального насилия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается статистики, исследования показывают, что каждый пятый ребенок в Украине страдает от сексуального насилия. И действительно, цифра достаточно серьезная. Это не только изнасилования. Сексуальное насилие может происходить разными способами, это также могут быть домогательства", - сказал Кулеба.

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По его словам, страдают от этого как мальчики, так и девочки.

"Эти исследования проводили по всему миру. Украина не отличается от других стран, высокий уровень насилия существует в каждой стране. И как показывают исследования, в основном это люди, которые являются знакомыми или близкими ребенка", - отметил детский омбудсмен.

Кулеба подчеркнул, что зачастую проблему трудно выявить, потому этой теме необходимо уделять особое внимание при формировании государственной политики, разработке процедур, чтобы защитить детей. Он подчеркнул, что в последние годы все более актуальным становится вопрос защиты детей в онлайн-пространстве.

"Потому что преступники все больше идут в онлайн-пространство, и очень многие родители не понимают, каким образом можно было бы ребенка защитить", - добавил Кулеба.

Начальник ювенальной превенции Национальной полиции Украины Лариса Зуб, в свою очередь, сообщила, что всего в этом году от сексуальных преступлений пострадали 324 ребенка.

Она подчеркнула необходимость разработать комплексную защиту для ребенка.

"Анонимные центры, куда ребенок сможет обратиться сам... И правоохранительные органы, это не только, но и полиция, прокуратура, судьи должны иметь единую учебную программу, которая обезопасит детей от повторного травмирования", - заявила Зуб.

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Также, по ее словам, есть необходимость в большем количестве квалифицированных психологов, социальных работников. Кулеба, в свою очередь, подчеркнул, что в составе Национальной полиции необходимо создать специальное подразделение по защите детей, которое занималось бы, в том числе, расследованиями этих преступлений, где были бы специалисты, разбирающиеся в таких вопросах.