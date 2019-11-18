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 Политика Украины, Общество
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Все про:Азовское море (1342) корабль (1255) передача (19) Песков (979) трибунал (133)

 Передача Украине военных кораблей не связана с решением трибунала, - пресс-секретарь президента РФ Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что передача украинских кораблей, которые были захвачены ФСБ в 2018 году у берегов Крыма, не связана с решением Международного трибунала, который в мае обязал Россию вернуть суда.

Об этом Песков в понедельник журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агенство "Интерфакс".

"Это никак не связано с Международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может", - сказал Песков.

Песков порекомендовал за комментариями, связанными с процессом передачи Украине военных кораблей, обращаться в ФСБ России.

Как сообщалось, 18 ноября МИД России сообщило, что передача украинских кораблей, которые были захвачены в 2018 году, состоялась. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" движутся в направлении материковой Украины, - ВМС ВСУ

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3160256
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Почему не открытым текстом на ЦЕНЗОРЕ уже можно ***** хйлом называть. Может своих боишься?
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Беги в АТБ, занимай очередь, а то щяс твои соплеменники все бухло разгребут. Говорят победу будут праздновать.
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Тебе зебилу, только дай волю, и ты побежишь жаловаться модератору, на совет форумчан , что Підлога Маккартні оскорбляет вашего любимого царя, бога, и просто классного парня #уйла - #уйлом. Это как пользоваться с малознакомыми женщинами - презервативом. Так в диалоге с зелибобами я не использую матерных слов или максимально их завуалироваю Передача Україні військових кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу, - прессекретар президента РФ Пєсков - Цензор.НЕТ 9724 Доволен ответом?
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КАнешнА. Це виключно, через симпатію до хАрошого парня ермака
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... кАнечно, верим , что это чисто ваша кацапо-инициатива связанная с благородством...
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от бл..ь ЗЕльоная, и здесь проср..л решение Гамбургского трибунала!

не захотел "********" по правильному акиу принять, как выполнение решения трибунала

Господи, за что на Украину такой БЕЗДАРЬ ?
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в стопіісятий раз, для мулдаван і особо вумних, кацапія офіційно підтвердила, що любі міжнародні рішення, які ій не вигідні--вона вертєла..
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ну все было бы именно так как вещает песков, если бы не первые слушания в Гааге по этому делу 21 ноября
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Если не связана, то Россия не признает решение Международного трибунала. И сам трибунал не признает. Вот если было решение Басманного суда, а то какой-то трибунал!
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Конечно не связана=)) Это все Гундяй добазарился с Медведчуком=)))
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Не может быть (называться) великой державой та страна, где высшие чиновники, включая президента (хйуло) так лгут собственному народу. Не может глава страны, развязавший подлую, не объявленную войну соседям, войти в историю иначе, как "хйуло".
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а...у цього ********* называется ЗНАКОМ ДОБРОЙ ВОЛИ! какой он смешной этот рыдий усатый клоун..... даже путин сказал както что он ****** и сам не знает что... Передача Україні військових кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу, - прессекретар президента РФ Пєсков - Цензор.НЕТ 9972(я упала с самосвала. тормозила головой!)
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